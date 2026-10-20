Khúc cua đèo Hải Vân có gì mà tấp nập người check-in từ sáng đến đêm?

TPO - Khúc cua gần di tích Hải Vân Quan là điểm check-in, ngắm cảnh thu hút đông đảo người dân, du khách. Không chỉ khi trời nắng sáng đẹp đẽ, đêm về nơi này vẫn nhộn nhịp người.
TPO - Khi phố phường còn thưa vắng, chợ hoa Quảng An (phường Hồng Hà, Hà Nội) sáng rực ánh đèn, tấp nập người mua bán. Du khách đến đây lúc rạng sáng, nhất là dịp 20/10, có thể khám phá nhịp sống đặc biệt của Hà Nội, ngắm nhìn hàng nghìn bó hoa tươi đủ sắc màu.
TPO - Thanh tra tỉnh Cà Mau kiến nghị xem xét, rút kinh nghiệm đối với một số cán bộ liên quan việc lựa chọn nhà đầu tư Dự án điểm du lịch Việt Úc - Cà Mau, tổng vốn 285 tỷ đồng, không qua đấu thầu.
Dạo phố cổ, ngắm hoàng hôn bên hồ Tây hay khám phá làng cổ,... Hà Nội có nhiều điểm hẹn phù hợp để bạn trải nghiệm bên cạnh người phụ nữ mà mình yêu quý vào dịp 20/10 này.
Sun Group, Thaco, Novaland cùng một số doanh nghiệp khác xuất hiện trong danh sách máy bay thương gia tại Việt Nam.
Một số công dân Việt Nam đáp ứng điều kiện có thể được xét cấp visa Hàn Quốc nhập cảnh nhiều lần, với thời hạn lên đến 10 năm. Chính sách mở thêm lựa chọn cho người có nhu cầu du lịch, công tác hoặc thăm thân thường xuyên tại Hàn Quốc.
Từ ngày 15/11/2026, Vietnam Airlines sẽ khai thác đường bay thẳng Hà Nội – Hàng Châu với 4 chuyến khứ hồi mỗi tuần, kết nối Thủ đô với một trong những trung tâm kinh tế, công nghệ và du lịch lớn của miền Đông Trung Quốc. Đường bay mới tạo thuận lợi cho hành khách khám phá Hàng Châu, đồng thời mở thêm cơ hội giao thương giữa hai nước.
Tỉnh Tuyên Quang dự kiến tổ chức roadshow truyền thông về du lịch trải nghiệm an toàn bằng xe mô tô, xe máy, với khoảng 100 phương tiện tham gia. Chương trình diễn ra trong bối cảnh những cung đường đèo dốc, nhiều khúc cua gấp trên Hà Giang Loop tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, đòi hỏi người điều khiển phương tiện và doanh nghiệp du lịch nâng cao ý thức, trách nhiệm.
TPO - Cả khách du lịch lẫn khách công tác đều có xu hướng ưu tiên lưu trú tại khu vực trung tâm TPHCM, đặc biệt là quận 1 cũ. Tuy nhiên, việc phát triển dự án tại đây không dễ dàng do nhà đầu tư cần quỹ đất đủ lớn, có pháp lý rõ ràng và phù hợp với yêu cầu vận hành.
TPO - Các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn tại Pháp khiến một văn phòng du lịch ở Lyon bị phóng hỏa, trong khi du khách tại Paris buộc phải rời khách sạn do tình hình an ninh diễn biến phức tạp.
TPO - Nằm trong lòng một quả núi thuộc dãy Tam Điệp hùng vĩ, động Từ Thức được coi là một trong những hang động đẹp nhất ở Thanh Hóa với cảnh núi non hùng vĩ. Theo đơn vị quản lý thắng cảnh động Từ Thức, vẻ đẹp của hang động, thạch nhũ lung linh huyền ảo gắn với truyền thuyết ly kỳ đã thu hút lượng lớn du khách về tham quan.
TPO - 9 tháng năm qua, cả nước ghi nhận 30 vụ thiết bị bay không người lái (UAV) xâm phạm an ninh hàng không, ảnh hưởng đến 149 chuyến bay, gây thiệt hại kinh tế hơn 100 tỷ đồng.
TPO - Ông Lê Văn Dũng (54 tuổi, ngụ ấp Nước Mặn, xã Hưng Hội, tỉnh Cà Mau) dành gần 10 năm sưu tầm hàng trăm chiếc cối xay cũ, gợi lại một thời người dân phải bỏ nhiều công sức mới làm ra được hạt gạo, chiếc bánh.
TPO - Sau hơn 1 năm thi công, dự án đường băng số 2 Cảng hàng không Phù Cát, tỉnh Gia Lai dự kiến đưa vào khai thác thương mại từ ngày 29/10. Cùng với đó, địa phương chuẩn bị các điều kiện đón chuyến bay charter quốc tế.
TPO - Vẻ đẹp hùng vĩ của thác Bản Giốc hòa quyện cùng sắc vàng óng ả của cánh đồng lúa chín tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ nơi biên cương Tổ quốc.
TPO - Từng gây “sốt” trên mạng xã hội bởi vẻ đẹp như dải lụa vắt ngang núi, ôm lấy biển xanh, cung đèo Lộ Diêu, Gia Lai dài 4,5km, chính thức đưa vào khai thác, mở lối lưu thông thuận tiện hơn cho người dân.
TPO - Năm 2023, khu phố cổ chỉ còn hơn 3.000 cư dân. Khoảng 30% chủ nhà trong vùng lõi là người ở Hà Nội, TPHCM; khoảng 40% chủ nhà gốc Hội An đã chuyển ra nơi khác. Năm 2024 chỉ khoảng 20-30% di tích còn có người ở.