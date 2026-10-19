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Hoa hậu

Nữ võ sĩ Taekwondo cao 1,74 m tại Hoa hậu Việt Nam 2026

Tú Oanh

TPO - Từ sàn đấu Taekwondo đến sân khấu sắc đẹp, Nguyễn Thị Kim Châu (SBD 168) cho thấy màu sắc riêng tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô gái sinh năm 2006, cao 1,74 m, từng giành nhiều thành tích võ thuật và danh hiệu á hậu 2 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025.

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Sinh năm 2006, Nguyễn Thị Kim Châu là một trong 25 thí sinh góp mặt tại vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Người đẹp đến từ TPHCM sở hữu chiều cao 1,74 m, có niềm đam mê với thể thao và từng đạt nhiều thành tích ở bộ môn Taekwondo.
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Bên cạnh nền tảng thể thao, chiều cao là một trong những lợi thế hình thể của Kim Châu. Cô cho biết việc duy trì chế độ ăn uống đủ chất, ngủ sớm và tập luyện từ nhỏ góp phần giúp thể chất phát triển tốt. Người đẹp cũng chú trọng vận động để giữ sức khỏe và vóc dáng.
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Kim Châu bắt đầu tập Taekwondo từ năm lớp 6 và có thời gian được chọn vào đội tuyển thành phố. Cô duy trì việc tập luyện đến năm lớp 10, qua đó rèn luyện thể lực, tính kỷ luật và sự kiên trì. Với Kim Châu, võ thuật không chỉ giúp nâng cao sức khỏe mà còn tạo nền tảng tinh thần để đối mặt với áp lực.
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Trước khi tham gia Hoa hậu Việt Nam 2026, Kim Châu từng giành giải Nhất Taekwondo đối kháng đồng đội cấp thành phố năm 2022, giải Nhất Taekwondo đối kháng cấp quận và giải ba đối kháng cấp thành phố năm 2023. Tại phần thi tài năng, Kim Châu lựa chọn trình diễn múa côn, khai thác thế mạnh đã gắn bó với mình trong nhiều năm.
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Kim Châu không phải thí sinh lần đầu trải nghiệm sân chơi nhan sắc. Năm 2025, cô giành danh hiệu á hậu 2 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam. Thành tích này là động lực để người đẹp tiếp tục theo đuổi những mục tiêu mới, đồng thời tích lũy kinh nghiệm trình diễn và thể hiện bản thân trước công chúng.
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Kim Châu bày tỏ sự biết ơn với những trải nghiệm tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Trước cuộc thi, cô chưa có nhiều cơ hội tham gia các hoạt động cộng đồng tương tự. Những chuyến đi không chỉ giúp người đẹp hiểu thêm về đời sống, môi trường mà còn khiến cô suy nghĩ nhiều hơn về cách đóng góp cho xã hội sau khi cuộc thi kết thúc.
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Các hoạt động cộng đồng như trồng cây tại rừng ngập mặn Bàng La (TP Hải Phòng) trong vòng chung kết giúp Kim Châu có cái nhìn trực tiếp hơn về công việc bảo vệ môi trường. Những trải nghiệm này thôi thúc cô xây dựng ý tưởng xanh cho hành trình sau cuộc thi.
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Trước lịch trình dày đặc và nhiều thách thức, Kim Châu luôn thể hiện tinh thần sẵn sàng vượt qua mọi thử thách.
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Đến với Hoa hậu Việt Nam 2026, Nguyễn Thị Kim Châu không chỉ có cơ hội thử sức ở sân chơi sắc đẹp mà còn được làm quen với nhiều người bạn mới. Mỗi thí sinh mang một cá tính, thế mạnh và câu chuyện riêng, giúp cô có thêm những trải nghiệm đáng nhớ, học cách lắng nghe, chia sẻ và trưởng thành trong môi trường tập thể.
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Từ các hoạt động cộng đồng đến những trải nghiệm văn hóa trong khuôn khổ cuộc thi, Kim Châu có dịp đặt chân đến nhiều địa điểm, khám phá những nét đẹp đặc trưng của từng vùng miền. Những chuyến đi không chỉ mở rộng hiểu biết mà còn giúp cô thêm trân trọng sự đa dạng trong văn hóa và đời sống của người Việt.
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Lần đầu trải nghiệm lịch trình dày đặc và sinh hoạt xa nhà trong thời gian tham gia cuộc thi, Kim Châu có cơ hội rèn luyện tính tự lập, khả năng thích nghi và tinh thần trách nhiệm.
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Với Nguyễn Thị Kim Châu, Hoa hậu Việt Nam 2026 không chỉ là hành trình chinh phục sân khấu sắc đẹp mà còn là cơ hội để cô bước ra khỏi vùng an toàn, kết nối với những người bạn mới và trải nghiệm nhiều điều ý nghĩa.
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Nguyễn Thị Kim Châu sinh năm 2006, cao 1,74 m, đến từ TP Hồ Chí Minh. Cô sở hữu số đo ba vòng 85-64-95 cm.
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Hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026 trở thành hành trang để cô tiếp tục hoàn thiện bản thân, theo đuổi những mục tiêu phía trước và lan tỏa giá trị tích cực đến cộng đồng.

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#Nguyễn Thị Kim Châu #thí sinh Nguyễn Thị Kim Châu #Hoa hậu Việt Nam 2026 #vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

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