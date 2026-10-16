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Lâm Đồng:

Quy định xây nhà ở riêng lẻ tối đa 2 tầng

Thái Lâm

TPO - Theo quy định mới của UBND tỉnh Lâm Đồng, nhà ở riêng lẻ xây mới được phép tối đa 2 tầng và cao không quá 8m, tổng diện tích sàn không quá 500m².

Ngày 16/10, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành Quyết định số 89/2026/QĐ-UBND quy định chi tiết về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.

Theo quyết định, công trình nhà ở riêng lẻ xây mới được phép tối đa 2 tầng, chiều cao không quá 8 m, tổng diện tích sàn xây dựng không quá 500 m² và phải bảo đảm mật độ xây dựng theo quy định.

Ngoài ra, việc xây dựng không được làm thay đổi địa hình hiện trạng trái quy định, bảo đảm thoát nước tự nhiên và an toàn cho các công trình lân cận. Đối với nhà ở riêng lẻ sửa chữa, cải tạo, quy mô, diện tích và số tầng không được vượt quá hiện trạng.

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Lâm Đồng quy định diện tích tối thiểu cấp phép xây dựng là 30 m², có hiệu lực từ ngày 28/10.

Đối với các công trình xây dựng khác, tỉnh quy định tối đa 2 tầng, chiều cao không quá 8 m, tổng diện tích sàn xây dựng không quá 1.000 m². Cùng với đó, công trình phải đáp ứng các yêu cầu về mật độ xây dựng, địa hình, thoát nước và an toàn đối với công trình lân cận; việc sửa chữa, cải tạo không được vượt quá quy mô, diện tích và số tầng hiện hữu.

Cũng theo quyết định trên, diện tích tối thiểu để cấp phép xây dựng mới là 30 m². Chiều rộng và chiều sâu công trình, tính từ chỉ giới xây dựng, không được nhỏ hơn 3m. Hình dạng công trình phải phù hợp với thửa đất, không tạo mặt bằng dạng tam giác hoặc có tỷ lệ giữa chiều sâu và chiều rộng quá lớn, gây ảnh hưởng đến không gian kiến trúc, cảnh quan khu vực.

Đáng chú ý, Lâm Đồng không cấp giấy phép xây dựng có thời hạn tại khu vực 1, khu vực 2 của các di tích lịch sử - văn hóa, danh lam thắng cảnh đã được xếp hạng và khu vực cần bảo vệ đặc biệt; khu vực cấm xây dựng theo quy hoạch.

Ngoài ra, các khu vực thuộc hành lang an toàn, phạm vi bảo vệ công trình giao thông, năng lượng, quốc phòng, an ninh hiện trạng; công trình thủy lợi, đê điều, hồ chứa nước và hành lang thoát lũ cũng thuộc diện không được cấp phép xây dựng có thời hạn. Đồng thời, quy định áp dụng đối với các khu vực đã được cảnh báo có nguy cơ sạt lở đất, sạt lở bờ sông, bờ suối, lũ quét, lũ ống và ngập lụt.

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#Lâm Đồng #nhà ở riêng lẻ #quy định xây dựng #giấy phép xây dựng #quản lý xây dựng

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