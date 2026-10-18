Địa ốc 24H: Bị phạt tiền tỷ vì bán đất nền khi chưa đủ điều kiện; dự án tái định cư sau 14 năm chưa hoạt động

TPO - Bị phạt tiền tỷ vì bán đất nền khi chưa đủ điều kiện; dự án tái định cư 14 năm chưa hoạt động gần Hồ Tây; Quy định xây nhà ở riêng lẻ tối đa 2 tầng; Đà Nẵng có thêm dự án căn hộ, khách sạn nghìn tỷ ven sông Hàn;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 18/10.
TPO - Trong khi nhiều phân khúc bất động sản như chung cư, đất nền, biệt thự, liền kề... đối mặt với áp lực giảm giá và thanh khoản suy giảm, bất động sản công nghiệp vẫn duy trì đà tăng giá thuê, trở thành điểm sáng của thị trường.
TPO - UBND TPHCM giao UBND phường Bình Quới nghiên cứu, xem xét ban hành quyết định cưỡng chế di dời đối với chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư ở 8 chung cư lô số ở cư xá Thanh Đa.
TPO - Dành một nửa diện tích cho sinh hoạt chung, căn hộ 130m² tại Hà Nội kết hợp nội thất hiện đại với những chất liệu, màu sắc và hình tượng quen thuộc trong văn hóa Việt.
Con trẻ được thỏa sức khám phá, cha mẹ tận hưởng những tiện ích thể thao, nghỉ dưỡng đẳng cấp, ông bà an nhiên với hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe chuyên biệt. Tại Vinhomes Green Paradise, siêu đô thị biển phía Nam TP.HCM, những nhu cầu tưởng chừng khác biệt của ba thế hệ được đáp ứng trong cùng một không gian sống, mở ra lựa chọn an cư lý tưởng cho các gia đình mong muốn gắn bó lâu dài.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội mới đây đã khởi tố 4 bị can liên quan việc thu tiền chênh ngoài hợp đồng tại dự án nhà ở xã hội AZ Thăng Long, với tổng số tiền khoảng 80 tỷ đồng của gần 300 khách hàng mua, thuê mua căn hộ.
TPO - Chung cư Hà Nội điều chỉnh, cơ hội nào cho người mua nhà?; Khu ‘đất vàng’ bỏ hoang nhiều năm ở Ninh Bình sắp được đấu giá có gì đặc biệt?; SVĐ Chi Lăng giảm giá hơn 1.100 tỷ đồng so với lần đầu đấu giá;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H
TPO - Thay vì giữ nguyên bố cục ba phòng ngủ, ba phòng tắm, căn hộ rộng 160m² tại Hà Nội được cải tạo bằng cách loại bỏ một phòng tắm cạnh bếp. Thay đổi này giúp mở rộng khu vực nấu nướng, tăng ánh sáng tự nhiên và tạo sự kết nối giữa các không gian sinh hoạt chung.
Tại Hội nghị Tăng cường Nội địa hóa và Phát triển Hệ thống Nhà cung cấp 2026, Vingroup công bố chính sách đặc biệt dành cho các doanh nghiệp hỗ trợ tham gia chuỗi cung ứng của Tập đoàn, bao gồm: ưu đãi tới 50% phí thuê mặt bằng nhà xưởng; cam kết đầu ra dài hạn; hỗ trợ kết nối, thúc đẩy năng lực sản xuất…
Với người thành đạt, một ngôi nhà xứng tầm cần phản chiếu gu thẩm mỹ và đem lại trải nghiệm sống tương ứng. Tại Vinhomes Royal Island (Vũ Yên, Hải Phòng), các dòng biệt thự đa phong cách kết hợp cảnh quan đảo đô thị và hệ tiện ích đã vận hành, giúp chủ nhân lựa chọn không gian phù hợp với cá tính, đồng thời tận hưởng thành quả của mình trong đời sống thường nhật.
Siêu khách sạn chủ đề 836 phòng, quần thể boutique hotel hội tụ hàng loạt tên tuổi quốc tế và 137 biệt thự biển cao cấp đang tạo nên một “bộ sưu tập kỳ nghỉ” hiếm có tại Vinpearl Cần Giờ, khai trương từ ngày 1/7/2027. Từ cuộc du hành xuyên thời gian đầy bất ngờ đến những ngày nghỉ riêng tư bên biển, mỗi sản phẩm mở ra một cách tận hưởng khác biệt, hoàn thiện hệ lưu trú đa dạng dành cho gia đình, giới trẻ, khách golf và những kỳ nghỉ dài ngày tại Vinhomes Green Paradise
TPO - Sau các lần đấu giá không thành công, khu đất sân vận động (SVĐ) Chi Lăng tiếp tục được Đà Nẵng đưa ra đấu giá với giá khởi điểm chỉ còn 8.550 tỷ đồng, giảm hơn 1.156 tỷ đồng so với lần đầu tiên.
Với quỹ 502 căn hoàn thiện nội thất, tư dinh Đảo Ngọc tại Vinhomes Hải Vân Bay (Đà Nẵng) giúp người mua giảm khâu chuẩn bị trước khi sử dụng. Phương án ủy thác Vinpearl quản lý, vận hành và khai thác theo thỏa thuận mở thêm lựa chọn tổ chức hoạt động lưu trú, phù hợp với chủ sở hữu ở xa, khó trực tiếp điều hành tại chỗ.
TPO - Giá nhà giảm khắp nơi; Đấu giá 2 lần không ai mua, 13 lô đất nông thôn dự kiến giảm cả tỷ đồng; Phú Thọ tìm chủ cho dự án đô thị sinh thái hơn 25 nghìn tỷ đồng; Phát hiện 40 trường hợp kê khai sai khi mua nhà xã hội;... là những thông tin nổi bật của Bản tin Địa ốc 24H ngày 16/10.
TPO - Thanh khoản thị trường biệt thự, liền kề Hà Nội đang ở mức chạm đáy trong vòng 10 năm qua.
TPO - Bộ Xây dựng dự kiến hoàn thành 18.049 căn nhà ở cho thuê trong năm 2026, đạt 105% kế hoạch được giao, trong bối cảnh cả nước đang triển khai 114 dự án.
TPO - Khu đất hơn 20ha, được đầu tư hạ tầng hơn 780 tỷ đồng, nằm tại vị trí đắc địa gần Quảng trường Đinh Tiên Hoàng và sông Đáy, tỉnh Ninh Bình nhưng vẫn bỏ hoang sau nhiều lần đấu giá bất thành. UBND tỉnh Ninh Bình vừa yêu cầu rà soát pháp lý, tháo gỡ vướng mắc, hoàn thiện thủ tục để tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất.