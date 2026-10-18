Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hàng không - Du lịch

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

30 vụ UAV xâm phạm vùng cấm bay, thiệt hại hơn 100 tỷ đồng

Phùng Quang

TPO - 9 tháng năm qua, cả nước ghi nhận 30 vụ thiết bị bay không người lái (UAV) xâm phạm an ninh hàng không, ảnh hưởng đến 149 chuyến bay, gây thiệt hại kinh tế hơn 100 tỷ đồng.

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa ban hành công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi sử dụng trái phép UAV, diều, đèn trời, khinh khí cầu, máy bay mô hình và thiết bị chiếu sáng công suất lớn xâm nhập khu vực cấm bay, đe dọa an ninh, an toàn hàng không.

namcamranh.jpg
Công an xã Nam Cam Ranh cắm biển cảnh báo khu vực hạn chế bay.

Theo UBND tỉnh Khánh Hòa, thời gian gần đây, tình trạng sử dụng vật thể bay trái quy định tại các cảng hàng không, sân bay trên cả nước có chiều hướng gia tăng, diễn biến phức tạp. Trong 9 tháng năm qua, cả nước ghi nhận 30 vụ UAV xâm phạm an ninh hàng không, ảnh hưởng đến 149 chuyến bay, gây thiệt hại kinh tế hơn 100 tỷ đồng.

Không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, các hành vi này còn tiềm ẩn nguy cơ va chạm với tàu bay, dẫn đến sự cố, tai nạn hàng không nghiêm trọng, thậm chí phát sinh tranh chấp pháp lý quốc tế.

Tại Khánh Hòa, Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh được xác định là khu vực trọng điểm cần bảo vệ. Đây là đầu mối quan trọng trong việc đón khách du lịch quốc tế, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Để chủ động phòng ngừa vi phạm, UBND tỉnh giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với công an tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền trên báo chí, mạng xã hội và thông qua các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch nhằm nâng cao nhận thức của người dân về thực trạng, hậu quả và chế tài xử lý đối với các hành vi vi phạm liên quan đến UAV.

Các địa phương, đặc biệt là khu vực xung quanh Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh, được yêu cầu tăng cường tuyên truyền trực tiếp, vận động người dân không thả diều, bóng bay, điều khiển UAV hoặc chiếu đèn laser gây ảnh hưởng đến hoạt động hàng không; tổ chức ký cam kết chấp hành quy định với các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, khu du lịch và trường học trên địa bàn.

UBND tỉnh cũng giao công an tỉnh chủ trì điều tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đồng thời hướng dẫn thực hiện thủ tục đăng ký phương tiện bay. Bộ chỉ huy quân sự có trách nhiệm tăng cường công tác cấp phép bay, công bố các vùng cấm bay, tổ chức tuần tra, giám sát và rà soát toàn diện các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh, sở hữu, sử dụng UAV.

Sở Xây dựng phối hợp lắp đặt biển báo khu vực cấm bay, hạn chế bay trên các tuyến giao thông xung quanh cảng hàng không. Sở Công Thương tăng cường phối hợp kiểm soát hoạt động buôn lậu, kinh doanh UAV và linh kiện trái phép.

Xem thêm

#UBND tỉnh Khánh Hòa #phương tiện bay không người lái #Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh #UAV

Cùng chuyên mục

Thác Bản Giốc mùa nào cũng đẹp

Thác Bản Giốc mùa nào cũng đẹp

TPO - Vẻ đẹp hùng vĩ của thác Bản Giốc hòa quyện cùng sắc vàng óng ả của cánh đồng lúa chín tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt mỹ nơi biên cương Tổ quốc.

Cận cảnh cung đường đèo như dải lụa uốn lượn giữa núi và biển Gia Lai

'View triệu đô' trên cung đường Gia Lai vừa khai thác

TPO - Từng gây “sốt” trên mạng xã hội bởi vẻ đẹp như dải lụa vắt ngang núi, ôm lấy biển xanh, cung đèo Lộ Diêu, Gia Lai dài 4,5km, chính thức đưa vào khai thác, mở lối lưu thông thuận tiện hơn cho người dân.

Cessna 208 kiểm tra sân bay Quảng Trị

Cessna 208 kiểm tra sân bay Quảng Trị

TPO - Vừa qua, máy bay Cessna 208 thực hiện chuyến bay kỹ thuật kiểm tra tĩnh không, chướng ngại vật tại Cảng hàng không Quảng Trị. Dự án hiện đạt trên 80% khối lượng thi công, đặt mục tiêu khai thác thương mại trong tháng 3/2027.

Không gian văn hoá đặc sắc, sản vật đủ đầy bên lề đại lễ hội Xoè Thái ở Lào Cai

Không gian văn hoá đặc sắc, sản vật đủ đầy bên lề đại lễ hội Xoè Thái ở Lào Cai

Sáng 16/10, Hội chợ Du lịch Tây Bắc và Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP năm 2026 khai mạc trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026. Sự kiện hướng đến tăng cường liên kết du lịch giữa các địa phương, quảng bá sản phẩm đặc trưng và mở rộng cơ hội tiêu thụ hàng hóa địa phương.

Vietnam Tourism Roadshow tại Amsterdam: Lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, thúc đẩy kết nối du lịch với châu Âu

Vietnam Tourism Roadshow tại Amsterdam: Lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam, thúc đẩy kết nối du lịch với châu Âu

Ngày 14/10, chương trình Vietnam Tourism Roadshow diễn ra tại Amsterdam (Hà Lan), giới thiệu hình ảnh đất nước, con người và tiềm năng du lịch Việt Nam tới các đối tác châu Âu. Thông qua hoạt động quảng bá điểm đến, trình diễn văn hóa nghệ thuật và kết nối doanh nghiệp, sự kiện góp phần đưa các giá trị văn hóa Việt Nam đến gần hơn với công chúng quốc tế, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác du lịch giữa hai nước.

Sầm Sơn – Hành trình qua những miền kí ức

Sầm Sơn – Hành trình qua những miền kí ức

Từ những truyền thuyết trên núi Trường Lệ đến ký ức về những chuyến tàu tập kết, từ nhịp chợ biển lúc bình minh đến quảng trường rực sáng bên sóng nước, City Tour mở ra một diện mạo khác về Sầm Sơn – nơi thiên nhiên, lịch sử và đời sống đương đại cùng hiện diện trong một hành trình.

Từ Sầm Sơn về miền Di sản

Từ Sầm Sơn về miền Di sản

Từ nhịp sóng biển đến những lớp trầm tích thời gian, một hành trình mới đang mở ra để du khách chạm vào chiều sâu văn hóa xứ Thanh.

Cảnh tượng lạ ở biển Cửa Lò

Cảnh tượng lạ ở biển Cửa Lò

TPO - Lớp mùn đen, cây cối và rác thải phủ dọc gần 1km bờ biển Cửa Lò, Nghệ An, có nơi dày 20-30cm, buộc công nhân phải tăng ca thu gom, làm sạch bãi biển.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe