Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Nhà vua Đan Mạch chia sẻ kỷ niệm sâu sắc về Việt Nam

Bình Giang

TPO - Nhà vua Frederik X chia sẻ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm những tình cảm và kỷ niệm sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam; nhấn mạnh sự gắn bó đặc biệt giữa Hoàng gia Đan Mạch với Việt Nam, trong đó có những ký ức tốt đẹp của cố Hoàng thân Henrik về những năm tháng sinh sống tại Hà Nội.

screen-shot-2026-10-19-at-202321.png
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân hội kiến Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 19/10, tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly hội kiến Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary.

Nhà vua Frederik X nhiệt liệt chào mừng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch; nhấn mạnh chuyến thăm diễn ra đúng dịp hai nước kỷ niệm 55 năm thiết lập quan hệ ngoại giao, đánh dấu bước phát triển quan trọng trong quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước.

Nhà vua Frederik X chia sẻ những tình cảm và kỷ niệm sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam qua các chuyến thăm năm 2009, 2011 và 2022; nhấn mạnh sự gắn bó đặc biệt giữa Hoàng gia Đan Mạch với Việt Nam, trong đó có những ký ức tốt đẹp của cố Hoàng thân Henrik, thân phụ Nhà vua, về những năm tháng sinh sống tại Hà Nội.

Bày tỏ vui mừng lần đầu tiên thăm cấp Nhà nước tới Đan Mạch, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trân trọng cảm ơn Nhà vua Frederik X, Hoàng hậu Mary và Hoàng gia Đan Mạch đã đón tiếp trọng thị, chu đáo và nồng hậu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chúc mừng những thành tựu phát triển của Đan Mạch, đánh giá cao nỗ lực xây dựng đất nước thịnh vượng, hiện đại, có chất lượng cuộc sống cao, đi đầu về phát triển xanh, đổi mới sáng tạo và bảo đảm an sinh xã hội. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tin tưởng dưới sự trị vì của Nhà vua Frederik X, cùng nỗ lực của Chính phủ và nhân dân, Đan Mạch sẽ tiếp tục phát triển phồn vinh, phát huy vai trò và vị thế quan trọng tại châu Âu và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Đan Mạch, một trong những đối tác quan trọng của Việt Nam tại khu vực Bắc Âu và châu Âu.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh Việt Nam luôn trân trọng sự ủng hộ và giúp đỡ quý báu mà Đan Mạch đã dành cho Việt Nam kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1971, trong công cuộc tái thiết, phát triển đất nước cũng như quá trình Đổi mới, hội nhập quốc tế và chuyển đổi xanh hiện nay.

ap26292258278988.jpg
Nhà vua Đan Mạch và Hoàng hậu đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân tại sân bay. (Ảnh: AP)

Tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp

Hai nhà lãnh đạo nhất trí đánh giá cao sự phát triển tích cực của quan hệ hai nước, đặc biệt kể từ khi thiết lập quan hệ Đối tác toàn diện năm 2013 và Đối tác chiến lược Xanh năm 2023.

Hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư không ngừng mở rộng; các doanh nghiệp Đan Mạch như LEGO, Pandora, Carlsberg hiện diện, hợp tác và phát triển hoạt động kinh doanh tại Việt Nam, đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế - xã hội, tạo việc làm, chuyển giao công nghệ và thúc đẩy tăng trưởng xanh, bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh những đóng góp quan trọng của Nhà vua Frederik X trong việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam - Đan Mạch.

Chuyến thăm Việt Nam của Nhà vua năm 2011, khi còn là Thái tử kế vị, nhân kỷ niệm 40 năm quan hệ ngoại giao, và chuyến thăm năm 2022 cùng Thái tử phi Mary, nay là Hoàng hậu Đan Mạch, dẫn đầu đoàn doanh nghiệp Đan Mạch thúc đẩy hợp tác chuyển đổi xanh, đã tạo động lực cho hợp tác song phương, góp phần tạo tiền đề cho việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Xanh năm 2023.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ trân trọng tình cảm gắn bó, sự quan tâm và những đóng góp tích cực của Nhà vua, Hoàng hậu và Hoàng gia Đan Mạch đối với quan hệ hai nước.

Nhà vua Frederik X nhất trí với những ý kiến của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm về việc phát huy những thế mạnh bổ sung cho nhau, đẩy mạnh hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, đầu tư, khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi năng lượng, kinh tế xanh, kinh tế biển, giáo dục - đào tạo và giao lưu nhân dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn Nhà vua tiếp tục quan tâm, ủng hộ và khuyến khích các doanh nghiệp, tổ chức Đan Mạch tăng cường hợp tác, đầu tư tại Việt Nam.

Hai bên chia sẻ bên cạnh những lợi ích hợp tác thiết thực, quan hệ hai nước còn được vun đắp bằng tình cảm hữu nghị, sự tin cậy và gắn bó giữa nhân dân hai nước qua nhiều thế hệ.

xe-ngua.jpg
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà Vua Đan Mạch Frederik X. (Ảnh: TTXVN)

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao vai trò của Hoàng gia Đan Mạch trong việc thúc đẩy giao lưu văn hóa, nghệ thuật và kết nối nhân dân; bày tỏ mong muốn hai nước tiếp tục phát huy những giá trị tốt đẹp này, đưa quan hệ hữu nghị Việt Nam - Đan Mạch ngày càng bền chặt, sâu sắc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trân trọng mời Nhà vua Frederik X và Hoàng hậu Mary sớm thăm Việt Nam, để tiếp tục chứng kiến những đổi thay mạnh mẽ của đất nước và sự phát triển ngày càng sâu rộng của quan hệ hai nước.

Chiều 19/10 (giờ địa phương), tại thủ đô Copenhagen, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Quốc hội Đan Mạch Henrik Frandsen.

Xem thêm

#Đan Mạch #Nhà vua Đan Mạch #Tổng Bí thư-Chủ tịch nước Tô Lâm #Quan hệ Việt Nam - Đan Mạch

Cùng chuyên mục

Cần quy định rõ tiêu chí đối với trường hợp hoãn, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự

Cần quy định rõ tiêu chí đối với trường hợp hoãn, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự

TPO - "Tiêu chí càng rõ ràng người được xem xét càng có thể dự liệu và người có thẩm quyền càng có căn cứ để có những quyết định đúng đắn”, đại biểu Quốc hội Dương Đức Hải phát biểu thảo luận dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) liên quan đến các quy định bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới.

Tù chung thân không giảm án vẫn là hình phạt rất nghiêm khắc

Tù chung thân không giảm án vẫn là hình phạt rất nghiêm khắc

TPO - Chiều 19/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Theo đại biểu Quốc hội, thu hẹp phạm vi áp dụng, tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình là phù hợp với xu hướng chung của thế giới trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Người trẻ chọn quà gì cho dịp 20/10?

Người trẻ chọn quà gì cho dịp 20/10?

TPO - Từ hoa handmade, mỹ phẩm đến những món đồ cá nhân hóa, mạng xã hội mở ra vô số gợi ý quà tặng cho người trẻ. Tuy nhiên, thay vì chạy theo trào lưu, nhiều người ưu tiên món quà thiết thực, phù hợp với người nhận và khả năng chi tiêu.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn: Ký ức sông nước giữa lòng ‘siêu đô thị’

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn: Ký ức sông nước giữa lòng ‘siêu đô thị’

TPO - Mang dáng hình lá dừa nước thân thuộc của miền sông nước, theo các chuyên gia, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn gợi nhắc hồn cốt Nam Bộ giữa nhịp phát triển hiện đại. Không chỉ là điểm nhấn kiến trúc, công trình còn gìn giữ ký ức sông nước để bản sắc phương Nam tiếp nối trong lòng “siêu đô thị” TPHCM.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận thêm nhiệm vụ mới

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận thêm nhiệm vụ mới

TPO - Ngày 19/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ (Ban Chỉ đạo).

Tảng đá 15 khối lăn vào nhà dân do động đất tại Sơn La

Tảng đá 15 khối lăn vào nhà dân do động đất tại Sơn La

TPO - Hai trận động đất liên tiếp xảy ra sáng 19/10 tại khu vực xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La, khiến người dân ở một số địa bàn lân cận cảm nhận rõ rung chấn. Trong đó, một khối đá lớn lăn từ núi xuống làm hư hỏng một phần khu bếp của một hộ dân tại xã Mai Sơn. Rất may, sự việc không gây thiệt hại về người.

Chất lượng không khí miền Bắc những ngày tới thế nào?

Chất lượng không khí miền Bắc những ngày tới thế nào?

TPO - Miền Bắc sẽ có nhiều ngày chất lượng không khí tốt và trung bình, phù hợp cho các hoạt động ngoài trời, dù vậy tình trạng ô nhiễm cục bộ vẫn xảy ra ở những khu vực có nguồn thải lớn và chưa được kiểm soát, đặc biệt là gần các công trường xây dựng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe