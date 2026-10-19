Thủ tướng Liechtenstein kết thúc tốt đẹp chuyến thăm chính thức Việt Nam

Tại các buổi tiếp, hội đàm và hội kiến, Lãnh đạo Việt Nam nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas trong chuyến thăm chính thức cấp cao đầu tiên giữa hai nước kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao năm 2008; bày tỏ vui mừng trước việc Việt Nam và khối Mậu dịch tự do châu Âu (EFTA) ký Hiệp định Thương mại tự do sau 14 năm đàm phán, cùng với Hiệp định tránh đánh thuế hai lần giữa Việt Nam và Liechtenstein.

Về phần mình, Thủ tướng Brigitte Haas bày tỏ mong muốn quan hệ hai nước sẽ mở rộng trên nhiều lĩnh vực, mong muốn khai thác hiệu quả những cơ hội được mở ra từ các thỏa thuận hợp tác mới.

Lãnh đạo hai nước nhất trí sớm phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EFTA và thúc đẩy triển khai sau khi Hiệp định có hiệu lực; tăng cường hợp tác trong chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, năng lượng tái tạo, giảm phát thải và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Trong khuôn khổ chuyến thăm Việt Nam, Thủ tướng Liechtenstein Brigitte Haas đã dạo phố đi bộ Hồ Gươm, trải nghiệm các hoạt động tại Thủ đô; tham quan Bảo tàng Quốc hội Việt Nam; thăm Khu di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám.