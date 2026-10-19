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Sức khỏe

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48 học sinh bất thường sức khỏe, phát hiện trực khuẩn mủ xanh trong nước uống ở trường

Thanh Hiếu

TPO - Liên quan vụ việc nhiều học sinh tại trường Tiểu học và THCS Chiến Thắng (phường Linh Sơn, tỉnh Thái Nguyên) nghi ngộ độc thực phẩm, ngày 19/10, UBND phường Linh Sơn cho biết đã có kết quả xét nghiệm các mẫu thực phẩm.

Theo đó, trong 8 mẫu thực phẩm được gửi đi xét nghiệm, 5 mẫu thức ăn (gồm cơm trộn, cơm trắng, thịt xá xíu, canh dưa chua, cải chíp xào tỏi) có các chỉ tiêu được kiểm nghiệm không vượt giới hạn quy định.

Đối với 3 mẫu nước uống (mẫu nước Aqua máy lọc ion kiềm tại vòi nước của 3 lớp trong nhà trường) ghi nhận chỉ tiêu Pseudomonas aeruginosa (trực khuẩn mủ xanh) vượt giới hạn cho phép.

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Phường Linh Sơn kiểm tra bữa ăn bán trú

Tuy nhiên, Trạm Y tế phường Linh Sơn cho rằng, với các bằng chứng hiện có, chưa đủ căn cứ khoa học để khẳng định vi khuẩn trên là nguyên nhân trực tiếp gây ra các biểu hiện bất thường về sức khỏe của học sinh.

Căn cứ tình hình sức khỏe học sinh, kết quả kiểm nghiệm và các thông tin đã thu thập, trạm y tế phường nhận định chưa đủ cơ sở để kết luận đây là vụ ngộ độc thực phẩm; chưa đủ căn cứ từ kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và mẫu nước uống để xác định nguyên nhân cụ thể gây ra các biểu hiện sức khỏe bất thường ở học sinh.

Như Báo Tiền Phong đã thông tin, sau bữa ăn bán trú trưa ngày 8/10, có 48 học sinh tại Trường Tiểu học và THCS Chiến Thắng xuất hiện bất thường về sức khỏe như đau bụng, đi ngoài, nôn hoặc sốt.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Trạm Y tế phường Linh Sơn đã tiến hành thu thập, rà soát và xác minh thông tin qua phụ huynh học sinh.

Sở Y tế tỉnh Thái Nguyên phối hợp với chính quyền địa phương lấy 8 mẫu thực phẩm trong bữa ăn bán trú ngày 8/10 của Trường Tiểu học và THCS Chiến Thắng gửi Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia để kiểm nghiệm.

UBND phường Linh Sơn cho biết, suất ăn bán trú của nhà trường Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Group cung cấp. Trong ngày 8/10, công ty cung cấp 970 suất ăn cho cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường.

Tăng cường kiểm tra đột xuất bữa ăn bán trú

Hiện nay, trên địa bàn phường Linh Sơn có 10 cơ sở giáo dục tổ chức ăn bán trú do nhiều doanh nghiệp, hộ kinh doanh cung cấp suất ăn.

Để đảm bảo an toàn thực phẩm bữa ăn bán trú, thời gian tới phường sẽ phối hợp rà soát hồ sơ pháp lý và hợp đồng với các đơn vị cung cấp. Đồng thời, tăng cường kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, hạn sử dụng, vận chuyển, giao nhận và chế biến thực phẩm.

Bên cạnh đó, phường cũng sẽ tăng cường kiểm tra định kỳ và đột xuất đối với các đơn vị cung cấp, kịp thời yêu cầu khắc phục tồn tại, xử lý hoặc kiến nghị xử lý khi phát hiện vi phạm.

Trực khuẩn mủ xanh có tên khoa học là Pseudomonas aeruginosa, thuộc họ vi khuẩn Pseudomonas.

Trực khuẩn mủ xanh là nguyên nhân chính gây nên bệnh nhiễm trùng cơ hội và nhiễm trùng bệnh viện. Nó có xu hướng gây bệnh ở những người có hệ thống miễn dịch yếu.

Khi bị nhiễm trực khuẩn mủ xanh, người bệnh có nguy cơ gặp nhiều vấn đề về sức khỏe như nhiễm trùng máu, nhiễm trùng đường tiết niệu, viêm họng, viêm phổi và nhiều bệnh khác.

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#Thái Nguyên #Ngộ độc thực phẩm #Bữa ăn bán trú #Trực khuẩn mủ xanh #An toàn thực phẩm

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