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Ế khách mua, SVĐ Chi Lăng giảm giá hơn 1.100 tỷ đồng so với lần đầu đấu giá

Nguyễn Thành

TPO - Sau các lần đấu giá không thành công, khu đất sân vận động (SVĐ) Chi Lăng tiếp tục được Đà Nẵng đưa ra đấu giá với giá khởi điểm chỉ còn 8.550 tỷ đồng, giảm hơn 1.156 tỷ đồng so với lần đầu tiên.

Ngày 16/10, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng thông báo tiếp tục đấu giá quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng SVĐ Chi Lăng, gồm 10 giấy chứng nhận với 14 thửa đất, thuộc phường Hải Châu. Phiên đấu giá dự kiến diễn ra ngày 29/10/2026 theo hình thức trực tuyến.

Giá khởi điểm của tài sản là 8.550 tỷ đồng, bước giá 90 tỷ đồng. Mức này giảm 270 tỷ đồng so với giá khởi điểm 8.820 tỷ đồng của đợt gần nhất và giảm hơn 1.156 tỷ đồng so với mức hơn 9.706 tỷ đồng được công bố trong lần đấu giá đầu tiên vào tháng 4/2026.

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Cuối tháng 5/2026, các hạng mục tại SVĐ Chi Lăng được phá dỡ để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng, đấu giá tài sản.

Đây là lần thứ 7 khu đất rộng hơn 55.000m², nằm tại vị trí được ví như “tứ giác vàng” giữa các tuyến đường Lê Duẩn, Ngô Gia Tự, Hùng Vương và Chi Lăng, được thông báo đấu giá. Trước đó, một lần đấu giá phải tạm dừng, 5 lần tiếp theo đều không thành công do không có người mua.

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản TP Đà Nẵng lưu ý người tham gia phải tự tìm hiểu, đánh giá khả năng khai thác và sử dụng tài sản. Cơ quan Thi hành án dân sự và đơn vị tổ chức đấu giá không chịu trách nhiệm về việc tài sản có đáp ứng điều kiện triển khai dự án đầu tư, xây dựng theo nhu cầu của người trúng đấu giá hay không.

Người trúng đấu giá phải thực hiện các thủ tục về đầu tư, xây dựng và những thủ tục liên quan theo quy định pháp luật; đồng thời tự chịu các chi phí phát sinh trong quá trình triển khai dự án và đăng ký biến động, chuyển quyền sử dụng đất.

Đáng chú ý, người trúng đấu giá còn có nghĩa vụ nộp hơn 139 tỷ đồng tiền sử dụng đất truy thu theo Quyết định số 1416 ngày 1/7/2024 của UBND TP Đà Nẵng. Khoản tiền này phải được nộp vào tài khoản thu ngân sách trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày đấu giá thành. Người tham gia phải cam kết chấp nhận nghĩa vụ trên và không khiếu nại, khiếu kiện liên quan.

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Các mức giá khởi điểm Khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng SVĐ Chi Lăng qua các lần đấu giá.

Việc đấu giá khu đất nhằm thi hành một phần bản án vụ án Phạm Công Danh và đồng phạm (giai đoạn 1). Theo bản án, ông Danh, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh và hai công ty khác phải bồi hoàn cho ngân hàng số nợ gốc hơn 4.132 tỷ đồng, cùng 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm.

Tài sản bảo đảm thi hành án là quyền sử dụng đất tại Khu phức hợp sân vận động Chi Lăng. Đến nay, cơ quan thi hành án đã thu được 408 triệu đồng án phí dân sự sơ thẩm và gần 467 tỷ đồng tiền thi hành án. Số nợ gốc còn phải thi hành là hơn 3.665 tỷ đồng, chưa kể lãi phát sinh.

SVĐ Chi Lăng được chính quyền Đà Nẵng bán cho Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh vào năm 2010 để xây dựng khu phức hợp thương mại và dịch vụ cao tầng. Thời điểm đó, ông Phạm Công Danh giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị tập đoàn.

Sau khi được giao đất, khu đất sân vận động được chia thành 10 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và thế chấp để vay vốn ngân hàng. Tháng 7/2014, sau khi ông Danh bị khởi tố, sân vận động Chi Lăng trở thành tài sản liên quan đến vụ án.

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#SVĐ Chi Lăng #Đấu giá đất Đà Nẵng #Khu phức hợp thương mại #Thi hành án đất đai #Pháp lý dự án #Đà Nẵng #Phạm Công Danh #Chi Lăng

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