Nữ võ sĩ Taekwondo cao 1,74 m tại Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Từ sàn đấu Taekwondo đến sân khấu sắc đẹp, Nguyễn Thị Kim Châu (SBD 168) cho thấy màu sắc riêng tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô gái sinh năm 2006, cao 1,74 m, từng giành nhiều thành tích võ thuật và danh hiệu á hậu 2 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025.
TPO - Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ diễn ra ngày 7/11 tại TP Hải Phòng. Quy mô sự kiện lên tới gần 9.000 khán giả.
TPO - Hát “Cô đôi Thượng Ngàn”, múa côn, nhảy hiện đại, viết thư pháp… là những màn thể hiện tài năng của Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Phần thi tài năng nằm trong thử thách tìm kiếm Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật. Cổng bình chọn các danh hiệu đại sứ đã mở từ 20h ngày 17/10.
TPO - Ở tuổi 20, Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên vừa duy trì thành tích học tập với 4 học kỳ liên tiếp nhận học bổng tại Học viện Hàng không Việt Nam, vừa theo đuổi đam mê nghệ thuật và thử sức tại Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Vũ Thị Khánh Vi cho biết Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật là phần thi được nhiều thí sinh yêu thích vì có cơ hội thể hiện tài năng, trình bày quan điểm và lập luận trước đám đông.
TPO - Từng học tập, sinh sống và làm mẫu ảnh tại Pháp, Gouband Lisa - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 - bày tỏ niềm tự hào khi mặc áo dài tại đền Kiếp Bạc. Cô cùng Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên thực hiện thử thách chụp hình trong phần thi Đại sứ Thời trang và Thể thao.
TPO - Bùi Minh Phương và Vũ Hồng Hạnh mặc áo nhật bình, thực hiện thử thách chụp hình tại đền Kiếp Bạc, Hải Phòng. Với Minh Phương, trải nghiệm trang phục cổ truyền để lại nhiều cảm xúc.
TP - Múa quạt, hát, kể chuyện, biểu diễn võ thuật và viết thư pháp, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến nhiều màu sắc trong Thử thách Tài năng và Nghệ thuật. Đây là một trong những hoạt động thuộc chặng Chung kết, góp phần lựa chọn gương mặt đảm nhận vai trò Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật.
TPO - Sở hữu chiều cao 1,73 m, nhan sắc ngọt ngào cùng năng khiếu đàn, hát và viết lách, Đinh Hoàng Gia Linh là một trong 25 thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Nữ sinh Trường Đại học RMIT Việt Nam gây chú ý với câu chuyện rẽ hướng từ ngành y sang lĩnh vực truyền thông.
TPO - Đinh Hoàng Gia Linh, Lưu Phương Anh, Nguyễn Hồng Hạ Nghi và Trịnh Ngọc Huyền diện áo dài, chụp ảnh tại chùa Côn Sơn. Giữa không gian cổ kính, bốn cô gái thể hiện nét dịu dàng trong thử thách tìm kiếm Đại sứ Thời trang và Thể thao.
TPO - Đồng hành Hoa hậu Việt Nam qua hai mùa thi, MC Đỗ Ngọc Sơn ấn tượng với sự tự tin, bản lĩnh của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Anh đánh giá các cô gái ngày càng hoàn thiện kỹ năng, thể hiện rõ tiến bộ qua những thử thách tranh biện, tài năng và xử lý tình huống.
TPO - Dâng hương tại chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có dịp tìm hiểu vùng đất gắn với nhiều danh nhân lịch sử. Họ ấn tượng từ lối đi dưới hàng thông đến không gian cổ kính, trầm mặc.
TPO - Chuyến thăm Làng trẻ em SOS Hải Phòng cũng như hành trình nhân ái xuyên suốt cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 giúp các thí sinh hiểu được những thôi thúc từ trái tim. Họ mong muốn được cống hiến và cho đi nhiều hơn vì sự tốt đẹp của cả xã hội.
TPO - Cổng bình chọn Đại sứ của Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức mở từ 20h ngày 17/10. Khán giả có thể đăng nhập, lựa chọn hạng mục hoặc thí sinh yêu thích và thực hiện bình chọn theo hướng dẫn trên hệ thống.
TPO - Trong chiến dịch tuyên truyền bảo vệ môi trường, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng nhau lên ý tưởng, thiết kế poster, vẽ tranh và làm video giúp nâng cao nhận thức cộng đồng. Các cô gái cũng đến tận nơi thuyết phục từng chủ nhà hàng chung tay làm sạch bãi biển Đồ Sơn, giảm thiểu rác thải nhựa.
TPO - Đảm nhận vai trò Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh tham gia kết nối chương trình với cộng đồng, lan tỏa những trải nghiệm thanh toán số hiện đại và khuyến khích người dùng trẻ tiếp cận công nghệ trong đời sống hàng ngày.
TPO - Chọn việc yêu thích hay thu nhập cao, sử dụng AI có làm giảm khả năng tư duy, hoa hậu nên được đánh giá thế nào là những vấn đề được Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 thảo luận trong phần thi tranh biện ngày 15/10.