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Bệnh viện hơn 3.300 tỷ đồng ở Cà Mau lại chậm, phải lùi tiến độ

Tân Lộc

TPO - Dù đã hết hoặc sắp hết thời gian thực hiện theo hợp đồng, nhưng các gói thầu chính của dự án Bệnh viện Đa khoa Cà Mau tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng vẫn chậm tiến độ, buộc phải lùi tiến độ hoàn thành.

Ngày 19/10, UBND tỉnh Cà Mau có văn bản đồng ý chủ trương điều chỉnh tiến độ thực hiện gói thầu thuộc Dự án Bệnh viện Đa khoa Cà Mau, quy mô 1.200 giường bệnh, tổng mức đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng.

Theo đó, gói thầu thi công khối nhà chính và một số hạng mục (gói số 27) được điều chỉnh tiến độ đến hết ngày 31/12/2026, thay cho mốc hoàn thành tháng 9/2026 như hợp đồng ban đầu.

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Khối nhà chính của dự án Bệnh viện Đa khoa Cà Mau quy mô 1.200 giường bệnh phải điều chỉnh tiến độ. Ảnh chụp tháng 6/2026.

Theo Sở Xây dựng Cà Mau, khi hết hạn hợp đồng (tháng 9/2026), khối lượng thực hiện của gói thầu 27 đạt hơn 418 tỷ đồng, tương đương hơn 58% giá trị hợp đồng. Nếu tính tới ngày 19/10, khối lượng thi công cũng mới đạt hơn 60% so với hợp đồng.

Nguyên nhân chậm trễ được xác định do nhà thầu huy động nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu, vật tư, thiết bị trình duyệt, đặt hàng nhập về công trình chậm. Ngoài ra, thi công vào mùa mưa, vật liệu xây dựng (cát, đá) khan hiếm và giá tăng cao...

Ở gói thầu 28 (hệ thống kỹ thuật - M&E) có giá trị hợp đồng hơn 843 tỷ đồng, tới nay cũng mới đạt hơn 76%, tiến độ chậm so với hợp đồng ký kết. Nguyên nhân do đa số thiết bị nhập khẩu, hiện nhà thầu đang đặt hàng nên chưa có khối lượng thanh toán; công tác nhập vật tư, thiết bị chậm, nhà thầu huy động nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu.

Ngoài ra, gói thầu các khối nhà phụ trợ đã hết hạn hợp đồng từ ngày 15/9/2026, nhưng cũng mới đạt hơn 83% giá trị, nên phải gia hạn.

Trước đó, Ban Quản lý dự án xây dựng tỉnh Cà Mau (chủ đầu tư dự án bệnh viện) có tờ trình UBND tỉnh xin chủ trương cho phép tạm ứng hợp đồng cao hơn mức 30% giá hợp đồng đối với các gói thầu của dự án. Giải pháp này để nhà thầu có nhu cầu thực tế cần đặt cọc, thanh toán trước cho nhà sản xuất, nhà cung ứng vật tư, thiết bị nhằm bảo đảm tiến độ thực hiện dự án.

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