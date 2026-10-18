Thông tin mới về di dời 8 chung cư ở cư xá Thanh Đa

TPO - UBND TPHCM giao UBND phường Bình Quới nghiên cứu, xem xét ban hành quyết định cưỡng chế di dời đối với chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư ở 8 chung cư lô số ở cư xá Thanh Đa.

UBND TPHCM vừa ban hành công văn về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư trên địa bàn.

Đáng chú ý, với dự án đầu tư xây dựng cụm 8 chung cư lô số (lô I, II, IV, VI, VIII, XI, X, XI), cư xá Thanh Đa ở phường Bình Quới, UBND TPHCM giao UBND phường Bình Quới nghiên cứu, xem xét ban hành quyết định cưỡng chế di dời đối với chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư đã được UBND TPHCM ủy quyền.

UBND TPHCM giao UBND phường Bình Quới xem xét cưỡng chế di dời 8 chung cư ở cư xá Thanh Đa.

Hồi đầu tháng 10, ông Huỳnh Lê Công Trường, Phó trưởng phòng Kiểm tra chuyên ngành, Sở Xây dựng TPHCM đã thông tin về tiến độ di dời các hộ dân tại cụm chung cư lô 8 chung cư lô số, cư xá Thanh Đa ở phường Bình Quới.

Theo ông Trường, phương án bồi thường, tái định cư của dự án đầu tư xây dựng cụm 8 chung cư lô số tại cư xá đã được UBND quận Bình Thạnh cũ phê duyệt tại Quyết định số 4744 ngày 27.6.2025.

UBND TPHCM cũng đã chấp thuận di dời 6 lô chung cư, gồm lô 1, lô 2, lô 8, lô 9, lô 10 và lô 11, theo phương án bồi thường, tái định cư đã được phê duyệt.

Theo ông Trường, báo cáo của chủ đầu tư cho thấy, đã có trên 80% hộ dân đồng thuận di dời. Chủ đầu tư đang tiếp tục vận động các hộ còn lại. Thẩm quyền quyết định di dời thuộc UBND phường Bình Quới. Sau khi hoàn tất di dời, chủ đầu tư sẽ thực hiện tháo dỡ chung cư cũ và triển khai dự án theo quy định.

Cư xá Thanh Đa được xây dựng trong giai đoạn khoảng năm 1968 - 1972, các hạng mục chính hoàn thiện trước năm 1975. Toàn khu gồm 22 lô chung cư với khoảng 4.300 căn hộ, từng được xem là một trong những khu nhà ở hiện đại của Sài Gòn thời điểm đó.

Sau nhiều thập niên sử dụng, khu chung cư xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn. Năm 2017, UBND TPHCM giao Công ty Cổ phần Phát triển nhà Thanh Đa làm chủ đầu tư dự án xây dựng cụm 8 chung cư cũ lô số tại cư xá Thanh Đa, với quy mô khoảng 73.211 m2. Đến tháng 6/2025, phương án bồi thường, tái định cư mới được phê duyệt.

Ngoài ra, UBND TPHCM giao Sở Tài chính hướng dẫn UBND các phường đã hoàn thành công tác kiểm định thực hiện công tác quyết toán vốn chi cho công tác kiểm định; xem xét, bổ sung nguồn vốn chi cho địa phương theo quy định.

Đối với 63 chung cư thuộc trường hợp phá dỡ, giao UBND 16 phường có trách nhiệm thực hiện theo quy định và theo ý kiến của Sở Xây dựng. Cụ thể, rà soát nhu cầu tạm cư các hộ dân để có cơ sở bố trí quỹ nhà tạm cư, tái định cư, chủ động phương án di dời các hộ dân và chi hỗ trợ tiền thuê nhà ở.

Đồng thời, thông báo kết luận kiểm định, đánh giá chất lượng nhà chung cư đến các chủ sở hữu, đơn vị quản lý vận hành, sử dụng nhà chung cư để biết và thực hiện theo quy định.

Cư xá Thanh Đa được xây dựng trong giai đoạn khoảng năm 1968 - 1972.

Bên cạnh đó, hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi các chủ sở hữu, đơn vị quản lý vận hành, sử dụng nhà chung cư lắp đặt biển cảnh báo, hạn chế tập trung tại các khu vực hư hỏng nặng về kết cấu. Đồng thời, thường xuyên kiểm tra về an toàn phòng cháy, chữa cháy, cứu hộ cứu nạn... trong thời gian chờ thực hiện phá dỡ, cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định.

Sở Tài chính phối hợp Sở Xây dựng tiếp tục nghiên cứu, tham mưu UBND TPHCM công tác cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư theo quy định, đúng tiến độ và chỉ đạo của UBND TPHCM. Phối hợp Sở Quy hoạch - Kiến trúc khẩn trương rà soát, xác định các chỉ tiêu quy hoạch - kiến trúc phù hợp để kêu gọi đầu tư.

Đối với 458 chung cư (509 block) không thuộc trường hợp phá dỡ, giao UBND 41 phường có trách nhiệm khẩn trương thực hiện rà soát, phân loại để bố trí vốn thực hiện công tác cải tạo, sửa chữa chung cư.

Hướng dẫn, kiểm tra, theo dõi các chủ sở hữu, đơn vị quản lý vận hành, sử dụng nhà chung cư lắp đặt biển cảnh báo, hạn chế tập trung tại các khu vực hư hỏng về kết cấu (khu vực hành lang chung, khu vực gần cầu thang công cộng). Sửa chữa, gia cố hệ kết cấu hiện hữu tại các vị trí có biểu hiện hư hỏng và hệ thống kỹ thuật của công trình; kiểm tra, bảo trì công trình thường xuyên, định kỳ theo quy định.