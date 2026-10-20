Tỷ phú Elon Musk tuyên bố tặng cổ phiếu SpaceX cho tất cả trẻ em Mỹ

TPO - Tỷ phú Elon Musk cam kết sẽ tặng một cổ phiếu cho mỗi trẻ em tại Mỹ vào năm 2027. Thông báo này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Anthropic - một “ông lớn” khác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) - tuyên bố sẽ dành ra một phần cổ phần của mình vì lợi ích công cộng.

Tỷ phú Elon Musk. (Ảnh: NY Times)

“Trong năm tới, tôi sẽ tặng một cổ phiếu SpaceX của mình cho mỗi trẻ em tại Mỹ”, ông Elon Musk viết trên X. “Đây sẽ là khởi đầu cho nhiều đợt tặng quà tiếp theo”.

Hiện chưa rõ ông Elon Musk sẽ tặng cổ phiếu như thế nào, và vị tỷ phú này cũng không đưa ra thông tin chi tiết về kế hoạch quyên góp của mình.

Theo ước tính từ Cục Thống kê Dân số Mỹ, quốc gia này có khoảng 72 triệu trẻ em. Với mức giá 146 USD/cổ phiếu hiện tại, giá trị của khoản quyên góp này sẽ vào khoảng 10,5 tỷ USD.

Bài đăng của ông Elon Musk xuất hiện sau khi Anthropic công bố kế hoạch dành 5% cổ phần của công ty cho một quỹ chuyên thực hiện các hoạt động đóng góp vì “lợi ích công cộng”.

Các cơ quan quản lý trên toàn cầu đã gia tăng yêu cầu kiểm soát AI sau khi những người trong ngành cảnh báo về khả năng xảy ra các kịch bản thảm khốc.

Anthropic - đơn vị phát triển mô hình AI Claude và đang chuẩn bị cho một đợt phát hành cổ phiếu quy mô lớn - thường xuyên bày tỏ lo ngại về những rủi ro xã hội rộng lớn và các mối nguy hiểm tiềm ẩn từ AI. Công ty này cho biết, một phần nguồn vốn từ quỹ cộng đồng sẽ được sử dụng để giải quyết các “tác động đối với thị trường lao động” do công nghệ này gây ra.

Sau thông báo của Anthropic, ông Elon Musk đã phản hồi trên tài khoản X của công ty này, đề xuất rằng họ nên trao cổ phiếu “trực tiếp cho công chúng”.

Thông báo của ông Musk được đưa ra trong bối cảnh chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã thiết lập sáng kiến ​​“Tài khoản Trump”, cung cấp 1.000 USD cho mỗi trẻ em Mỹ sinh ra trong giai đoạn từ năm 2025 đến 2028.

Theo Chỉ số Tỷ phú Bloomberg, ông Elon Musk hiện là người giàu nhất thế giới với khối tài sản ròng hơn 900 tỷ USD. Phần lớn tài sản này đến từ cổ phiếu của SpaceX (khoảng 700 tỷ USD), số còn lại đến từ Tesla, Boring và Neuralink.

Vị tỷ phú này vốn thường đưa ra những ý tưởng không bao giờ trở thành hiện thực, hoặc đề xuất các kế hoạch mà sau đó ông lại giải thích rằng đó chỉ là những lời nói đùa. Ông Musk đã ghim bài đăng mới nhất của mình về việc tặng cổ phiếu SpaceX lên đầu trang cá nhân trên nền tảng X.