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Thế giới

Tổng thống Pháp Macron bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

Bình Giang

TPO - Bộ trưởng Nội vụ Pháp đã xin từ chức do các vụ bạo loạn và cướp phá tại một số thành phố lớn vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, Tổng thống Emmanuel Macron yêu cầu ông tiếp tục tại nhiệm, để tiếp tục xử lý các yêu cầu trong tình huống khẩn cấp.

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Ô tô bị đốt cháy trong làn sóng biểu tình ở Paris ngày 17/10. (Ảnh: AP)

Ngày 19/10, Văn phòng Tổng thống Pháp cho biết ông Macron từ chối đơn từ chức của Bộ trưởng Laurent Nuñez, “do yêu cầu duy trì sự chỉ đạo liên tục với lực lượng thực thi pháp luật trong bối cảnh hiện nay”.

Tổng thống chỉ thị Bộ trưởng Nuñez “thực hiện mọi biện pháp cần thiết nhằm bảo đảm sự minh bạch đầy đủ về những thất bại trong công tác lập kế hoạch và thu thập thông tin tình báo dẫn đến bạo lực”, Văn phòng tổng thống Pháp cho biết.

Ông Macron cũng yêu cầu nhanh chóng triển khai “các chiến thuật cảnh sát mới tại hiện trường”, nhằm chấm dứt những vụ việc bạo lực.

Tối 18/10, các nhóm biểu tình đã phóng hỏa thùng rác, xe đạp và nhiều đồ vật khác trên đường phố, cướp phá hàng loạt cơ sở kinh doanh tại Paris, Lyon, Marseille và những thành phố khác. Bạo lực nghiêm trọng cũng xảy ra trong cuộc biểu tình ngày 17/10.

Ít nhất 2.400 người đã bị bắt giữ trên khắp nước Pháp.

“Tôi đã đệ đơn từ chức vì tôi chịu trách nhiệm về tất cả những gì đang diễn ra. Hiện tại, vấn đề thực sự là bảo đảm điều này không tái diễn. Rõ ràng, chúng ta cần làm tốt hơn trong việc dự đoán hình thức huy động lực lượng và tập trung đám đông đang diễn ra”, ông Nuñez phát biểu trên đài phát thanh France Inter ngày 19/10”, ông nói.

Ông Nuñez cho rằng tình trạng bạo lực xảy ra là do “những đám đông gây rối và cướp phá” và “các nhà hoạt động cực tả”. Ông cũng thừa nhận chiến lược của cảnh sát cần được điều chỉnh, “để đối phó với những nhóm di chuyển cực kỳ linh hoạt”.

Giới chức cho biết, các nhóm gồm hàng trăm người đã đối đầu với cảnh sát và nhắm vào nhiều công trình công cộng, trong đó có tòa thị chính.

Ông Nuñez thừa nhận chính quyền đã “mất kiểm soát” tại một số thành phố lớn hôm 17/10, khi hàng trăm cơ sở kinh doanh bị cướp phá.

“Bạn không thể nhìn thẳng vào mắt những người kinh doanh và nói rằng chúng ta không mất kiểm soát ở một số thành phố lớn, trong khi hàng trăm cơ sở kinh doanh đã bị cướp phá. Rõ ràng là chúng ta đã mất kiểm soát”, ông Nuñez nói.

Đám cháy bao trùm tòa thị chính được xây dựng từ thế kỷ XIX tại thành phố Limoges, miền trung nước Pháp, khiến mái nhà sụp đổ và công trình gần như bị phá hủy hoàn toàn.

Tại Marseille, người đứng đầu chính quyền tỉnh đã ban hành lệnh cấm mọi cuộc biểu tình và các hoạt động tụ tập khác từ 12 giờ trưa đến 20 giờ tối 19/10.

Theo AP

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#Pháp #Biểu tình Pháp #Bạo loạn Pháp #Tổng thống Macron #Cướp phá

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