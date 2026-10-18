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Thái Nguyên 'chốt' tiến độ dự án khu công nghiệp hơn 3.600 tỷ đồng

Thanh Hiếu

TPO - Vướng mắc tái định cư khiến nhiều hộ dân tại lô CN05 chưa bàn giao đất, ảnh hưởng tiến độ Khu công nghiệp Yên Bình 2. UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, phấn đấu bàn giao đất trước ngày 30/10.

Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đang triển khai dự án Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Yên Bình 2.

Dự án có quy mô hơn 299 ha, nằm trên địa bàn các phường Phổ Yên, Vạn Xuân và xã Điềm Thụy với tổng vốn đầu tư 3.650 tỷ đồng do Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Yên Bình làm chủ đầu tư. Thời gian thực hiện 24 tháng kể từ ngày được giao đất.

Khu công nghiệp Yên Bình 2 hiện thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp trong lĩnh vực điện tử, công nghiệp hỗ trợ. Đến nay, các doanh nghiệp đã đăng ký đầu tư với tổng số vốn trên 5 tỷ USD.

Tuy nhiên, quá trình triển khai giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án, còn một số khó khăn, vướng mắc, đặc biệt là tại lô CN05 Khu công nghiệp Yên Bình 2 (phường Vạn Xuân).

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Khu công nghiệp Yên Bình 2

Lô CN05 rộng gần 42,6ha được xem là khu vực ưu tiên 1 nhưng hiện còn nhiều hộ nhận tiền bồi thường, bàn giao mặt bằng mà nguyên nhân là chưa có đất tái định cư.

Để đẩy nhanh tiến độ dự án, UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu UBND phường Vạn Xuân rà soát, xác định điểm nghẽn, khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB dự án tại lô CN05.

Bên cạnh đó, cần nghiên cứu việc áp dụng phương pháp, cách làm mới, tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các hộ dân bàn giao đất trong tháng 10/2026.

Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên yêu cầu phường Vạn Xuân tập trung hoàn thành xác nhận nguồn gốc đất, thẩm định, phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và thu hồi đất ngay khi đủ điều kiện. Đồng thời, bố trí đất tái định cư hoặc tạm cư cho các hộ theo quy định.

Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh lập phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và tổ chức chi trả ngay khi có xác nhận của UBND phường Vạn Xuân. Trung tâm cần bàn giao đất ngay cho chủ đầu tư khi có phần diện tích đã đủ điều kiện, phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/10/2026.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư chuẩn bị, ứng tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư kịp thời để chi trả cho người dân.

UBND tỉnh Thái Nguyên cũng yêu cầu Sở Tài chính khẩn trương tham mưu UBND tỉnh ưu tiên bố trí vốn cho dự án tái định cư phục vụ GPMB Khu công nghiệp Yên Bình 2, đặc biệt là lô CN05.

Bên cạnh đó, UBND phường Vạn Xuân hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế “luồng xanh” để thu hút nhà đầu tư.

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#Thái Nguyên #Khu công nghiệp #Giải phóng mặt bằng #Yên Bình 2 #Đầu tư #Tái định cư

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