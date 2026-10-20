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Diễn biến mới liên quan vụ ‘cô giáo Hương’

Thanh Hà

TPO - Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những khách hàng đã mua, sử dụng các sản phẩm nhãn hiệu Loramen liên hệ, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan.

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Nguyễn Thị Hương hay “cô giáo Hương”.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang điều tra vụ án “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, phát hành trái phép hóa đơn” và “Lừa dối khách hàng” xảy ra tại Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Xuất nhập khẩu Thiên Phú.

Trong đó, Nguyễn Thị Hương hay “cô giáo Hương” (SN 1999), cùng một số cá nhân liên quan bị xác định có hành vi sản xuất, đăng tải các nội dung quảng cáo không đúng sự thật về công dụng của các sản phẩm gồm: “Loramen plus”, “Dung dịch xịt Loramen plus” và “Xịt thơm da Loramen”.

Theo cơ quan chức năng các sản phẩm này được quảng cáo có công dụng kéo dài thời gian quan hệ tình dục, tăng cường khả năng sinh lý nam giới.

Từ đó, những nội dung quảng cáo trên có dấu hiệu khiến khách hàng hiểu sai về công dụng thực tế của sản phẩm, từ đó đặt mua và sử dụng.

Để phục vụ công tác điều tra, giải quyết vụ án theo quy định của pháp luật, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị những khách hàng đã mua, sử dụng các sản phẩm nêu trên liên hệ, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan.

Cơ quan điều tra cũng đề nghị người bị hại cung cấp bản sao các bài viết, nội dung quảng cáo liên quan đến những sản phẩm trên để phục vụ công tác xác minh, thu thập tài liệu, chứng cứ.

Thông tin cung cấp đề nghị gửi về Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội, địa chỉ: số 62 Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, Hà Nội. Điều tra viên Nguyễn Xuân Ngọc, số điện thoại 0947.235.813.

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#Loramen #Quảng cáo sai sự thật #Sản phẩm tăng cường sinh lý #Điều tra vi phạm pháp luật #Cơ quan công an Hà Nội

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