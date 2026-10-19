Nữ sinh Học viện Hàng không Việt Nam 4 kỳ nhận học bổng liên tiếp

TPO - Chuyến thăm Làng trẻ em SOS Hải Phòng cũng như hành trình nhân ái xuyên suốt cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 giúp các thí sinh hiểu được những thôi thúc từ trái tim. Họ mong muốn được cống hiến và cho đi nhiều hơn vì sự tốt đẹp của cả xã hội.