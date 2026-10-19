Thạch nhũ huyền ảo gắn với truyền thuyết động Từ Thức

Theo sử sách ghi chép, Từ Thức là một nhân vật lịch sử có thật sinh sống dưới thời Trần, thế kỷ XIV, làm quan ở Tiên Du, Bắc Ninh. Ông nổi danh là người thông minh, ham học, làm quan và luôn có lòng thương dân. Ông thường dành lương bổng mua thóc gạo phát chẩn cho dân những năm đói kém mất mùa.

Tương truyền, Từ Thức vốn thích ngao du sơn thủy, thưởng ngoạn phong cảnh và làm thơ. Trong một lần dự hội xem hoa, chàng bắt gặp một thiếu nữ tuyệt sắc giai nhân, khi ngắm hoa đã vô ý làm gãy cành mẫu đơn và bị nhà chùa giữ lại. Với tấm lòng nghĩa hiệp, chàng liền cởi chiếc áo gấm mặc ngoài để giúp người thiếu nữ chuộc tội.

Sau đó, Từ Thức từ quan về quê để vui thú non nước. Một hôm, trông ra cửa biển Thần Phù, ông thấy có áng mây ngũ sắc kết thành hình hoa sen. Từ Thức bèn chèo thuyền ra phía núi và bước vào bên trong một hang động. Khi bước vào, ông ngỡ ngàng trước cảnh tiên bồng và biết được đây chính là nơi ở của thiếu nữ ở hội hoa năm nào. Kể từ đó, Từ Thức sánh duyên cùng nàng tiên Giáng Hương.