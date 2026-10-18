Địa ốc 24H: Bị phạt tiền tỷ vì bán đất nền khi chưa đủ điều kiện; dự án tái định cư sau 14 năm chưa hoạt động

Siêu khách sạn chủ đề 836 phòng, quần thể boutique hotel hội tụ hàng loạt tên tuổi quốc tế và 137 biệt thự biển cao cấp đang tạo nên một “bộ sưu tập kỳ nghỉ” hiếm có tại Vinpearl Cần Giờ, khai trương từ ngày 1/7/2027. Từ cuộc du hành xuyên thời gian đầy bất ngờ đến những ngày nghỉ riêng tư bên biển, mỗi sản phẩm mở ra một cách tận hưởng khác biệt, hoàn thiện hệ lưu trú đa dạng dành cho gia đình, giới trẻ, khách golf và những kỳ nghỉ dài ngày tại Vinhomes Green Paradise