Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cần quy định rõ tiêu chí đối với trường hợp hoãn, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự

Trường Phong - Luân Dũng

TPO - "Tiêu chí càng rõ ràng người được xem xét càng có thể dự liệu và người có thẩm quyền càng có căn cứ để có những quyết định đúng đắn”, đại biểu Quốc hội Dương Đức Hải phát biểu thảo luận dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi) liên quan đến các quy định bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới.

Thay đổi tư duy chính sách hình sự

Chiều 19/10, thảo luận tại tổ về dự thảo Bộ luật Hình sự (sửa đổi), đại biểu Dương Đức Hải (TP. Hà Nội) nhấn mạnh, nội dung bảo vệ người dám nghĩ, dám làm, dám đổi mới sáng tạo và tạo cơ hội khắc phục hậu quả là những nội dung quan trọng, mang tính chất “thay đổi tư duy chính sách hình sự” trong lần sửa đổi luật lần này.

tp_1910duchai.jpg
Đại biểu Dương Đức Hải. (Ảnh: Như Ý)

Nhấn mạnh quy định trong dự thảo luật về bảo vệ người dám nghĩ, dám làm là một bước tiến cần được ủng hộ, ông Dương Đức Hải đề xuất, cần làm rõ một số nội dung.

Cụ thể, phải xác định cách đánh giá phù hợp với bản chất của hoạt động đổi mới, phải căn cứ vào thông tin, điều kiện thực tế khi triển khai các công việc. Ví dụ, một nhóm nghiên cứu thử nghiệm vấn đề mới thì phải tuân thủ các yêu cầu về chuyên môn và phòng ngừa rủi ro. Nếu kết quả không đạt được như dự kiến, phải xem xét nhiệm vụ họ làm, những rủi ro họ đã lường trước, các phương án ứng phó rủi ro…

Ông Hải cho rằng, khi đã cụ thể hoá được các vấn đề này trong quy định, sẽ giúp người thực hiện nhận biết trước những nghĩa vụ mình phải làm, biết mình được bảo vệ như thế nào trước khi bắt đầu, và cũng giúp cơ quan tố tụng có căn cứ thống nhất để đánh giá sau này.

Về quy định liên quan đến việc “tạo cơ hội khắc phục hậu quả”, theo ông Hải, cần phải thiết kế với những tiêu chí minh bạch, đánh giá và kiểm chứng được.

Ông Hải phân tích, quy định của dự thảo đã mở ra cơ chế tạm hoãn truy cứu, miễn truy cứu trách nhiệm hình sự trong một số trường hợp, căn cứ vào vì lợi ích chung gắn với khả năng khắc phục và kết quả thực hiện. Đây là cách tiếp cận rất thiết thực, giúp khắc phục thiệt hại, đem lại giá trị.

Theo ông Hải, phải phân biệt rõ các trạng thái pháp lý. Người không có hành vi cấu thành phạm tội hoặc thuộc trường hợp được loại trừ trách nhiệm hình sự phải được áp dụng đúng cơ chế pháp lý tương ứng. Người có hành vi phạm tội mới xem xét điều kiện tạm hoãn truy cứu hoặc miễn truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đại biểu cũng đề nghị phải cụ thể hoá khái niệm thế nào là vì lợi ích chung, thế nào là đảm bảo tính khả thi và mang lại hiệu quả kinh tế xã hội. Và, đánh giá một phương án khắc phục có tính khả thi dựa trên cơ sở nào, ai chịu trách nhiệm thẩm định, trong khoảng thời gian bao lâu…

"Tiêu chí càng rõ ràng người được xem xét càng có thể dự liệu và người có thẩm quyền càng có căn cứ để có những cái quyết định đúng đắn”, ông Hải nói.

Tiêu chí định tính không rõ sẽ tạo rào cản tâm lý

Cùng quan tâm vấn đề này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Đỗ Đức Hồng Hà phân tích, dự thảo luật có quy định loại trừ trách nhiệm hình sự đối với rủi ro thử nghiệm, mô hình kinh doanh mới.

Tuy nhiên, với trường hợp “không áp dụng đầy đủ biện pháp phòng ngừa” còn mang tính định tính cao, dẫn tới nguy cơ khi có thiệt hại xảy ra. Nếu cơ quan tố tụng kết luận rằng thiệt hại xuất phát từ việc chưa áp dụng đầy đủ biện pháp phòng ngừa thì quy định loại trừ trách nhiệm hình sự sẽ hoàn toàn bị vô hiệu.

tp_1910hongha.jpg
Đại biểu Đỗ Đức Hồng Hà. (Ảnh: Như Ý)

“Việc bộ luật hình sự duy trì tiêu chí định tính không rõ sẽ tạo rào cản tâm lý e ngại, triệt tiêu động lực đổi mới sáng tạo của doanh nghiệp công nghệ. Vì vậy, tôi đề nghị sửa theo hướng, người nào gian dối, giả mạo hồ sơ để được phê duyệt thử nghiệm hoặc cố ý làm trái, quy chế thử nghiệm đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt nhằm mục đích trục lợi mà gây thiệt hại thì phải chịu trách nhiệm hình sự”, ông Hà đề xuất.

Ông Hà cũng nêu, dự thảo luật bổ sung chế định mới tạm hoãn truy cứu trách nhiệm hình sự tối đa 2 năm với người phạm tội gây thiệt hại kinh tế nhưng vì lợi ích chung, không tham nhũng... Đồng thời, dự thảo cũng quy định miễn trách nhiệm hình sự nếu đã khắc phục xong hậu quả.

“Việc bộ luật hình sự mở đường cho việc khắc phục thiệt hại để phục vụ kinh tế, công nghệ là hoàn toàn phù hợp”, ông Hà nhìn nhận.

Tuy nhiên, theo ông Hà, quy định còn 2 bất cập, khi chưa bao quát đầy đủ khái niệm phát triển công nghiệp công nghệ số, công nghiệp bán dẫn, trí tuệ nhân tạo theo luật công nghiệp công nghệ số. Cùng với đó, các tiêu chí vì lợi ích chung có khả năng khắc phục còn định tính, thiếu cơ chế tài chính, tài sản bảo đảm, dễ bị lợi dụng để kéo dài thời gian tẩu tán tài sản.

“Vì vậy, tôi đề nghị chuẩn hóa thuật ngữ thống nhất với Luật công nghiệp công nghệ số theo hướng hoạt động đầu tư sản xuất kinh doanh phát triển công nghiệp công nghệ số, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số; đồng thời bổ sung điều kiện bắt buộc người phạm tội phải có bảo lãnh tài chính hoặc cầm cố, thế chấp tài sản, tài sản số, bảo đảm tối thiểu 80% giá trị thiệt hại ước tính ngay khi ra quyết định tạm hoãn”, ông Hà nói.

Xem thêm

#Luật Hình sự (sửa đổi) #Miễn trách nhiệm #Hình sự #Truy cứu trách nhiệm hình sự

Cùng chuyên mục

Nhà vua Đan Mạch chia sẻ kỷ niệm sâu sắc về Việt Nam

Nhà vua Đan Mạch chia sẻ kỷ niệm sâu sắc về Việt Nam

TPO - Nhà vua Frederik X chia sẻ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm những tình cảm và kỷ niệm sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam; nhấn mạnh sự gắn bó đặc biệt giữa Hoàng gia Đan Mạch với Việt Nam, trong đó có những ký ức tốt đẹp của cố Hoàng thân Henrik về những năm tháng sinh sống tại Hà Nội.

Tù chung thân không giảm án vẫn là hình phạt rất nghiêm khắc

Tù chung thân không giảm án vẫn là hình phạt rất nghiêm khắc

TPO - Chiều 19/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Bộ luật Hình sự (sửa đổi). Theo đại biểu Quốc hội, thu hẹp phạm vi áp dụng, tiến tới xóa bỏ hình phạt tử hình là phù hợp với xu hướng chung của thế giới trong bối cảnh phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế.

Người trẻ chọn quà gì cho dịp 20/10?

Người trẻ chọn quà gì cho dịp 20/10?

TPO - Từ hoa handmade, mỹ phẩm đến những món đồ cá nhân hóa, mạng xã hội mở ra vô số gợi ý quà tặng cho người trẻ. Tuy nhiên, thay vì chạy theo trào lưu, nhiều người ưu tiên món quà thiết thực, phù hợp với người nhận và khả năng chi tiêu.

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn: Ký ức sông nước giữa lòng ‘siêu đô thị’

Cầu đi bộ qua sông Sài Gòn: Ký ức sông nước giữa lòng ‘siêu đô thị’

TPO - Mang dáng hình lá dừa nước thân thuộc của miền sông nước, theo các chuyên gia, cầu đi bộ qua sông Sài Gòn gợi nhắc hồn cốt Nam Bộ giữa nhịp phát triển hiện đại. Không chỉ là điểm nhấn kiến trúc, công trình còn gìn giữ ký ức sông nước để bản sắc phương Nam tiếp nối trong lòng “siêu đô thị” TPHCM.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận thêm nhiệm vụ mới

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận thêm nhiệm vụ mới

TPO - Ngày 19/10, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng ký Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện hệ thống vị trí việc làm gắn với xây dựng đội ngũ cán bộ và quản lý biên chế thuộc phạm vi quản lý của Chính phủ (Ban Chỉ đạo).

Tảng đá 15 khối lăn vào nhà dân do động đất tại Sơn La

Tảng đá 15 khối lăn vào nhà dân do động đất tại Sơn La

TPO - Hai trận động đất liên tiếp xảy ra sáng 19/10 tại khu vực xã Tà Hộc, tỉnh Sơn La, khiến người dân ở một số địa bàn lân cận cảm nhận rõ rung chấn. Trong đó, một khối đá lớn lăn từ núi xuống làm hư hỏng một phần khu bếp của một hộ dân tại xã Mai Sơn. Rất may, sự việc không gây thiệt hại về người.

Chất lượng không khí miền Bắc những ngày tới thế nào?

Chất lượng không khí miền Bắc những ngày tới thế nào?

TPO - Miền Bắc sẽ có nhiều ngày chất lượng không khí tốt và trung bình, phù hợp cho các hoạt động ngoài trời, dù vậy tình trạng ô nhiễm cục bộ vẫn xảy ra ở những khu vực có nguồn thải lớn và chưa được kiểm soát, đặc biệt là gần các công trường xây dựng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe