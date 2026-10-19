Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thủ tướng Liechtenstein kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Minh Hạnh

TPO - Tối 19/10, Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas rời Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Tại các buổi tiếp, hội đàm và hội kiến, Lãnh đạo Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas trong chuyến thăm chính thức cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008; bày tỏ vui mừng trước việc Việt Nam và khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) ký Hiệp định Thương mại tự do sau 14 năm đàm phán, cùng với Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein.

Về phần mình, Thủ tướng Brigitte Haas bày tỏ mong muốn quan hệ hai nước sẽ mở rộng trên nhiều lĩnh vực, mong muốn khai thác hiệu quả những cơ hội được mở ra từ các thỏa thuận hợp tác mới.

Lãnh đạo hai nước nhất trí sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA và thúc đẩy triển khai sau khi Hiệp định có hiệu lực; tăng cường hợp tác trong chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas đã dạo phố đi bộ Hồ Gươm, trải nghiệm các hoạt động tại Thủ đô; tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam; thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Xem thêm

#Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas #thăm chính thức Việt Nam #Hiệp định Thương mại tự do

Cùng chuyên mục

Cần quy định rõ tiêu chí đối với trường hợp hoãn, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự

Cần quy định rõ tiêu chí đối với trường hợp hoãn, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự

TPO - "Tiêu chí càng rõ ràng người được xem xét càng có thể dự liệu và người có thẩm quyền càng có căn cứ để có những quyết định đúng đắn”, đại biểu Quốc hội Dương Đức Hải phát biểu thảo luận dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) liên quan đến các quy định bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới.

Nhà vua Frederik X trao Huân chương cao quý nhất của Đan Mạch tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Nhà vua Đan Mạch chia sẻ kỷ niệm sâu sắc về Việt Nam

TPO - Nhà vua Frederik X chia sẻ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm những tình cảm và kỷ niệm sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam; nhấn mạnh sự gắn bó đặc biệt giữa Hoàng gia Đan Mạch với Việt Nam, trong đó có những ký ức tốt đẹp của cố Hoàng thân Henrik về những năm tháng sinh sống tại Hà Nội.

Tù chung thân không giảm án vẫn là hình phạt rất nghiêm khắc

Tù chung thân không giảm án vẫn là hình phạt rất nghiêm khắc

TPO - Chiều 19/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Theo đại biểu Quốc hội, thu hẹp phạm vi áp dụng, tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình là phù hợp với xu hướng chung của thế giới trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Người trẻ chọn quà gì cho dịp 20/10?

Người trẻ chọn quà gì cho dịp 20/10?

TPO - Từ hoa handmade, mỹ phẩm đến những món đồ cá nhân hóa, mạng xã hội mở ra vô số gợi ý quà tặng cho người trẻ. Tuy nhiên, thay vì chạy theo trào lưu, nhiều người ưu tiên món quà thiết thực, phù hợp với người nhận và khả năng chi tiêu.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn: Ký ức sông nước giữa lòng ‘siêu đô thị’

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn: Ký ức sông nước giữa lòng ‘siêu đô thị’

TPO - Mang dáng hình lá dừa nước thân thuộc của miền sông nước, theo các chuyên gia, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn gợi nhắc hồn cốt Nam Bộ giữa nhịp phát triển hiện đại. Không chỉ là điểm nhấn kiến trúc, công trình còn gìn giữ ký ức sông nước để bản sắc phương Nam tiếp nối trong lòng “siêu đô thị” TPHCM.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận thêm nhiệm vụ mới

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận thêm nhiệm vụ mới

TPO - Ngày 19/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ (Ban Chỉ đạo).

Tảng đá 15 khối lăn vào nhà dân do động đất tại Sơn La

Tảng đá 15 khối lăn vào nhà dân do động đất tại Sơn La

TPO - Hai trận động đất liên tiếp xảy ra sáng 19/10 tại khu vực xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La, khiến người dân ở một số địa bàn lân cận cảm nhận rõ rung chấn. Trong đó, một khối đá lớn lăn từ núi xuống làm hư hỏng một phần khu bếp của một hộ dân tại xã Mai Sơn. Rất may, sự việc không gây thiệt hại về người.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe