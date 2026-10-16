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Hơn 18.000 căn nhà cho thuê dự kiến hoàn thành cuối năm 2026

Ninh Phan

TPO - Bộ Xây dựng dự kiến hoàn thành 18.049 căn nhà ở cho thuê trong năm 2026, đạt 105% kế hoạch được giao, trong bối cảnh cả nước đang triển khai 114 dự án.

Tại họp báo thường kỳ quý 3/2026, Bộ Xây dựng cho biết từ đầu năm 2026 đến nay cả nước có 170 dự án hoàn thành với quy mô 46.962 căn; 128 dự án khởi công với quy mô 183.293 căn (trong đó: 140.492 căn hộ nhà ở xã hội, 42.801 căn hộ để cho thuê).

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Theo Bộ Xây dựng, hơn 18.000 căn nhà cho thuê dự kiến hoàn thành cuối năm 2026.

Lũy kế đến nay, cả nước có 947 dự án nhà ở xã hội đang được triển khai với quy mô 910.933 căn với tổng mức đầu tư khoảng 841.338 tỷ đồng (trong đó: 363 dự án hoàn thành, quy mô 216.626 căn, với tổng mức đầu tư khoảng 200.076 tỷ đồng; 293 dự án đã khởi công xây dựng, đang triển khai, quy mô 363.065 căn, với tổng mức đầu tư khoảng 335.327 tỷ đồng; 291 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư, quy mô 331.242 căn, với tổng mức đầu tư khoảng 305.935 tỷ đồng).

Như vậy, số lượng dự án đã hoàn thành, khởi công, chấp thuận chủ trương đầu tư đến nay đạt 91% so với chỉ tiêu đã đặt ra tại Đề án.

Công tác phát triển nhà ở cho thuê bước đầu đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Lũy kế đến nay, cả nước có 114 dự án nhà ở xã hội có nhà ở cho thuê đang được triển khai, với tổng số 63.970 căn để cho thuê.

Cả nước đã hoàn thành hơn 8.300 căn, đạt tỉ lệ 48% kế hoạch năm; dự kiến hết năm 2026 hoàn thành 18.049 căn, đạt tỷ lệ 105% so với kế hoạch được giao.

Bộ Xây dựng cho biết, trong 3 tháng cuối năm, Bộ cũng xây dựng các chính sách phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026 - 2030; phối hợp với địa phương kiểm tra, đôn đốc thực hiện chỉ tiêu nhà ở xã hội, đồng thời theo dõi diễn biến thị trường để đề xuất giải pháp ổn định, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.

Ngày 30/9, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 303 về việc giao chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê cho các địa phương giai đoạn 2026 – 2030. Theo Nghị quyết, tổng chỉ tiêu phát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho thuê giai đoạn 2026-2030 là 899.857 căn. Trong đó, nhà ở cho thuê được giao 191.023 căn, chiếm khoảng 21%.

Một số địa phương có chỉ tiêu phát triển nhà ở cho thuê lớn như: TP HCM 52.000 căn; Tây Ninh 35.000 căn; TP Hải Phòng 15.000 căn; TP Hà Nội là 10.240 căn; Thái Nguyên 10.000 căn; Bắc Ninh 10.000 căn; Hưng Yên 8.950 căn…

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#Nhà ở xã hội #nhà ở cho thuê #Bộ Xây dựng #dự án #chủ đầu tư

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