Giá thuê phòng khách sạn 5 sao tăng mạnh

TPO - Cả khách du lịch lẫn khách công tác đều có xu hướng ưu tiên lưu trú tại khu vực trung tâm TPHCM, đặc biệt là quận 1 cũ. Tuy nhiên, việc phát triển dự án tại đây không dễ dàng do nhà đầu tư cần quỹ đất đủ lớn, có pháp lý rõ ràng và phù hợp với yêu cầu vận hành.

Theo báo cáo thị trường bất động sản quý III của Savills Việt Nam, công suất phòng khách sạn 3-5 sao tại TPHCM giảm nhẹ so với quý trước, xuống khoảng 70%. Nguyên nhân là yếu tố mùa vụ.

Tuy nhiên, so với cùng kỳ năm ngoái, công suất và tình hình hoạt động của thị trường cải thiện khoảng 20%.

Ngược lại, giá thuê phòng bình quân đạt khoảng 2,4 triệu đồng/đêm, tăng 20% so với cùng kỳ. Theo bà Cao Thị Thanh Hương - Phó giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và S22M của Savills TPHCM, mức tăng này cho thấy khả năng duy trì giá phòng của thị trường ngay cả trong mùa thấp điểm.

Tương tự, báo cáo quý III/2026 của Avison Young cũng ghi nhận mặt bằng giá phòng khách sạn 4-5 sao tại TPHCM cải thiện so với quý trước. Cụ thể, phân khúc 5 sao có giá phòng trung bình khoảng 250 USD/đêm, công suất thuê duy trì trong khoảng 75-80%. Ở phân khúc 4 sao, giá phòng trung bình đạt khoảng 150 USD/đêm, với công suất thuê dao động 72-78%.

Savills kỳ vọng hoạt động kinh doanh khách sạn cải thiện trong quý IV/2026 nhờ mùa cao điểm du lịch cuối năm.

Động lực tăng trưởng đến từ lượng khách quốc tế thuộc các thị trường truyền thống như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, cùng sự mở rộng của các thị trường ASEAN, Ấn Độ và châu Âu.

Đáng chú ý, cả khách du lịch lẫn khách công tác đều có xu hướng ưu tiên lưu trú tại khu vực trung tâm TPHCM, đặc biệt là quận 1 cũ. Với khách du lịch, khu vực này tập trung nhiều điểm tham quan nổi tiếng như Bưu điện TPHCM và Nhà thờ Đức Bà.

Trong khi đó, khách công tác thường lựa chọn nơi ở gần các khu vực tập trung văn phòng và hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, việc phát triển dự án tại đây không dễ dàng do nhà đầu tư cần quỹ đất đủ lớn, có pháp lý rõ ràng và phù hợp với yêu cầu vận hành.

Về triển vọng, Savills kỳ vọng hoạt động kinh doanh khách sạn cải thiện trong quý IV/2026 nhờ mùa cao điểm du lịch cuối năm. TPHCM đặt mục tiêu đón 3 triệu lượt khách quốc tế và 10 triệu lượt khách nội địa trong quý này.

Trong dài hạn, đầu tư hạ tầng và mục tiêu đón 87 triệu lượt khách vào năm 2030 của TPHCM mở rộng được kỳ vọng hỗ trợ tăng trưởng thị trường lưu trú. Sân bay quốc tế Long Thành cũng sẽ gia tăng năng lực vận tải hàng không, cải thiện kết nối quốc tế và góp phần thúc đẩy lượng khách đến khu vực.

Ngoài khu vực trung tâm, Cần Giờ được Avison Young kỳ vọng trở thành điểm sáng mới của thị trường khách sạn và nghỉ dưỡng, khi các tập đoàn quản lý khách sạn quốc tế mở rộng hiện diện tại Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.