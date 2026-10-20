Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Sức khỏe

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Cuộc hồi sinh ngoạn mục của ‘chiến binh’ nặng 600gram

Hà Minh

TPO - Ba năm hiếm muộn mới đổi lấy niềm vui mang song thai, người mẹ trẻ không ngờ có ngày phải đứng trước nguy cơ mất cả hai con khi thai mới 18 tuần. Hành trình níu giữ sự sống non nớt trong 5 tháng liên tục là câu chuyện về giới hạn của y học, sức nặng của tình mẫu tử và những giá trị nhân văn làm nên nghề thầy thuốc.

Sau một tháng xuất viện, giữa tháng 10/2026, bé Ngọc Trúc trở lại gặp các bác sĩ Bệnh viện Đại học (BV ĐH) Phenikaa với cân nặng 4,5 kg. Nhìn cô bé khỏe mạnh, bụ bẫm, thật khó hình dung em từng chào đời khi tuổi thai còn rất nhỏ, chỉ nặng 600 gram, cùng hàng loạt biến chứng nguy hiểm.

Chạy đua với thời gian

Ngày 22/2/2026, tức mùng 5 Tết, khi thai mới được 18 tuần 4 ngày, người mẹ đến thăm khám tại Bệnh viện Phụ sản Thái Bình. Kết quả ghi nhận tình trạng sảy thai khó tránh, cổ tử cung mở 3 cm, túi ối căng phồng trong âm đạo. Theo mô tả lâm sàng, phần đầu của một thai nhi đã xuống rất thấp. Ở tuổi thai ấy, hai em bé ước tính chưa đầy 200 gram mỗi bé, còn quá non nớt để có thể sống bên ngoài bụng mẹ.

Nhưng khi hi vọng trở nên mong manh nhất, gia đình vẫn không muốn dừng lại. Người nhà tìm cách kết nối với bác sĩ, TS.Nguyễn Thị Sim, Phó Tổng giám đốc Bệnh viện Đại học Phenikaa. Một cuộc chạy đua với thời gian bắt đầu từ cuộc gọi ấy.

Đêm mùng 5 Tết, giữa lúc nhiều gia đình đang quây quần bên người thân, Bệnh viện Phụ sản Thái Bình tổ chức chuyển sản phụ đến Bệnh viện Đại học Phenikaa bằng xe cứu thương.

se-truc.jpg
Hạnh phúc lớn của gia đình nhỏ khi bé Trúc được xuất viện sau 5 tháng điều trị.

Trong khi xe còn trên đường, bác sĩ Sim đã khẩn trương đến bệnh viện. Các ê-kíp Y học bào thai, Sản khoa và Gây mê hồi sức được huy động, phòng thủ thuật, nhân lực và phương án cấp cứu lần lượt sẵn sàng. Khi sản phụ đến nơi, các bác sĩ nhanh chóng đánh giá tình trạng và đưa chị thẳng vào phòng thủ thuật.

Phía sau cánh cửa ấy là một mục tiêu chung: cố gắng giữ lại cơ hội để 2 thai nhi tiếp tục lớn lên trong bụng mẹ.

23 giờ 20 phút cuộc can thiệp bắt đầu. Trong tình huống cổ tử cung đã mở, màng ối phồng sâu xuống âm đạo khi thai mới hơn 18 tuần, ê-kíp PhenikaaMec đứng trước một thử thách đặc biệt khó khăn. Dưới hướng dẫn siêu âm, các bác sĩ phối hợp hút bớt nước ối để giảm áp lực, đưa màng ối sa trở lại buồng tử cung, khâu vòng cổ tử cung nhằm khép và gia cố cổ tử cung, sau đó truyền ối bù lại lượng dịch đã rút để hỗ trợ duy trì môi trường phát triển của thai nhi.

Đây không đơn thuần là một thủ thuật riêng lẻ, mà là sự phối hợp nhiều kĩ thuật chuyên sâu từ Y học bào thai, sản bệnh và gây mê hồi sức, đòi hỏi thao tác chính xác và đánh giá liên tục nguy cơ đối với cả mẹ và thai nhi. Kết quả, thai kì được kéo dài thêm gần hai tháng, tạo thêm thời gian phát triển đặc biệt quý giá cho hai em bé trước khi chào đời.

Giữ lại từng ngày, nuôi hi vọng từng chút

Người mẹ mang theo nỗi lo cho hai sinh linh chưa thể cất tiếng khóc. Sự kiên trì ấy không thay thế được y học, nhưng là phần không thể tách rời của hành trình điều trị.

bs-sim.jpg
Bác sĩ Nguyễn Thị Sim - người góp phần đem lại hạnh phúc cho vợ chồng sản phụ.

Gần hai tháng được kéo dài thai kì là gần hai tháng gia đình tiếp tục giữ lấy hi vọng.

Rồi thời khắc chờ đợi cũng đến, theo một cách không ai mong muốn. Hai tiếng khóc chào đời và nỗi đau không thể gọi thành lời

Đêm 15/4/2026, lúc 23 giờ 42 phút, bé trai Vũ Ngọc Đoàn chào đời, nặng 650 gram. Sang ngày 16/4, lúc 00 giờ 01 phút, bé gái Vũ Ngọc Trúc cất tiếng chào đời với cân nặng chỉ 600 gram.

Với những trẻ sinh cực non, được sinh ra không có nghĩa là đã vượt qua cửa ải sinh tử. Đó chỉ là khởi đầu của một cuộc chiến mới. Các ê-kíp sơ sinh phải hỗ trợ hô hấp, dinh dưỡng, kiểm soát nhiễm trùng và xử trí những biến chứng nguy hiểm.

Cả hai em bé đều phải đối mặt với những thử thách đặc biệt khắc nghiệt của tình trạng sinh cực non. Dù được các thầy thuốc tận tình cứu chữa, người anh song sinh Vũ Ngọc Đoàn đã không thể vượt qua những biến chứng nặng nề. Sự ra đi của em để lại nỗi đau không gì bù đắp được cho gia đình, đồng thời là nỗi day dứt đối với những người thầy thuốc đã nỗ lực giành giật từng cơ hội sống cho hai anh em.

Điều đó không làm cho nỗ lực cứu chữa trở nên vô nghĩa. Ngược lại, nó nhắc người thầy thuốc về trách nhiệm phải làm hết sức trong khả năng chuyên môn, trung thực trước tiên lượng và không bao giờ xem nhẹ giá trị của một cơ hội sống.

Hành trình không ngừng nghỉ

Trong khi gia đình còn chưa nguôi nỗi đau mất con trai, bé Ngọc Trúc vẫn phải trải qua hành trình điều trị đầy thử thách. Với cơ thể non nớt chỉ 600 gram khi chào đời, em liên tiếp đối diện những biến chứng phức tạp của tình trạng sinh cực non, cần hồi sức tích cực và chăm sóc chuyên sâu trong thời gian dài.

Ở những giai đoạn cần can thiệp ngoại khoa, Trúc được chuyển đến Bệnh viện Nhi Trung ương để thực hiện các phẫu thuật cần thiết, sau đó trở lại PhenikaaMec tiếp tục điều trị, chăm sóc và theo dõi. Sự phối hợp giữa các ê-kíp của hai bệnh viện đã góp phần duy trì quá trình điều trị liên tục, giúp em từng bước vượt qua những thời điểm nguy kịch.

Ngày 12/9/2026, sau gần 5 tháng được các thầy thuốc tận tình cứu chữa, Ngọc Trúc đủ điều kiện xuất viện, trở về trong vòng tay gia đình với cân nặng 3,7 kg.

Với một gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn, hành trình điều trị kéo dài nhiều tháng không chỉ là thử thách về sức khỏe và tinh thần, mà còn là gánh nặng tài chính lớn.

Trong hoàn cảnh ấy, Quỹ Phenikaa Vì Trẻ em đã đồng hành, hỗ trợ hơn 400 triệu đồng chi phí điều trị. Cùng với khoản hỗ trợ này là bảo hiểm y tế và phần đóng góp của gia đình trong tổng chi phí điều trị được ghi nhận.

Với bác sĩ Nguyễn Thị Sim, niềm vui khi bé Trúc vượt qua những giai đoạn nguy kịch vẫn luôn song hành với nỗi day dứt về người anh song sinh đã không thể trở về. Có những giới hạn của y học mà ngay cả khi các thầy thuốc đã dốc hết tâm sức, họ vẫn chưa thể vượt qua.

Nhưng chính những mất mát ấy lại trở thành động lực thôi thúc người làm nghề tiếp tục học hỏi, nghiên cứu, làm chủ những kĩ thuật mới và tìm kiếm những phương pháp điều trị tốt hơn. Bởi mỗi giới hạn được vượt qua hôm nay có thể mở thêm cơ hội sống cho những đứa trẻ ngày mai.

Và nghề y, trong bản chất sâu xa nhất, không phải là lời hứa rằng mọi người bệnh đều sẽ được cứu sống. Đó là sự tận tâm để tìm kiếm cơ hội tốt nhất trong khả năng chuyên môn, sự kiên trì trước những diễn biến khó lường và lòng nhân ái để có nhiều hơn những người bệnh được trở về sum họp với gia đình...

Xem thêm

#Hành trình cứu sống thai non tháng #Y học sản phụ khoa #Chữa trị sinh cực non #Nghề y và đạo đức #Bệnh viện Phenikaa

Cùng chuyên mục

Ung thư vú ngày càng trẻ hóa, hơn 60% ca bệnh phát hiện muộn

Ung thư vú ngày càng trẻ hóa, hơn 60% ca bệnh phát hiện muộn

TPO - Ung thư vú đang có xu hướng trẻ hóa tại Việt Nam, trong khi hơn 60% ca bệnh được phát hiện ở giai đoạn muộn. Các chuyên gia cảnh báo, phát hiện sớm có thể giúp tỷ lệ điều trị khỏi vượt 90%, song nhiều phụ nữ vẫn trì hoãn khám vì tâm lý e ngại.

Vụ ngộ độc khí clo: 2 nạn nhân rất nặng, một người nguy cơ mù mắt phải

Vụ ngộ độc khí clo: 2 nạn nhân rất nặng, một người nguy cơ mù mắt phải

TPO - Liên quan vụ 42 người nghi ngộ độc khí clo tại Hà Nội, Bệnh viện Bạch Mai đã tiếp nhận 6 nạn nhân, trong đó có 2 trường hợp rất nặng. Một bệnh nhân bị suy hô hấp, tổn thương phổi, sốc, có thể phải sử dụng hệ thống tim phổi nhân tạo (ECMO); một người khác bị bỏng giác mạc, nguy cơ mù một bên mắt rất cao.

Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tiếp nhận 42 người nghi ngộ độc khí clo

Bệnh viện Đa khoa Thường Tín tiếp nhận 42 người nghi ngộ độc khí clo

TPO - Ngày 19/10, Bệnh viện Đa khoa Thường Tín (Hà Nội) tiếp nhận 42 trường hợp nghi ngộ độc khí clo tại thôn Đình Tổ, xã Thượng Phúc. Trong đó, 6 bệnh nhân diễn biến nặng được chuyển đến Bệnh viện Bạch Mai, 36 trường hợp còn lại tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

Xử trí tiêu chảy đúng để tránh những hệ lụy không mong muốn

Xử trí tiêu chảy đúng để tránh những hệ lụy không mong muốn

Một người bệnh nữ, 68 tuổi, bị tiêu chảy cấp với số lần đi ngoài tăng nhiều trong ngày (6 lần/ngày). Lo ngại tình trạng kéo dài ảnh hưởng đến sức khỏe và sinh hoạt, người bệnh tự sử dụng thuốc “cầm” tiêu chảy. Sau khi dùng thuốc, số lần đi ngoài giảm nhưng người bệnh lại xuất hiện đầy bụng, khó đi tiêu và táo bón. Người bệnh sau đó được tư vấn điều chỉnh cách xử trí, chú trọng bù nước, điện giải và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp.

BS.CKII Dương Quang Huy, Trưởng Đơn vị Nam học tư vấn cho bệnh nhân H.

Dậy thì ở tuổi 33

TPO - Ở tuổi 33, anh Ng.H. chưa từng cương hay xuất tinh, cơ quan sinh dục gần như không phát triển. Sau nhiều tháng điều trị, cơ thể anh bắt đầu thay đổi, mở ra hy vọng có con cho đôi vợ chồng trẻ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe