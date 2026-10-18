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Căn hộ 130m² ‘đưa’ tranh Đông Hồ vào không gian sống

Thúy Hiền

TPO - Dành một nửa diện tích cho sinh hoạt chung, căn hộ 130m² tại Hà Nội kết hợp nội thất hiện đại với những chất liệu, màu sắc và hình tượng quen thuộc trong văn hóa Việt.

Tọa lạc tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, căn hộ được hoàn thành năm 2026 với ý tưởng đưa những giá trị văn hóa truyền thống vào không gian sống đương đại. Thay vì tái hiện nguyên vẹn hình thức nội thất xưa, thiết kế khai thác những chi tiết quen thuộc từ vật liệu, màu sắc đến nghệ thuật dân gian.

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Gỗ với sắc nâu ấm được sử dụng làm chất liệu chủ đạo, kết hợp cùng tường hoàn thiện hiệu ứng tự nhiên, mây đan và gạch men thủ công. Bảng màu cũng được mở rộng với đỏ son, nâu đất và xanh lá trầm, gợi liên tưởng đến những sắc màu thường gặp trong kiến trúc và đời sống truyền thống Việt Nam.

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Xuất phát từ mong muốn của gia chủ về một không gian đề cao sự quây quần, khoảng một nửa diện tích căn hộ được dành cho phòng khách, khu vực ăn uống và bếp. Các chức năng này được kết nối liền mạch trong bố cục mở, tận dụng ánh sáng tự nhiên và tạo sự thuận tiện cho sinh hoạt gia đình.

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Điểm nhấn đáng chú ý là bức tranh dân gian Đám cưới chuột được đặt trên nền đỏ tại khu vực sảnh và bếp. Hình ảnh quen thuộc của dòng tranh Đông Hồ trở thành một chi tiết trang trí nổi bật, đồng thời đưa yếu tố văn hóa truyền thống vào không gian nội thất hiện đại.

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Tinh thần này tiếp tục xuất hiện trong những món đồ nội thất được thiết kế riêng. Hình tượng thân tre, con cá, hoa sen và các chi tiết con tiện truyền thống được lồng ghép vào kiểu dáng, tạo sự kết nối giữa nghệ thuật thủ công và nhu cầu sử dụng ngày nay.

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Sự kết hợp giữa gỗ, mây đan, gạch men cùng những gam màu giàu sắc độ giúp căn hộ có diện mạo riêng, khác với bảng màu trung tính thường gặp trong các thiết kế tối giản.

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Công trình lựa chọn cách tiếp cận văn hóa Việt thông qua những chi tiết gần gũi trong đời sống, đồng thời duy trì bố cục và tiện nghi của một căn hộ hiện đại. Qua đó, các yếu tố truyền thống tiếp tục hiện diện trong sinh hoạt thường ngày của gia đình.

PAK Architects
#căn hộ #văn hóa Việt #tranh Đông Hồ #nội thất #Hà Nội #đời sống truyền thống

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