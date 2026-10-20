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Hề Mộng Dao trở lại

Duy Nam

TPO - Màn tái xuất của Hề Mộng Dao (Ming Xi) trên sàn catwalk Victoria's Secret sau 8 năm vắng bóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội. Trên trang cá nhân, doanh nhân Hà Du Quân - con trai của tỷ phú sòng bài Hong Kong (Trung Quốc) Hà Hồng Sân - cũng gửi vợ những lời có cánh.

Sáng 19/10 theo giờ Việt Nam, chân dài Hề Mộng Dao sải bước trong show diễn Victoria's Secret Fashion Show 2026 được tổ chức ở Los Angeles. Sự xuất hiện của cô sau 8 năm vắng bóng trên sàn diễn nội y gây chú ý.

Hề Mộng Dao trình diễn hai thiết kế, gồm bộ đồ nội y hồng tươi trẻ, sau đó là bộ váy tông nâu, kèm đôi cánh lớn.

Những sải bước uyển chuyển, tự tin của Hề Mộng Dao trở thành chủ đề được thảo luận trên mạng xã hội.

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Hề Mộng Dao sải bước trong show diễn Victoria's Secret Fashion Show 2026.
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Hề Mộng Dao trong hậu trường show diễn Victoria's Secret Fashion Show 2026.

Tái xuất sau 8 năm, thân hình và thần thái của Hề Mộng Dao đều nhận được sự khen ngợi của cư dân mạng. Truyền thông Trung Quốc cũng đưa tin và khen ngợi sự tái xuất của người đẹp.

Hề Mộng Dao nói: "Tôi hạnh phúc vì mỗi lần làm việc với Victoria's Secret, tôi đều cảm nhận một bầu không khí vui vẻ. Đây cũng là sự trở lại đối với tôi".

Để chuẩn bị cho lần trở lại này, cô đã chăm chỉ luyện tập để lấy lại vóc dáng săn chắc và quyến rũ. Cô không tiết lộ cụ thể về số cân đã giảm sau khi sinh con mà nhấn mạnh muốn làm nổi bật vẻ quyến rũ của người phụ nữ trưởng thành.

"Tôi thực sự mong chờ con gái mình xem màn trình diễn của tôi và nói rằng: 'Mẹ thật xinh đẹp'. Khoảnh khắc đó sẽ khiến tôi cảm thấy mãn nguyện", cô chia sẻ với tờ Sinchew.

Doanh nhân Hà Du Quân - con trai của tỷ phú sòng bài Hong Kong Hà Hồng Sân - cũng dành lời khen cho màn trình diễn của vợ.

"Thực sự tôi đã phải há hốc mồm. Rất tự hào về em. Niềm tự hào của cả gia đình. Thiên thần đã trở lại cùng với đôi cánh khổng lồ của mình", Hà Du Quân viết.

Hà Du Quân và Hề Mộng Dao tổ chức đám cưới tại Macau (Trung Quốc) hồi tháng 9. Hồi tháng 6, họ tổ chức đám cưới tại Pháp theo phong cách phương Tây. Dù đăng ký kết hôn từ bảy năm trước, hai người nhiều lần trì hoãn hôn lễ vì thời gian để tang ông Hà Hồng Sân, đại dịch và việc sinh con.

Hề Mộng Dao và Hà Du Quân công khai hẹn hò năm 2019 và lần lượt đón hai con vào năm 2019 và 2021. Hà Du Quân là con trai của cố tỷ phú sòng bạc Macau Hà Hồng Sân và Lương An Kỳ.

Hề Mộng Dao (Ming Xi) sinh năm 1989 tại Thượng Hải, học ngành thiết kế thời trang tại quê nhà, tốt nghiệp năm 2017. Cô là một trong những người mẫu Trung Quốc hàng đầu thế giới, từng là gương mặt của nhiều thương hiệu cao cấp Alexander Wang, Balmain, Burberry, Dior, Lanvin, Louis Vuitton, Victoria's Secret...

Trong 8 năm rời sàn diễn Victoria's Secret, ngoài việc sinh con, Hề Mộng Dao cũng theo học chương trình EMBA tại Trường Đại học Hong Kong. Cô có hàng triệu người theo dõi trên Instagram.

Tại Victoria's Secret Fashion Show 2026, ngoài sự góp mặt của Hề Mộng Dao còn có hai người mẫu khác đến từ Trung Quốc là Lưu Văn với lần thứ 10 sải bước trên sàn diễn của Victoria's Secret và Hạ Thông - gương mặt người mẫu mới nổi.

Victoria’s Secret Fashion Show 2026 quy tụ nhiều thiên thần đình đám một thời như Adriana Lima, Alessandra Ambrosio, Candice Swanepoel và Elsa Hosk, bên cạnh siêu mẫu Gigi Hadid... Bên cạnh đó, màn xuất hiện của Kylie Jenner khi diễn Fantasy Bra 50 triệu USD cũng gây chú ý.

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#Con trai vua sòng bạc Hong Kong #Con dâu vua sòng bạc Hong Kong #show Victoria's Secret #Hề Mộng Dao

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