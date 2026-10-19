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Đi hàng trăm cây số xem lai dắt 'lá dừa thép' 3.400 tấn về trung tâm TPHCM

Nguyễn Tiến - Hữu Huy

TPO - Chiều 19/10, sà lan chở nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn nặng khoảng 3.400 tấn đã về đến khu vực công trường và neo đậu phía bờ Thủ Thiêm, sẵn sàng cho công đoạn hợp long vào ngày 21/10.

Dù mưa khá lớn, nhiều người dân vẫn đội mưa, có mặt tại Bến Bạch Đằng từ sớm. Trong số đó có không ít du khách đi hàng trăm kilomet đến TPHCM để tận mắt chứng kiến sự kiện này

Có mặt tại khu vực Bến Bạch Đằng từ 13h, bà Lê Thanh Trang (giáo viên, quê ở Đồng Tháp), cho biết vợ chồng bà đến TPHCM du lịch trong 3 ngày. Biết thông tin về sự kiện qua mạng xã hội, cả hai quyết định dành thời gian đến tận nơi theo dõi.

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Cô giáo Lê Thanh Trang, quê ở Đồng Tháp, đội mưa chờ xem nhịp chính cầu đi bộ 3.400 tấn cập bến Thủ Thiêm chiều 19/10. (Ảnh: Hữu Huy)

“Quan điểm của vợ chồng tôi là những sự kiện lớn phải đi xem. Các dịp kỷ niệm A50, A80, chúng tôi đều có mặt. Ngày xưa, khi cầu Mỹ Thuận 1 thông xe, vợ chồng tôi cũng đi xem”, bà Trang chia sẻ.

Theo bà Trang, sau nhiều năm, TPHCM có những thay đổi rõ rệt, đặc biệt là diện mạo khu vực Thủ Thiêm ngày càng khang trang, hiện đại. Được trực tiếp chứng kiến những công trình mới hình thành, bà cảm thấy tự hào trước sự phát triển của thành phố.

Vợ chồng bà Trang dự định ở lại TPHCM đến ngày 21/10 để tiếp tục theo dõi sự kiện hợp long cầu đi bộ.

Cùng có mặt giữa trời mưa, ông Trần Ngọc Đệ (ngụ ở phường Tân Thới Hiệp, TPHCM), cho biết ông cùng vợ, em trai và em dâu rời nhà lúc 14h30 để đến khu vực theo dõi đoàn tàu lai dắt.

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Ông Trần Ngọc Đệ, ngụ phường Tân Thới Hiệp, TPHCM. (Ảnh: Hữu Huy)

Ông Đệ kể, nhiều năm trước, ông từng đến khu vực này để chứng kiến việc lai dắt đốt hầm Thủ Thiêm về công trường xây dựng hầm vượt sông Sài Gòn. Sau hàng chục năm, được tận mắt chứng kiến một công trình quy mô lớn tiếp tục được vận chuyển trên sông để đưa về vị trí lắp đặt, ông không khỏi xúc động.

“Tôi từng làm nghề xây dựng, tham gia thi công cầu Khánh Hội. Chứng kiến thành phố ngày càng phát triển, bản thân tôi rất tự hào”, ông Đệ nói.

Theo đại diện nhà đầu tư, sau khi khối kết cấu chính của cầu đi bộ cập bến chiều 19/10, các đơn vị thi công sẽ tập trung chuẩn bị những công đoạn cuối cùng, hướng đến sự kiện hợp long, dự kiến diễn ra ngày 21/10.

Trong ngày 20/10, khối kết cấu sẽ được căn chỉnh vào đúng vị trí và hạ tải lên hệ thống trụ đỡ trung tâm. Các kỹ sư đồng thời lắp đặt thiết bị đo đạc chuyên dụng để kiểm tra độ chính xác, chuẩn bị máy hàn, chi tiết kết nối, bu lông và các thiết bị hỗ trợ điều chỉnh trong quá trình thi công. Nhân lực cũng được bố trí theo từng công đoạn.

Trước khi thực hiện hợp long, toàn bộ điều kiện thi công sẽ được kiểm tra, rà soát và xác nhận nhằm bảo đảm quá trình kết nối nhịp cầu diễn ra an toàn, chính xác theo phương án đã đề ra.

Chùm ảnh ghi nhận vào chiều 19/10

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Đoàn tàu lai dắt vòm cầu đi bộ vượt qua cầu Phú Mỹ.
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Lúc 14h45, sà lan chở vòm cầu thép tạo hình lá dừa nước dài 187 m đi qua Bến Nhà Rồng, hướng về công trường cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.
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Người dân đội mưa, tập trung tại Bến Bạch Đằng, chờ đón nhịp chính cầu đi bộ nặng 3.400 tấn cập bến.
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Toàn cảnh khu vực Bến Bạch Đằng, nơi người dân tập trung theo dõi hành trình lai dắt vòm cầu thép nặng 3.400 tấn.
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Sà lan chở vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn neo đậu gần khu vực Bến Bạch Đằng, chờ lắp đặt.
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Vòm thép cầu đi bộ qua sông Sài Gòn hoàn thành hành trình lai dắt dài 124 km từ Vũng Tàu về trung tâm TPHCM.
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Sau hành trình vượt sông, biển từ Vũng Tàu, sà lan chở vòm cầu thép tiến vào khu vực gần công trường cầu đi bộ qua sông Sài Gòn. Đây là dấu mốc quan trọng trước khi công trình bước vào giai đoạn chuẩn bị hợp long, dự kiến diễn ra ngày 21/10.
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Đoàn lai dắt đưa nhịp chính cầu đi bộ về đến công trường phía bờ Thủ Thiêm. (Ảnh: Hữu Huy)

Ông Nguyễn Hữu Hoàng - Giám đốc cao cấp Dự án Nutifood, cho biết từ ngày khởi công 29/3/2025, chủ đầu tư cùng các đơn vị tư vấn, nhà thầu đã trải qua nhiều cột mốc quan trọng, đồng thời giải quyết những bài toán kỹ thuật phức tạp của công trình có kết cấu đặc biệt tại khu vực trung tâm TPHCM.

Theo ông Hoàng, việc khối kết cấu tổ hợp nặng 3.400 tấn hoàn thành hành trình vận chuyển đường thủy dài 124km và về đến khu vực Bến Bạch Đằng là kết quả của quá trình chuẩn bị kỹ lưỡng, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị và sự nỗ lực của đội ngũ tham gia dự án.

Dù phía trước vẫn còn công đoạn hợp long, kiểm định và hoàn thiện, đại diện nhà đầu tư cho rằng dự án đang tiến gần hơn đến mục tiêu đưa công trình vào phục vụ người dân.

“Với cá nhân tôi, niềm vui lớn nhất sẽ là ngày cây cầu thực sự đón những bước chân đầu tiên của người dân”, ông Hoàng chia sẻ.

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#cầu đi bộ #Sài Gòn #Thủ Thiêm #hợp long #dự án cầu đi bộ #tphcm

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