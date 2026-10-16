Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Địa ốc

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Thanh khoản biệt thự, liền kề Hà Nội thấp kỷ lục 10 năm qua

Ninh Phan

TPO - Thanh khoản thị trường biệt thự, liền kề Hà Nội đang ở mức chạm đáy trong vòng 10 năm qua.

Thị trường rơi vào đáy thanh khoản 10 năm

Thị trường biệt thự, liền kề tại Hà Nội đang trải qua giai đoạn trầm lắng hiếm thấy. Theo số liệu mới nhất từ Savills Hà Nội, trong quý III/2026, tỷ lệ hấp thụ toàn thị trường chỉ đạt vỏn vẹn 9%, với 191 căn được giao dịch thành công.

Tính chung cả 3 quý đầu năm 2026, tổng lượng sản phẩm bán được trên toàn thành phố chưa đầy 1.000 căn. Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Dịch vụ Nghiên cứu và Tư vấn Savills Hà Nội, khẳng định đây là mức thanh khoản thấp nhất của phân khúc này trong vòng 10 năm trở lại đây.

biet-thu-lien-ke-6053.jpg
Thanh khoản biệt thự, liền kề Hà Nội quý III/2026 chỉ đạt 9%, thấp nhất trong 10 năm qua.

Theo chuyên gia Savills, hiện tượng lệch pha cung - cầu thể hiện ngày càng rõ. Trong quý III nguồn cung biệt thự, liền kề sơ cấp tại Hà Nội đạt khoảng 2.101 căn trong quý vừa qua, tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó nguồn cung mới gồm 378 căn.

Xét theo giá bán, nhà liền thổ từ 30 tỷ trở lên chiếm tỷ trọng lớn nhất với 44%, sản phẩm giá 20 - 30 tỷ chiếm 17%, sản phẩm giá 10 - 20 tỷ chiếm 39%. Từ năm 2025 đến nay, thị trường vắng bóng hoàn toàn biệt thự, liền kề sơ cấp giá dưới 10 tỷ.

Bà Hằng cho biết, ngày càng có nhiều dự án đón đầu tiềm năng phát triển, với xu hướng mở bán trước khi các công trình hạ tầng hoàn thành, nhằm tận dụng lợi thế vị trí và cơ hội tăng giá.

Trong vòng 5 năm qua, Savills ghi nhận xu hướng tăng trưởng giá nhà liền thổ có sự phân hoá theo từng khu vực.

Tại cực trung tâm (gồm các quận/huyện Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Tây Hồ, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Trì cũ), giá tăng trưởng ổn định khoảng 15% năm nhờ quỹ đất hạn chế. Tại cực phía Đông, giai đoạn 2017 - 2022 giá tăng nhanh, song nay đã bình ổn ở mức 11%/năm cùng với sự hoàn thiện của hạ tầng và tiện ích.

Tại các cực phía Bắc (gồm khu vực Đông Anh, Mê Linh, Sóc Sơn cũ), phía Tây (gồm khu vực Thạch Thất, Quốc Oai, Hoài Đức cũ) và Tây Nam (huyện Chương Mỹ cũ), giá tăng khoảng 15%/năm theo kỳ vọng hạ tầng, trong khi tiện ích chưa theo kịp.

Còn ở cực phía Nam và sông Hồng, giá tăng mạnh khoảng 30%/năm với sự tham gia của các chủ đầu tư lớn, tiềm ẩn nguy cơ vượt trước tiềm năng thực tế.

Vì sao người mua "quay lưng"?

Lý giải cho sự trầm lắng này, giới phân tích cho rằng thị trường đang chịu tác động từ nhiều phía.

Theo bà Đỗ Thu Hằng, lý do bởi người mua duy trì tâm lý thận trọng trong bối cảnh định hướng quy hoạch của Thủ đô đang tiếp tục được cụ thể hóa, trong khi lãi suất cho vay neo cao.

Bên cạnh đó, giá bán sơ cấp trung bình tiếp tục duy trì ở mức cao với 281 triệu/m2. Giá bán thứ cấp cũng tiếp tục tăng theo năm.

tp_thanh-khoan-biet-thu.jpg
Người mua biệt thự, liền kề duy trì tâm lý thận trọng trong bối cảnh định hướng quy hoạch của Thủ đô đang tiếp tục được cụ thể hóa và lãi suất cho vay neo cao. Ảnh: Đình Phong.

Anh Nguyễn Hải - một môi giới lâu năm chuyên phân phối phân khúc biệt thự, liền kề dự án tại khu vực Hoài Đức, Đan Phượng chia sẻ: "So với giai đoạn trước, lượng khách quan tâm và đi xem nhà đất hiện nay giảm đến 60–70%. Khách tìm hiểu đa phần là nhà đầu tư có sẵn tiền mặt, họ đi 'thăm dò' để ép giá hoặc tìm hàng ngợp, nhưng thực tế giao dịch thành công rất hiếm. Các sản phẩm liền kề, biệt thự ven đô hiện có giá phổ biến từ 12–25 tỷ đồng/căn, vượt quá khả năng chi trả của đại đa số người có nhu cầu ở thực. Với mức giá này, nếu phải vay ngân hàng thì chi phí lãi vay hàng tháng là một áp lực khổng lồ trong thời điểm hiện tại."

Cũng theo anh Hải, nhiều chủ nhà hoặc nhà đầu tư "lướt sóng", dùng đòn bẩy tài chính trước đây đang bắt đầu có dấu hiệu cắt lời hoặc giảm nhẹ giá bán thứ cấp để thu hồi vốn, nhưng thanh khoản vẫn chưa thể cải thiện do dòng tiền chung trên thị trường đang rất rụt rè.

Chuyên gia Savills cho biết trong vòng 3 năm tới, nguồn cung nhà liền thổ Hà Nội dự kiến tiếp tục tăng trưởng mạnh ở mức khoảng 12%/năm. Hơn 35.000 căn dự kiến được triển khai trong giai đoạn từ quý IV/2026 - 2029 .

Nguồn cung này chủ yếu được xác định theo kế hoạch phát triển nhà ở và kế hoạch thu hồi đất của thành phố, qua đó đặt trọng tâm lớn hơn vào việc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án.

Tuy nhiên, bà Hằng lưu ý việc nguồn cung tiếp tục mở rộng trong bối cảnh thanh khoản suy yếu có thể tạo áp lực khiến giá biệt thự, liền kề đi ngang hoặc điều chỉnh giảm trong tương lai.

Xem thêm

#Bất động sản #dự án #chủ đầu tư #chung cư #biệt thự #liền kề

Cùng chuyên mục

Tư dinh hoàn thiện Đảo Ngọc giải bài toán khai thác từ xa với phương án Vinpearl vận hành

Tư dinh hoàn thiện Đảo Ngọc giải bài toán khai thác từ xa với phương án Vinpearl vận hành

Với quỹ 502 căn hoàn thiện nội thất, tư dinh Đảo Ngọc tại Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng) giúp người mua giảm khâu chuẩn bị trước khi sử dụng. Phương án ủy thác Vinpearl quản lý, vận hành và khai thác theo thỏa thuận mở thêm lựa chọn tổ chức hoạt động lưu trú, phù hợp với chủ sở hữu ở xa, khó trực tiếp điều hành tại chỗ.

Địa ốc 24H: Doanh nghiệp địa ốc phát hành trái phiếu gần 150.000 tỷ đồng; nguồn cung chung cư Hà Nội có diễn biến mới

Địa ốc 24H: Phát hiện 40 trường hợp kê sai khi mua nhà xã hội; tìm chủ cho dự án đô thị sinh thái hơn 25 nghìn tỷ

TPO - Giá nhà giảm khắp nơi; Đấu giá 2 lần không ai mua, 13 lô đất nông thôn dự kiến giảm cả tỷ đồng; Phú Thọ tìm chủ cho dự án đô thị sinh thái hơn 25 nghìn tỷ đồng; Phát hiện 40 trường hợp kê khai sai khi mua nhà xã hội;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 16/10.

Khu ‘đất vàng’ bỏ hoang nhiều năm ở Ninh Bình sắp được đấu giá có gì đặc biệt?

Khu ‘đất vàng’ bỏ hoang nhiều năm ở Ninh Bình sắp được đấu giá có gì đặc biệt?

TPO - Khu đất hơn 20ha, được đầu tư hạ tầng hơn 780 tỷ đồng, nằm tại vị trí đắc địa gần Quảng trường Đinh Tiên Hoàng và sông Đáy, tỉnh Ninh Bình nhưng vẫn bỏ hoang sau nhiều lần đấu giá bất thành. UBND tỉnh Ninh Bình vừa yêu cầu rà soát pháp lý, tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện thủ tục để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Ngôi nhà 100m² ngoại thành Hà Nội có phòng ngủ như tổ chim

Ngôi nhà 100m² ngoại thành Hà Nội có phòng ngủ như tổ chim

TPO - Trên khu đất 100m² tại khu ngoại thành Hà Nội, một gia đình lựa chọn xây nhà theo chiều cao để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt nhiều thế hệ. Đáng chú ý, công trình có phòng ngủ dành cho con trẻ được tạo hình như tổ chim, cùng những khoảng sân vườn xen giữa các tầng.

Mua lại nhà thương mại 'tồn kho' để cho thuê: Định giá thế nào?

Mua lại nhà thương mại 'tồn kho' để cho thuê: Định giá thế nào?

TPO - Chủ trương mua lại nhà ở thương mại để bố trí cho thuê được chuyên gia đánh giá là hướng đi đột phá, giúp khai thác hiệu quả nguồn lực nhà ở sẵn có. Tuy nhiên, bài toán định giá cần được giải quyết minh bạch, tránh việc biến chính sách an sinh thành cơ chế giải cứu các dự án yếu kém hoặc có giá bán vượt xa giá trị thực.

Sức hút của căn hộ cao tầng Newtown Diamond từ lợi thế tầm nhìn đa lớp

Sức hút của căn hộ cao tầng Newtown Diamond từ lợi thế tầm nhìn đa lớp

Sở hữu tầm nhìn hướng ra sân gôn Legend Danang Golf Resort, biển Đà Nẵng và sông Cổ Cò, căn hộ Newtown Diamond tạo lợi thế khác biệt trong trải nghiệm sống, đồng thời gia tăng sức hấp dẫn đối với khách thuê và mở ra cơ hội khai thác dịch vụ lưu trú để tối ưu hóa giá trị đầu tư.

Phát hiện 40 trường hợp kê khai sai khi mua nhà xã hội

Phát hiện 40 trường hợp kê khai sai khi mua nhà xã hội

TPO - Thanh tra tỉnh An Giang phát hiện 40 trường hợp kê khai không đúng thực tế về điều kiện mua nhà ở xã hội. Sở Xây dựng tỉnh đang triển khai kế hoạch rà soát, xử lý các nội dung theo kết luận thanh tra, dự kiến hoàn thành trước ngày 20/11.

Dự án khu nhà ở 'đắp chiếu' do dính nhiều sai phạm

Dự án khu nhà ở 'đắp chiếu' do dính nhiều sai phạm

TPO - Dự án nhà ở hỗn hợp đa chức năng tại khu Đồng Gạc (xã Hoài Đức, Hà Nội) bị Thanh tra TP Hà Nội chỉ ra hàng loạt vi phạm về đất đai, đầu tư và xây dựng. Dự án đã thi công 3 tầng hầm không phép trong khi các thủ tục pháp lý về đất đai và nghĩa vụ tài chính vẫn chưa hoàn tất.

Bất động sản quý IV/2026: Ba kịch bản xoay quanh lãi suất

Bất động sản quý IV/2026: Ba kịch bản xoay quanh lãi suất

TPO - Hơn 30.000 sản phẩm mới dự kiến gia nhập thị trường trong quý IV/2026, nhưng giá bán và thanh khoản chưa chắc cùng chiều đi lên. DXS-FERI đưa ra ba kịch bản, từ phục hồi tích cực đến giảm giá và suy yếu giao dịch nếu lãi suất tiếp tục tăng.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe