Bạo loạn ở Pháp leo thang, du khách tháo chạy khỏi khách sạn

TPO - Các cuộc biểu tình biến thành bạo loạn tại Pháp khiến một văn phòng du lịch ở Lyon bị phóng hỏa, trong khi du khách tại Paris buộc phải rời khách sạn do tình hình an ninh diễn biến phức tạp.

Theo các thông tin được công bố, Pháp trải qua một trong những ngày bất ổn nghiêm trọng nhất trong nhiều năm vào ngày 16/10. Các cuộc biểu tình trên toàn quốc leo thang thành những vụ đụng độ giữa người biểu tình và lực lượng cảnh sát. Nhiều cửa hàng bị cướp phá, công trình công cộng bị hư hại, trong khi một số địa điểm bị phóng hỏa.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp cho biết cảnh sát đã bắt giữ hơn 2.000 người trên cả nước, đồng thời ghi nhận hơn 600 sĩ quan bị thương. Một người biểu tình tử vong trong lúc tham gia biểu tình tại Paris.

Làn sóng bất ổn diễn ra trong bối cảnh người dân ngày càng bất mãn trước chi phí sinh hoạt gia tăng và chất lượng dịch vụ công suy giảm. Ảnh: Reuters.

Tình hình tiếp tục diễn biến phức tạp trong ngày 18/10. Tại quảng trường Place de la Republique ở Paris, cảnh sát một lần nữa sử dụng hơi cay để giải tán đám đông, trong khi nhiều chiếc xe đạp bị đốt cháy. Đây là dấu hiệu cho thấy căng thẳng tại Thủ đô vẫn chưa được kiểm soát hoàn toàn.

Nhiều du khách phải rời khỏi nơi lưu trú ở Paris để bảo đảm an toàn.

Ông Tije De Boer - một doanh nhân người Hà Lan đến Paris cùng các con để thăm bạn - cho biết gia đình ông đã phải sơ tán khỏi khách sạn gần quảng trường Place de la Republique sau khi các cuộc biểu tình bùng phát tại khu vực này. Ông mô tả khung cảnh tại khu vực này chẳng khác nào một vùng chiến sự.

Không chỉ Paris, các cuộc biểu tình còn biến thành bạo loạn tại nhiều đô thị lớn của Pháp.

Văn phòng du lịch tại Lyon, Pháp, đã bị phóng hỏa vào ngày 17/10. Ảnh: CBC.

Tại Lyon, những thanh niên đeo mặt nạ đã phóng hỏa một văn phòng du lịch. Lực lượng cảnh sát chống bạo động phải sử dụng hơi cay và vòi rồng để giải tán hàng trăm người biểu tình.

Ở Marseille - thành phố lớn thứ hai của Pháp, người biểu tình đột nhập vào tòa thị chính, lật đổ một bức tượng bán thân và đập phá đồ đạc bên trong trước khi bị cảnh sát buộc phải rời đi. Thị trưởng thành phố đã kêu gọi tăng cường lực lượng an ninh.

Tại Lille - miền Bắc nước Pháp, người biểu tình phá cửa xông vào văn phòng thị trưởng và phá hoại cơ sở vật chất.