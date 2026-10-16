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Khu ‘đất vàng’ bỏ hoang nhiều năm ở Ninh Bình sắp được đấu giá có gì đặc biệt?

Minh Đức

TPO - Khu đất hơn 20ha, được đầu tư hạ tầng hơn 780 tỷ đồng, nằm tại vị trí đắc địa gần Quảng trường Đinh Tiên Hoàng và sông Đáy, tỉnh Ninh Bình nhưng vẫn bỏ hoang sau nhiều lần đấu giá bất thành. UBND tỉnh Ninh Bình vừa yêu cầu rà soát pháp lý, tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện thủ tục để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.

Hạ tầng đầu tư hàng trăm tỷ đồng, vẫn bỏ hoang

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Khu đất có vị trí đắc địa tại Ninh Bình.

Khu đất phía Đông Nhà thi đấu thể dục thể thao tỉnh Ninh Bình, thuộc phường Hoa Lư, có diện tích hơn 20ha, nằm gần Quảng trường Đinh Tiên Hoàng, Quốc lộ 10 và hướng ra sông Đáy. Với vị trí thuận lợi, khu vực này được xem là một trong những quỹ đất có tiềm năng phát triển đô thị của địa phương.

Trước đó, ngày 15/9/2009, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Quyết định số 1069/QĐ-UBND phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng khu dân cư phía Đông Nhà thi đấu, với tổng mức đầu tư ban đầu hơn 181,1 tỷ đồng. Đến ngày 17/4/2013, tổng mức đầu tư dự án được điều chỉnh lên hơn 780,3 tỷ đồng. Các hạng mục đầu tư gồm công viên cây xanh, hạ tầng khu đất hỗn hợp, tuyến đường từ Trung tâm Hội nghị tỉnh đến đê hữu Đáy và hạ tầng khu đấu giá quyền sử dụng đất.

Theo thông tin dự án, phần lớn hạ tầng cơ bản đã được hoàn thiện, gồm các tuyến đường giao thông chính, đường nội khu, vỉa hè và san nền. Tuy nhiên, dù được đầu tư lớn và đưa ra đấu giá nhiều lần, khu đất vẫn chưa được khai thác như kỳ vọng, để lại khoảng trống trong không gian đô thị suốt nhiều năm.

Việc chậm đưa quỹ đất vào sử dụng không chỉ khiến tiềm năng phát triển của khu vực chưa được phát huy mà còn đặt ra yêu cầu sớm tháo gỡ những vướng mắc về quy hoạch, pháp lý và cơ chế xác định giá đất để tổ chức đấu giá theo quy định.

Yêu cầu rà soát pháp lý, hoàn thiện điều kiện đấu giá

Ngày 7/10/2026, UBND tỉnh Ninh Bình ban hành Văn bản số 7152/UBND-VP3, giao các sở, ban, ngành và UBND phường Hoa Lư triển khai các thủ tục liên quan đến việc đấu giá quyền sử dụng đất tại khu vực phía Đông Nhà thi đấu.

Theo chỉ đạo, Sở Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn UBND phường Hoa Lư rà soát, đẩy nhanh tiến độ lập điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết Khu dân cư phía Đông Nhà thi đấu.

Sở Tư pháp được giao chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan rà soát những vấn đề pháp lý phát sinh từ các cuộc đấu giá đã thực hiện trước đây. Trên cơ sở đó, hướng dẫn xử lý các văn bản, quyết định và hồ sơ liên quan, bảo đảm đúng thẩm quyền, trình tự, thủ tục pháp luật.

Đối với việc xác định giá khởi điểm, UBND tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu sửa đổi, bổ sung hệ số điều chỉnh giá đất. Cơ quan này đồng thời hướng dẫn UBND phường Hoa Lư thực hiện trình tự, thủ tục đấu giá, bảo đảm đáp ứng đầy đủ các tiêu chí và điều kiện theo quy định.

Sau khi hoàn tất các điều kiện, trình tự và thủ tục cần thiết, UBND phường Hoa Lư sẽ tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất theo thẩm quyền được giao.

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#Khu đất Ninh Bình #Đấu giá đất #Hạ tầng đô thị #Quy hoạch phát triển #Vấn đề pháp lý

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