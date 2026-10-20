Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Thế giới

Tướng Ukraine: Lực lượng Nga gặp bước cản, từ bỏ kế hoạch đánh bọc sườn Donetsk

Minh Hạnh

TPO - Các lực lượng Ukraine đã ngăn chặn thành công nỗ lực của Nga nhằm đánh bọc sườn Donetsk thông qua hướng Dobropillia và Barvinkove. Hiện tại, phía Nga đã từ bỏ các kế hoạch này, tướng Andrii Biletskyi, Chỉ huy Quân đoàn 3, phát biểu tại một cuộc họp với các nhà báo.

d3b53a8c7820a2a9dae08514f2d24a88.jpg
Tướng Andrii Biletskyi. (Ảnh: Wikipedia)

Ông Andrii Biletskyi cho biết, nhiệm vụ đặt ra cho cụm quân phía Tây Nga là tiến về phía thành phố Sviatohirsk và khu định cư Rubtsi, thông qua một đầu cầu đã thiết lập trên sông Chornyi Zherebets cùng một pháo đài.

Mục tiêu của Nga là chia cắt lực lượng Ukraine ở bờ đông sông Oskil thành hai phần, loại bỏ họ, rồi tiếp tục tiến về phía Barvinkove - một khu định cư nằm ở phía nam tỉnh Kharkiv.

"Đây là kế hoạch chiến lược của Nga. Kế hoạch này bao gồm một mũi tấn công của đối phương đi qua Sviatohirsk và pháo đài mà chúng ta đã loại bỏ, vượt qua Lyman để bao vây cụm đô thị Sloviansk-Kramatorsk từ phía bắc. Với mũi tấn công thứ hai đi qua Dobropillia hướng về phía Barvinkove, họ dự định hoàn tất vòng vây quanh tỉnh Donetsk. Điều này sẽ hiện thực hóa mục tiêu chính trị then chốt mà giới lãnh đạo quân sự và chính trị Nga đặt ra: giành trọn tỉnh Donetsk”, tướng Biletskyi nói.

“Đây là kế hoạch của họ cho năm 2026. Họ bắt đầu triển khai vào năm 2025 và dự kiến ​​sẽ tiến đến Barvinkove vào cuối năm 2026. Nhưng hiện tại, sau khi đầu cầu và cụm lực lượng tấn công bị loại bỏ, Sư đoàn 144 thuộc Tập đoàn quân số 20 của Nga đã thực sự bị đánh bại và gần như không còn tồn tại”.

Theo ông Biletskyi, sau thất bại của cụm lực lượng tấn công, Nga đã từ bỏ nỗ lực bao vây từ hai bên sườn đối với tỉnh Donetsk.

Tướng Ukraine nhận định, Nga hiện chỉ còn hai lựa chọn trên mặt trận Donetsk: hoặc là tiến hành một cuộc tấn công trực diện vào Sloviansk và Kramatorsk - một phương án đầy tổn thất và không đảm bảo thắng lợi - hoặc là chọn một hướng tiếp cận khác, là Dobropillia. Do đã đạt được một số bước tiến tại đây, Nga vẫn tiếp tục nỗ lực bao vây các vị trí của Ukraine từ hướng này. Tuy nhiên, bộ chỉ huy quân sự cấp cao của Ukraine hiện đang tích cực triển khai các biện pháp đối phó tại khu vực đó.

5aa5e66ca5cdb81f291c6126aab3db26-1.jpg
Các phần màu đỏ trên bản đồ hiện thuộc quyền kiểm soát của Nga. (Ảnh: Pravda)

Chiến dịch Vivaldi

Cũng tại cuộc họp báo, tướng Biletskyi cho biết, chiến dịch tấn công của Ukraine gần Lyman đã được đặt tên là "Vivaldi" vì kế hoạch ban đầu bao gồm bốn giai đoạn, mỗi giai đoạn tương ứng với một mùa trong năm. Sau đó, kế hoạch đã thay đổi và số lượng giai đoạn tấn công tăng lên hơn bốn.

“Chúng tôi có niềm yêu thích với nhạc cổ điển. Âm nhạc cổ điển thường vang lên dọc các hành lang tại sở chỉ huy của Quân đoàn 3. Do đó, họ đã chọn cái tên này”, ông Biletskyi nói.

Trước đó vào ngày 15/9, Quân đoàn 3 báo cáo đã hoàn tất việc rà soát một khu vực rộng 75 km2 và giành thêm 10 km2 nữa trong khuôn khổ các hoạt động phản công ở phía bắc tỉnh Donetsk.

Vào ngày 20/9, có thông tin rằng Quân đoàn 3 đã giành được các làng Shandryholove và Derylove tại tỉnh Donetsk, đồng thời thiết lập quyền kiểm soát hoàn toàn đối với Drobysheve trong khuôn khổ chiến dịch Vivaldi.

Vào ngày 28/9, ông Biletskyi cho biết các lực lượng Nga đã tổn thất 2.000 quân trong giai đoạn ba của chiến dịch Vivaldi, với hơn 250 binh sĩ Nga bị bắt làm tù binh.

Pravda

Xem thêm

#Nga #Ukraine #Donetsk #chiến dịch Vivaldi

Cùng chuyên mục

Biểu tình biến thành bạo lực ở Albania

TPO - Biểu tình chống chính phủ kéo dài tại thủ đô Tirana của Albania tiếp tục leo thang, với người biểu tình phóng hỏa nhiều công trình công cộng và đụng độ với cảnh sát.

Tỷ phú Elon Musk tuyên bố tặng cổ phiếu SpaceX cho tất cả trẻ em Mỹ

Tỷ phú Elon Musk tuyên bố tặng cổ phiếu SpaceX cho tất cả trẻ em Mỹ

TPO - Tỷ phú Elon Musk cam kết sẽ tặng một cổ phiếu cho mỗi trẻ em tại Mỹ vào năm 2027. Thông báo này được đưa ra chỉ vài giờ sau khi Anthropic - một “ông lớn” khác trong lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) - tuyên bố sẽ dành ra một phần cổ phần của mình vì lợi ích công cộng.

Paris như vùng chiến sự, Tổng thống Macron lên án ‘những kẻ muốn lật đổ nền Cộng hoà’

Pháp yêu cầu giới nghiêm nhiều nơi sau bạo loạn

TPO - Ngày 19/10, Chính phủ Pháp yêu cầu một số chính quyền địa phương áp đặt lệnh giới nghiêm, trong bối cảnh chịu sức ép lớn vì những thiếu sót về công tác bảo đảm an ninh trong làn sóng biểu tình bạo loạn và cướp phá cuối tuần qua.

Nhà vua Frederik X trao Huân chương cao quý nhất của Đan Mạch tặng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm

Nhà vua Đan Mạch chia sẻ kỷ niệm sâu sắc về Việt Nam

TPO - Nhà vua Frederik X chia sẻ với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm những tình cảm và kỷ niệm sâu sắc về đất nước, con người Việt Nam; nhấn mạnh sự gắn bó đặc biệt giữa Hoàng gia Đan Mạch với Việt Nam, trong đó có những ký ức tốt đẹp của cố Hoàng thân Henrik về những năm tháng sinh sống tại Hà Nội.

Toàn cảnh bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Phép thử cam go với Tổng thống Donald Trump

Toàn cảnh bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ: Phép thử cam go với Tổng thống Donald Trump

TPO - Diễn ra vào giữa nhiệm kỳ tổng thống kéo dài bốn năm, các cuộc bầu cử này về bản chất không liên quan trực tiếp đến vị trí tổng thống. Tuy nhiên, đây vẫn được đánh giá là một cuộc đua kịch tính, ảnh hưởng trực tiếp đến các quyết sách của tổng thống đương nhiệm ở nửa sau nhiệm kỳ.

Iran cảnh báo Mỹ và Israel

Iran cảnh báo Mỹ và Israel

TPO - Tổng Tham mưu trưởng Lực lượng Vũ trang Iran Ali Abdollahi cảnh báo Mỹ và Israel sẽ phải đối mặt với đòn đáp trả khốc liệt hơn nhiều nếu tiếp tục có những hành động mà Tehran coi là gây hấn, đồng thời tuyên bố Iran sẵn sàng đối phó với mọi kịch bản.

Bạo loạn bùng phát ở Milan, Italy

TPO - Các cuộc biểu tình phản đối chi phí sinh hoạt tăng cao tại Italy hôm 18/10 đã biến thành đụng độ bạo lực ở Milan và Bologna, buộc cảnh sát sử dụng hơi cay và vòi phun nước để giải tán đám đông.

Tổng thống Pháp Macron bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

Tổng thống Pháp Macron bác đơn từ chức của Bộ trưởng Nội vụ

TPO - Bộ trưởng Nội vụ Pháp đã xin từ chức do các vụ bạo loạn và cướp phá tại một số thành phố lớn vào cuối tuần qua. Tuy nhiên, Tổng thống Emmanuel Macron yêu cầu ông tiếp tục tại nhiệm, để tiếp tục xử lý các yêu cầu trong tình huống khẩn cấp.

Nhà vua và Hoàng hậu Đan Mạch đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân tại sân bay

Nhà vua và Hoàng hậu Đan Mạch đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Phu nhân tại sân bay

TPO - Sáng 19/10 (theo giờ địa phương), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân Ngô Phương Ly và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Copenhagen. Nhà vua Đan Mạch Frederik X và Hoàng hậu Mary chủ trì lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Phu nhân theo nghi thức cấp Nhà nước.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe