Tướng Ukraine: Lực lượng Nga gặp bước cản, từ bỏ kế hoạch đánh bọc sườn Donetsk

TPO - Các lực lượng Ukraine đã ngăn chặn thành công nỗ lực của Nga nhằm đánh bọc sườn Donetsk thông qua hướng Dobropillia và Barvinkove. Hiện tại, phía Nga đã từ bỏ các kế hoạch này, tướng Andrii Biletskyi, Chỉ huy Quân đoàn 3, phát biểu tại một cuộc họp với các nhà báo.

Tướng Andrii Biletskyi. (Ảnh: Wikipedia)

Ông Andrii Biletskyi cho biết, nhiệm vụ đặt ra cho cụm quân phía Tây Nga là tiến về phía thành phố Sviatohirsk và khu định cư Rubtsi, thông qua một đầu cầu đã thiết lập trên sông Chornyi Zherebets cùng một pháo đài.

Mục tiêu của Nga là chia cắt lực lượng Ukraine ở bờ đông sông Oskil thành hai phần, loại bỏ họ, rồi tiếp tục tiến về phía Barvinkove - một khu định cư nằm ở phía nam tỉnh Kharkiv.

"Đây là kế hoạch chiến lược của Nga. Kế hoạch này bao gồm một mũi tấn công của đối phương đi qua Sviatohirsk và pháo đài mà chúng ta đã loại bỏ, vượt qua Lyman để bao vây cụm đô thị Sloviansk-Kramatorsk từ phía bắc. Với mũi tấn công thứ hai đi qua Dobropillia hướng về phía Barvinkove, họ dự định hoàn tất vòng vây quanh tỉnh Donetsk. Điều này sẽ hiện thực hóa mục tiêu chính trị then chốt mà giới lãnh đạo quân sự và chính trị Nga đặt ra: giành trọn tỉnh Donetsk”, tướng Biletskyi nói.

“Đây là kế hoạch của họ cho năm 2026. Họ bắt đầu triển khai vào năm 2025 và dự kiến ​​sẽ tiến đến Barvinkove vào cuối năm 2026. Nhưng hiện tại, sau khi đầu cầu và cụm lực lượng tấn công bị loại bỏ, Sư đoàn 144 thuộc Tập đoàn quân số 20 của Nga đã thực sự bị đánh bại và gần như không còn tồn tại”.

Theo ông Biletskyi, sau thất bại của cụm lực lượng tấn công, Nga đã từ bỏ nỗ lực bao vây từ hai bên sườn đối với tỉnh Donetsk.

Tướng Ukraine nhận định, Nga hiện chỉ còn hai lựa chọn trên mặt trận Donetsk: hoặc là tiến hành một cuộc tấn công trực diện vào Sloviansk và Kramatorsk - một phương án đầy tổn thất và không đảm bảo thắng lợi - hoặc là chọn một hướng tiếp cận khác, là Dobropillia. Do đã đạt được một số bước tiến tại đây, Nga vẫn tiếp tục nỗ lực bao vây các vị trí của Ukraine từ hướng này. Tuy nhiên, bộ chỉ huy quân sự cấp cao của Ukraine hiện đang tích cực triển khai các biện pháp đối phó tại khu vực đó.

Các phần màu đỏ trên bản đồ hiện thuộc quyền kiểm soát của Nga. (Ảnh: Pravda)

Chiến dịch Vivaldi

Cũng tại cuộc họp báo, tướng Biletskyi cho biết, chiến dịch tấn công của Ukraine gần Lyman đã được đặt tên là "Vivaldi" vì kế hoạch ban đầu bao gồm bốn giai đoạn, mỗi giai đoạn tương ứng với một mùa trong năm. Sau đó, kế hoạch đã thay đổi và số lượng giai đoạn tấn công tăng lên hơn bốn.

“Chúng tôi có niềm yêu thích với nhạc cổ điển. Âm nhạc cổ điển thường vang lên dọc các hành lang tại sở chỉ huy của Quân đoàn 3. Do đó, họ đã chọn cái tên này”, ông Biletskyi nói.

Trước đó vào ngày 15/9, Quân đoàn 3 báo cáo đã hoàn tất việc rà soát một khu vực rộng 75 km2 và giành thêm 10 km2 nữa trong khuôn khổ các hoạt động phản công ở phía bắc tỉnh Donetsk.

Vào ngày 20/9, có thông tin rằng Quân đoàn 3 đã giành được các làng Shandryholove và Derylove tại tỉnh Donetsk, đồng thời thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Drobysheve trong khuôn khổ chiến dịch Vivaldi.

Vào ngày 28/9, ông Biletskyi cho biết các lực lượng Nga đã tổn thất 2.000 quân trong giai đoạn ba của chiến dịch Vivaldi, với hơn 250 binh sĩ Nga bị bắt làm tù binh.