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Giải trí

Thách thức với Hollywood

Tú Oanh

TPO - Những bộ phim dọc dài khoảng hai phút đang thu hút hàng tỷ lượt xem, mở ra thị trường hàng tỷ USD và đưa mô hình giải trí xuất phát từ Trung Quốc tiến sâu vào Mỹ. Hollywood không chỉ phải cạnh tranh với các bom tấn khác, mà còn đối mặt nguy cơ đánh mất thời gian và tiền bạc của khán giả vào những câu chuyện ngắn trên điện thoại.

Ngày 16/10, Reuters đưa tin phim ngắn nhiều tập (microdrama) đang ngày càng phổ biến tại Mỹ, thách thức các hãng phim Hollywood và nền tảng phát trực tuyến như Netflix, Disney.

Mỗi tập phim thường dài khoảng hai phút, quay theo chiều dọc để phù hợp với màn hình điện thoại. Nội dung xoay quanh tình yêu, tiền bạc, phản bội và trả thù, với nhiều tình tiết bất ngờ khiến người xem muốn theo dõi tập tiếp theo.

Reuters trích dẫn dữ liệu của công ty nghiên cứu Omdia cho biết Found a Homeless Billionaire Husband for Christmas đạt hơn 400 triệu lượt xem, tiệm cận thành tích 500 triệu lượt xem trong sáu tháng đầu phát hành của Kpop Demon Hunters trên Netflix.

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Found a Homeless Billionaire Husband for Christmas là một trong số những phim ngắn được yêu thích ở Mỹ.

Trong khi đó, theo thống kê YouTube, phim ngắn nhiều tập trên nền tảng này vượt 6,5 tỷ lượt xem trong nửa đầu năm 2026, tăng hơn 50% về thời gian xem so với cùng kỳ năm trước.

Điểm khác biệt nằm ở cách xem phim. Thay vì dành hàng giờ xem phim tại rạp hoặc theo dõi phim dài tập, khán giả có thể xem vài phút trên điện thoại khi đi làm, nghỉ trưa hoặc chờ đợi. Mỗi tập thường kết thúc ở đoạn gay cấn, khơi gợi sự tò mò và thôi thúc người xem theo dõi tập tiếp theo.

Các câu chuyện thường không phức tạp: người phụ nữ bị khinh thường bất ngờ được tiết lộ là người thừa kế giàu có, màn trả thù sau khi hôn nhân đổ vỡ, nhân vật nghèo khó đột nhiên bước vào thế giới thượng lưu…

Điều này không có nghĩa phim ngắn sẽ thay thế điện ảnh truyền thống, nhưng đang tạo ra sự cạnh tranh ngày càng lớn trong việc thu hút sự quan tâm của khán giả.

Mô hình giá rẻ, thu tiền từ sự tò mò

Lợi thế lớn của microdrama là chi phí sản xuất thấp và tốc độ triển khai nhanh. Reuters ước tính một series ngắn có kinh phí khoảng 300.000 USD, thấp hơn nhiều so với phim điện ảnh kinh phí lớn hoặc series truyền hình truyền thống.

Các nền tảng như ReelShort và DramaBox thường cho xem miễn phí một số tập đầu, sau đó yêu cầu người dùng trả tiền để mở khóa nội dung tiếp theo hoặc đăng ký gói dịch vụ. Thay vì thu hút người xem bằng khoản phí lớn ngay từ đầu, mô hình này biến sự tò mò thành động lực chi tiêu từng bước.

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Phim ngắn kiếm tiền bằng cách khơi gợi sự tò mò của người xem. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, doanh thu phim ngắn nhiều tập tại Mỹ được dự báo đạt 1,5 tỷ USD trong năm 2026. Tại Trung Quốc, doanh thu thể loại này đã vượt 9 tỷ USD, cao hơn mức khoảng 7 tỷ USD mà phòng vé mang lại.

Những con số này cho thấy sự dịch chuyển đáng chú ý trong ngành giải trí. Sản phẩm có chi phí thấp, thời lượng ngắn và cách thu tiền linh hoạt đang hình thành thị trường riêng, thay vì chỉ đóng vai trò quảng bá cho phim truyền thống.

Hollywood đối mặt sức ép kép

Thách thức không chỉ đến từ việc khán giả xem ít phim dài hơn. Các hãng phim còn phải cạnh tranh với những nền tảng có khả năng phân phối nội dung liên tục, cá nhân hóa trải nghiệm và khai thác dữ liệu hành vi người dùng.

YouTube, TikTok và Instagram giúp phim ngắn tiếp cận khán giả ngay trong dòng nội dung họ vốn xem mỗi ngày. Trong khi đó, các ứng dụng chuyên biệt tìm cách biến lượt xem ban đầu thành doanh thu trực tiếp. Ranh giới giữa mạng xã hội, nền tảng phát trực tuyến và dịch vụ giải trí trả phí vì thế ngày càng mờ nhạt.

AI có thể đẩy sức ép này lên cao hơn. Reuters dẫn phân tích của MoffettNathanson cho biết 95% phim ngắn mới phát hành tại Trung Quốc trong quý I/2026 được tạo ra bằng AI. Công nghệ giúp giảm chi phí và tăng tốc sản xuất. Mức độ sử dụng AI có thể khác nhau giữa từng sản phẩm, từ hỗ trợ một công đoạn đến tạo phần lớn nội dung.

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Dòng phim xuất phát từ Trung Quốc đang lan rộng toàn cầu, thậm chí cạnh tranh với cả kinh đô điện ảnh Hollywood.

Với Hollywood, đây là bài toán khó. Những ngôi sao hạng A và các bộ phim được đầu tư lớn vẫn có sức hút riêng nhờ diễn xuất, kỹ thuật làm phim và trải nghiệm màn ảnh rộng. Nhưng danh tiếng của diễn viên không tự động bảo đảm khán giả dành thời gian cho mọi sản phẩm của họ.

Dẫu vậy, không thể đánh đồng lượt xem trực tuyến với doanh thu phòng vé hay kết luận phim ngắn đã vượt qua điện ảnh truyền thống.

Thị trường đang phân chia lại?

Sự trỗi dậy của phim ngắn Trung Quốc còn cho thấy dạng xuất khẩu văn hóa mới. Thay vì chỉ đưa phim, âm nhạc hay ngôi sao ra nước ngoài, các doanh nghiệp đang đưa cả mô hình sản xuất, phân phối và kiếm tiền sang thị trường phương Tây. Một số đơn vị đã tuyển ê-kíp tại Mỹ, sử dụng bối cảnh và diễn viên địa phương để điều chỉnh nội dung cho khán giả bản địa.

Điều đáng lo với Hollywood không phải là các ngôi sao hạng A mất đi sức hút, mà là những bộ phim kinh phí lớn không còn giữ vị trí chủ đạo trên thị trường giải trí.

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Hollywood phải tìm cách thay đổi trong bối cảnh phim ngắn phát triển như vũ bão. Ảnh trên phim trường Digger của Tom Cruise.

Cuộc cạnh tranh không chỉ nằm ở chất lượng phim hay sức hút của diễn viên, mà còn ở cách sản xuất và phân phối nội dung. Trong khi Hollywood đầu tư lớn và mất nhiều thời gian để làm phim, phim ngắn có lợi thế về chi phí, tốc độ sản xuất và khả năng giữ chân khán giả qua từng tập.

Hollywood chưa mất vị thế, nhưng thói quen xem nội dung ngắn đang tạo thêm sức ép cho ngành điện ảnh.

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#Phim ngắn Trung Quốc #Hollywood #microdrama #phim ngắn thách thức Hollywood #phim ngắn AI #điện ảnh

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