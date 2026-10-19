Công bố sơ đồ gần 9.000 vé Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ diễn ra ngày 7/11 tại TP Hải Phòng. Quy mô sự kiện lên tới gần 9.000 khán giả.

Ban tổ chức vừa công bố sơ đồ chỗ ngồi đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Chương trình diễn ra tại TP Hải Phòng, dự kiến đón gần 9.000 khán giả.

8.894 ghế được chia thành 4 hạng vé gồm VVIP, VIP, Premium và Standard. Mỗi hạng vé được phân biệt bằng màu sắc, giúp khán giả dễ dàng xác định vị trí trên sơ đồ.

Trong đó, VVIP là hạng vé cao nhất, có giá 10 triệu đồng, với hơn 600 ghế. Khu vực này được bố trí ở những hàng ghế gần sân khấu, thuộc các khu A.

Hạng vé VIP có giá 5 triệu đồng, gồm khoảng 1.400 ghế, được bố trí tại các khu A, phía sau những hàng ghế VVIP.

Sơ đồ chỗ ngồi đêm chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hạng Premium có giá 3 triệu đồng, với 2.852 ghế. Đây là khu vực nằm giữa các hàng ghế VIP và Standard, được bố trí tại một số vị trí trên hai khán đài.

Hạng Standard có giá thấp nhất - 1.000.000 đồng - với gần 4.000 ghế. Các vị trí thuộc hạng vé này được bố trí chủ yếu tại khu vực phía sau và hai khán đài.

Sơ đồ cho thấy không gian khán giả được chia thành nhiều khu vực. Trong đó, các khu A1 đến A6 nằm gần sân khấu, phía sau là các khu B1 đến B6 và C1 đến C6. Hai bên sân khấu còn có khán đài trái, gồm các khu T1 đến T4, và khán đài phải, gồm các khu P1 đến P4. Tại sự kiện, khán giả được hướng dẫn cách đọc mã ghế để khán giả xác định vị trí.

Đêm chung kết là chặng cuối của hành trình Miền Hương Sắc, nơi tôn vinh nét đẹp của 25 thí sinh, từ đó tìm ra chủ nhân vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ diễn ra ngày 7/11 tại TP Hải Phòng.

Song song với công tác chuẩn bị cho đêm chung kết, ban tổ chức đã mở cổng bình chọn trực tuyến từ 20h ngày 17/10, dành cho 5 danh hiệu gồm Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Thời trang và Thể thao, cùng Người đẹp được bình chọn nhiều nhất.

Theo thể lệ, ở 4 hạng mục Đại sứ, 5 thí sinh có số lượng bình chọn cao nhất được đề cử để giám khảo lựa chọn người chiến thắng. Trong đó, người giành danh hiệu Đại sứ Nhân ái được vào thẳng Top 10. Ba danh hiệu Đại sứ còn lại được vào thẳng Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2026.