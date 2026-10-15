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An Giang:

Phát hiện 40 trường hợp kê khai sai khi mua nhà xã hội

Nhật Huy

TPO - Thanh tra tỉnh An Giang phát hiện 40 trường hợp kê khai không đúng thực tế về điều kiện mua nhà ở xã hội. Sở Xây dựng tỉnh đang triển khai kế hoạch rà soát, xử lý các nội dung theo kết luận thanh tra, dự kiến hoàn thành trước ngày 20/11.

Sáng 15/10, tại buổi giao ban báo chí định kỳ tỉnh An Giang, ông Nguyễn Văn Hôn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang đã thông tin về việc triển khai kết luận thanh tra về thực hiện chính sách nhà ở xã hội trên địa bàn.

Ông Nguyễn Văn Hôn cho biết, ngày 7/10, UBND tỉnh An Giang có chỉ đạo triển khai thực hiện kết luận thanh tra, ngay sau đó Thanh tra tỉnh có văn bản chính thức gửi Sở Xây dựng.

Ông Nguyễn Văn Hôn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang thông tin về hướng xử lý các vấn đề về nhà ở xã hội trên địa bàn được thanh tra chỉ ra. Ảnh: Nhật Huy

Ông Nguyễn Văn Hôn - Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh An Giang thông tin về hướng xử lý các vấn đề về nhà ở xã hội trên địa bàn được thanh tra chỉ ra. Ảnh: Nhật Huy

Theo ông Hôn, Sở Xây dựng đã ban hành kế hoạch tổ chức thực hiện kết luận thanh tra. Theo đó, sở sẽ phối hợp đơn vị, địa phương liên quan kiểm tra thực tế, rà soát hồ sơ và làm rõ từng nội dung được nêu trong kết luận thanh tra. Dự kiến hoạt động rà soát sẽ hoàn thành trước ngày 20/11, sau đó sở tổng hợp, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định hướng xử lý.

Liên quan đến các trường hợp mua nhà ở xã hội không đáp ứng điều kiện đã được thanh tra chỉ ra, theo ông Hôn, cần phân biệt giữa đối tượng được hưởng chính sách và điều kiện cụ thể để được mua nhà. Một số trường hợp thuộc nhóm đối tượng được hưởng chính sách nhà ở xã hội, nhưng có thể chưa đáp ứng đầy đủ điều kiện tại thời điểm mua, như điều kiện về nhà ở hoặc thu nhập.

Lãnh đạo Sở Xây dựng An Giang cho rằng, hồ sơ mua nhà ở xã hội được thực hiện trên cơ sở kê khai của người mua, các giấy tờ xác nhận của cơ quan, đơn vị sử dụng lao động và địa phương có liên quan. Tuy nhiên, qua thanh tra, một số trường hợp được phát hiện có vấn đề cần tiếp tục làm rõ.

Đối với những trường hợp không đáp ứng điều kiện mua nhà ở xã hội, cơ quan chức năng sẽ xem xét việc thu hồi theo quy định, sau đó bán lại cho những người đủ điều kiện.

Toàn tỉnh An Giang hiện có 13 dự án nhà ở xã hội, qua thanh tra, Thanh tra tỉnh An Giang phát hiện một số sai phạm liên quan đến người mua nhà, chủ đầu tư và công tác quản lý nhà nước.

Đáng chú ý, qua xác minh ngẫu nhiên hồ sơ người mua nhà tại các dự án, thanh tra phát hiện 40 trường hợp kê khai không đúng thực tế về điều kiện mua nhà ở xã hội. Trong đó, 13 trường hợp đã có nhà ở, đất ở thuộc sở hữu trên địa bàn; 27 trường hợp thuộc diện phải nộp thuế thu nhập thường xuyên, có thu nhập vượt mức quy định để được hưởng chính sách nhà ở xã hội.

Thanh tra cũng chỉ ra, có trường hợp sau khi được mua nhà ở xã hội đã không có nhu cầu ở thực tế mà cho người khác mượn, hoặc cho thuê lại.

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#An Giang #nhà ở xã hội #Sở Xây dựng #Thanh tra #sai phạm #kê khai tài sản

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