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Ngược dòng thị trường, một phân khúc bất động sản vẫn bền bỉ tăng giá

Ninh Phan

TPO - Trong khi nhiều phân khúc bất động sản như chung cư, đất nền, biệt thự, liền kề... đối mặt với áp lực giảm giá và thanh khoản suy giảm, bất động sản công nghiệp vẫn duy trì đà tăng giá thuê, trở thành điểm sáng của thị trường.

Nhiều phân khúc đồng loạt giảm giá

Báo cáo kết quả thực hiện chính sách về nhà ở và thị trường bất động sản 9 tháng đầu năm 2026 của Bộ Xây dựng cho thấy, giao dịch bất động sản trong quý III/2026 có xu hướng giảm nhẹ so với quý trước.

Diễn biến này phản ánh sự thận trọng của người mua trong bối cảnh chi phí vốn còn cao, khả năng tiếp cận tài chính bị hạn chế và kỳ vọng tăng giá không còn đủ sức thúc đẩy quyết định xuống tiền như trước.

Cụ thể, giá căn hộ chung cư có xu hướng giảm nhẹ, song mặt bằng giá tại các đô thị lớn vẫn duy trì ở mức cao do chi phí đầu tư xây dựng và chi phí vốn gia tăng.

Ở phân khúc biệt thự, nhà ở liền kề trong dự án giá bán tại một số khu vực cũng giảm nhẹ, thanh khoản còn chậm. Người mua có xu hướng tập trung vào các dự án có pháp lý rõ ràng, hạ tầng hoàn thiện và khả năng khai thác thực tế.

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Nhiều phân khúc bất động sản như chung cư, đất nền, biệt thự, liền kề... đều có xu hướng giảm giá.

Giá đất nền trên thị trường thứ cấp tiếp tục chịu áp lực điều chỉnh giảm, trong khi lượng giao dịch suy giảm. Theo Bộ Xây dựng, nguyên nhân chủ yếu là chi phí vốn còn cao và nhà đầu tư có xu hướng dịch chuyển sang những sản phẩm đáp ứng nhu cầu ở thực, pháp lý rõ ràng và khả năng khai thác ổn định.

Tương tự, bất động sản du lịch, nghỉ dưỡng tại một số dự án cũng ghi nhận giá giảm nhẹ. Thanh khoản phân khúc này vẫn ở mức thấp, giao dịch chủ yếu tập trung vào các dự án có pháp lý đầy đủ, vị trí thuận lợi và được vận hành bởi các thương hiệu uy tín.

Bức tranh điều chỉnh giá thể hiện rõ hơn trong báo cáo thị trường bất động sản quý III/2026 của Viện Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính - Bất động sản Dat Xanh Services (DXS-FERI). Theo báo cáo, mặt bằng giá bán bất động sản tại các vùng thị trường ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm, với mức giảm phổ biến 5-20% so với quý trước.

Trong đó, phân khúc căn hộ cao tầng ghi nhận mức giảm giá trên phạm vi cả nước. So với quý II/2026, giá bán căn hộ tại miền Bắc giảm 15-20%, miền Trung giảm 10-15%, trong khi miền Nam và miền Tây cùng giảm 5-10%.

Hiện giá căn hộ ở miền Bắc dao động khoảng 45-160 triệu đồng/m², ở miền Nam dao động 36-145 triệu đồng/m², tại miền Trung 30-100 triệu đồng/m²...

Đối với nhà thấp tầng trong các dự án khu đô thị, miền Bắc tiếp tục là khu vực ghi nhận mức điều chỉnh mạnh nhất, giảm 15-20%, đưa giá bán về khoảng 70-280 triệu đồng/m². Tại miền Nam, giá giảm 10-15%, dao động 50-320 triệu đồng/m². Miền Trung và miền Tây cùng ghi nhận mức giảm 10-15%, với giá bán lần lượt khoảng 45-200 triệu đồng/m² và 30-100 triệu đồng/m².

Phân khúc đất nền cũng diễn biến tương tự. Giá bán tại miền Bắc giảm 15-20%, xuống khoảng 45-90 triệu đồng/m². Trong khi đó, miền Trung, miền Nam và miền Tây cùng giảm 10-15%...

Bất động sản công nghiệp vẫn giữ đà tăng giá

Trái ngược với xu hướng chung, bất động sản công nghiệp tiếp tục duy trì diễn biến tích cực. Theo Bộ Xây dựng, giá thuê đất khu công nghiệp và nhà xưởng xây sẵn nhìn chung có xu hướng tăng nhẹ trong quý III/2026.

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Bất động sản công nghiệp là điểm sáng của thị trường, duy trì đà tăng giá.

"Đà tăng này gắn với nhu cầu thuê tiếp tục gia tăng và tỷ lệ lấp đầy duy trì ở mức cao tại các khu công nghiệp trọng điểm nên thị trường bất động sản công nghiệp tiếp tục là điểm sáng trong nhiều năm qua với nhiều dự án khu công nghiệp được chấp thuận chủ trương đầu tư và khởi công, góp phần mở rộng nguồn cung", Bộ Xây dựng nhận định.

Diễn biến này cũng được phản ánh qua chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP). Trong quý III/2026, IIP ước tăng 14,8% so với cùng kỳ năm trước; tính chung 9 tháng, chỉ số này ước tăng 12,3% do nhu cầu thuê đất khu công nghiệp có xu hướng tăng.

Đáng chú ý, tỷ lệ lấp đầy các khu công nghiệp tiếp tục duy trì ở mức cao. Ở khu vực phía Bắc, Hà Nội và Hải Phòng, tỷ lệ lấp đầy khu công nghiệp trên 86%, trong khi Hưng Yên đạt trên 92%. Khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam có tỷ lệ lấp đầy bình quân đạt khoảng 92%. Nhu cầu thuê tập trung tại những khu vực có hạ tầng logistics thuận lợi.

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#Chung cư #nhà đất #liền kề #biệt thự #bất động sản công nghiệp

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