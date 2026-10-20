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Nữ diễn viên ‘Hương vị tình thân’ cưới

Đỗ Quyên

TPO - Sau lễ dạm ngõ ngày 16/10, diễn viên Thục Anh tiết lộ kế hoạch tổ chức đám cưới năm nay. Chồng sắp cưới của cô làm việc tại cơ quan nhà nước.

Ngày 16/10, Thục Anh và bạn trai tổ chức lễ dạm ngõ. Nữ diễn viên chia sẻ video buổi lễ, nhận nhiều lời chúc mừng từ đồng nghiệp và khán giả.

Trò chuyện với PV Tiền Phong sau lễ dạm ngõ, Thục Anh cho biết hai người đang chuẩn bị đám cưới. Cô vui khi nhiều khán giả biết đến mình qua các bộ phim vẫn quan tâm, nhắn tin hỏi thăm và chúc phúc.

Chồng sắp cưới của Thục Anh hiện làm việc tại cơ quan nhà nước. Hai người biết nhau từ năm 2021, nhưng đến năm 2023 mới thực sự quen nhau, khi cô có thời gian cộng tác tại cơ quan của anh. Thục Anh tiếp tục công việc diễn viên, MC. Mối quan hệ của cả hai phát triển tự nhiên.

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Thục Anh chưa muốn công khai hình ảnh và thông tin cụ thể về chồng sắp cưới.

“Có những người mình lên kế hoạch cũng chưa chắc gặp được, nhưng có những người lại xuất hiện vào thời điểm không ngờ tới”, Thục Anh chia sẻ. Cô xin giữ riêng những chi tiết khác về chuyện tình cảm.

Dù đã làm lễ dạm ngõ và chuẩn bị hôn lễ, nữ diễn viên tiết lộ chưa được cầu hôn chính thức. Cả hai đều bận công việc, thời gian gần đây lại tập trung lo cho đám cưới. Bạn đời đã hứa dành cho cô lời cầu hôn bất ngờ.

“Thục Anh nghĩ mỗi người sẽ có cách riêng để thể hiện tình cảm. Mình cũng không đặt nặng việc mọi thứ phải diễn ra theo kịch bản nhất định. Nhưng đã hứa tạo bất ngờ thì Thục Anh vẫn có quyền mong chờ chứ”, cô nói.

Thục Anh cho biết cô tìm thấy ở bạn đời cảm giác an toàn, được chở che và có thể tin tưởng, kể cả khi cuộc sống không thuận lợi. Với những mục tiêu riêng trong công việc, nữ diễn viên cần người đồng hành thấu hiểu, có trách nhiệm và sẵn sàng cùng xây dựng tương lai.

“Khi lựa chọn bạn đời, mình không chỉ nhìn anh ấy với tư cách người yêu, mà còn hình dung về người cha của những đứa con mình trong tương lai. Thục Anh cần một người mà mình có thể tin tưởng để cùng xây dựng gia đình, cùng nuôi dạy con cái và chia sẻ trách nhiệm cuộc sống”, cô chia sẻ.

Thục Anh cho rằng không có công thức chung cho hôn nhân. Với cô, quyết định gắn bó đến khi bản thân hiểu điều gì thực sự quan trọng và biết người mình muốn đồng hành là ai.

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Thục Anh từng đóng một số phim giờ vàng như Hương vị tình thân, Nơi giấc mơ tìm về…

Đám cưới dự kiến diễn ra trong năm 2026. Nữ diễn viên chưa công bố ngày cụ thể, mong hôn lễ có đầy đủ gia đình, bạn bè và đồng nghiệp.

“Thục Anh làm nghệ thuật nên hiểu rằng một khoảnh khắc đẹp có thể được lưu lại bằng nhiều hình ảnh, nhưng điều khiến mình nhớ lâu nhất vẫn là cảm xúc”, cô nói.

Vì vậy, bên cạnh việc chuẩn bị hình ảnh cho ngày cưới, Thục Anh muốn những người đến dự thực sự vui, có dịp gặp gỡ và chia sẻ niềm hạnh phúc với cô và bạn đời.

“Đám cưới có thể chỉ diễn ra trong một ngày, nhưng những người có mặt hôm ấy sẽ là phần ký ức mà hai đứa mang theo trong cuộc sống sau này. Thục Anh nghĩ như vậy là đủ ý nghĩa rồi”, nữ diễn viên chia sẻ.

Đào Hiền Thục Anh sinh năm 2002, từng tham gia Vietnam’s Got Talent với vai trò vũ công. Cô tốt nghiệp Đại học Ngoại thương, hoạt động ở lĩnh vực diễn xuất và dẫn chương trình. Khán giả biết đến Thục Anh qua các phim Hương vị tình thân, Nơi giấc mơ tìm về…

Sau Hương vị tình thânNơi giấc mơ tìm về, Thục Anh tiếp tục tham gia các dự án phim ở cả miền Bắc và miền Nam. Hiện tại, cô dành nhiều thời gian hơn cho công việc dẫn chương trình, đặc biệt là vai trò MC thể thao tại VTVcab.

Nữ diễn viên cho biết đã theo đuổi công việc MC từ lâu, nên đây không phải quyết định chuyển hướng nhất thời. Cô muốn tập trung học hỏi, trau dồi kỹ năng dẫn chương trình, đồng thời vẫn giữ sự gắn bó với diễn xuất.

“Mỗi công việc đều cho mình những trải nghiệm và thử thách riêng. Với phim ảnh, nếu có vai diễn phù hợp, Thục Anh luôn sẵn sàng đón nhận cơ hội mới”, cô chia sẻ.

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