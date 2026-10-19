Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Hoa hậu

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

Công bố sơ đồ gần 9.000 vé Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026

Ngọc Ánh

TPO - Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ diễn ra ngày 7/11 tại TP Hải Phòng. Quy mô sự kiện lên tới gần 9.000 khán giả.

Ban tổ chức vừa công bố sơ đồ chỗ ngồi đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Chương trình diễn ra tại TP Hải Phòng, dự kiến đón gần 9.000 khán giả.

8.894 ghế được chia thành 4 hạng vé gồm VVIP, VIP, Premium và Standard. Mỗi hạng vé được phân biệt bằng màu sắc, giúp khán giả dễ dàng xác định vị trí trên sơ đồ.

Trong đó, VVIP là hạng vé cao nhất, có giá 10 triệu đồng, với hơn 600 ghế. Khu vực này được bố trí ở những hàng ghế gần sân khấu, thuộc các khu A.

Hạng vé VIP có giá 5 triệu đồng, gồm khoảng 1.400 ghế, được bố trí tại các khu A, phía sau những hàng ghế VVIP.

hhvn2026-seatmap-tong-8894-v1-xem-nhanh.png
Sơ đồ chỗ ngồi đêm chung kết toàn quốc cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026.

Hạng Premium có giá 3 triệu đồng, với 2.852 ghế. Đây là khu vực nằm giữa các hàng ghế VIP và Standard, được bố trí tại một số vị trí trên hai khán đài.

Hạng Standard có giá thấp nhất - 1.000.000 đồng - với gần 4.000 ghế. Các vị trí thuộc hạng vé này được bố trí chủ yếu tại khu vực phía sau và hai khán đài.

Sơ đồ cho thấy không gian khán giả được chia thành nhiều khu vực. Trong đó, các khu A1 đến A6 nằm gần sân khấu, phía sau là các khu B1 đến B6 và C1 đến C6. Hai bên sân khấu còn có khán đài trái, gồm các khu T1 đến T4, và khán đài phải, gồm các khu P1 đến P4. Tại sự kiện, khán giả được hướng dẫn cách đọc mã ghế để khán giả xác định vị trí.

Đêm chung kết là chặng cuối của hành trình Miền Hương Sắc, nơi tôn vinh nét đẹp của 25 thí sinh, từ đó tìm ra chủ nhân vương miện Hoa hậu Việt Nam 2026.

ddt-6549.jpg
Đêm chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ diễn ra ngày 7/11 tại TP Hải Phòng.

Song song với công tác chuẩn bị cho đêm chung kết, ban tổ chức đã mở cổng bình chọn trực tuyến từ 20h ngày 17/10, dành cho 5 danh hiệu gồm Đại sứ Nhân ái, Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật, Đại sứ Du lịch và Môi trường, Đại sứ Thời trang và Thể thao, cùng Người đẹp được bình chọn nhiều nhất.

Theo thể lệ, ở 4 hạng mục Đại sứ, 5 thí sinh có số lượng bình chọn cao nhất được đề cử để giám khảo lựa chọn người chiến thắng. Trong đó, người giành danh hiệu Đại sứ Nhân ái được vào thẳng Top 10. Ba danh hiệu Đại sứ còn lại được vào thẳng Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2026.

Xem thêm

#Hoa hậu Việt Nam #chung kết #vé xem #Hải Phòng #vương miện #bình chọn

Cùng chuyên mục

Từ múa côn nhị khúc đến hát chầu văn ở Hoa hậu Việt Nam

Từ múa côn nhị khúc đến hát chầu văn ở Hoa hậu Việt Nam

TPO - Hát “Cô đôi Thượng Ngàn”, múa côn, nhảy hiện đại, viết thư pháp… là những màn thể hiện tài năng của Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Phần thi tài năng nằm trong thử thách tìm kiếm Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật. Cổng bình chọn các danh hiệu đại sứ đã mở từ 20h ngày 17/10.

'Bông hồng lai' tự hào mặc áo dài

'Bông hồng lai' tự hào mặc áo dài

TPO - Từng học tập, sinh sống và làm mẫu ảnh tại Pháp, Gouband Lisa - Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 - bày tỏ niềm tự hào khi mặc áo dài tại đền Kiếp Bạc. Cô cùng Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên thực hiện thử thách chụp hình trong phần thi Đại sứ Thời trang và Thể thao.

Lê Phương Nghi muốn thể hiện tình yêu quê hương qua bài múa trên nền nhạc Một vòng Việt Nam của nhạc sĩ Đông Thiên Đức Ảnh: Hồng Vĩnh

Bất ngờ tài lẻ của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026

TP - Múa quạt, hát, kể chuyện, biểu diễn võ thuật và viết thư pháp, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến nhiều màu sắc trong Thử thách Tài năng và Nghệ thuật. Đây là một trong những hoạt động thuộc chặng Chung kết, góp phần lựa chọn gương mặt đảm nhận vai trò Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật.

Điều chưa biết về nữ sinh Thanh Hóa có giọng hát ngọt ngào ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Đinh Hoàng Gia Linh - nữ sinh Đại học RMIT ở Hoa hậu Việt Nam

TPO - Sở hữu chiều cao 1,73 m, nhan sắc ngọt ngào cùng năng khiếu đàn, hát và viết lách, Đinh Hoàng Gia Linh là một trong 25 thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Nữ sinh Trường Đại học RMIT Việt Nam gây chú ý với câu chuyện rẽ hướng từ ngành y sang lĩnh vực truyền thông.

Áo dài tôn nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2026 giữa miền di sản

Áo dài tôn nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2026 giữa miền di sản

TPO - Đinh Hoàng Gia Linh, Lưu Phương Anh, Nguyễn Hồng Hạ Nghi và Trịnh Ngọc Huyền diện áo dài, chụp ảnh tại chùa Côn Sơn. Giữa không gian cổ kính, bốn cô gái thể hiện nét dịu dàng trong thử thách tìm kiếm Đại sứ Thời trang và Thể thao.

Bất ngờ với thử thách tranh biện ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Bất ngờ với thử thách tranh biện ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Đồng hành Hoa hậu Việt Nam qua hai mùa thi, MC Đỗ Ngọc Sơn ấn tượng với sự tự tin, bản lĩnh của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Anh đánh giá các cô gái ngày càng hoàn thiện kỹ năng, thể hiện rõ tiến bộ qua những thử thách tranh biện, tài năng và xử lý tình huống.

Mong muốn được cống hiến, cho đi nhiều hơn

Mong muốn được cống hiến, cho đi nhiều hơn

TPO - Chuyến thăm Làng trẻ em SOS Hải Phòng cũng như hành trình nhân ái xuyên suốt cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 giúp các thí sinh hiểu được những thôi thúc từ trái tim. Họ mong muốn được cống hiến và cho đi nhiều hơn vì sự tốt đẹp của cả xã hội.

Mở cổng bình chọn đại sứ ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Mở cổng bình chọn đại sứ ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Cổng bình chọn Đại sứ của Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức mở từ 20h ngày 17/10. Khán giả có thể đăng nhập, lựa chọn hạng mục hoặc thí sinh yêu thích và thực hiện bình chọn theo hướng dẫn trên hệ thống.

Các cô gái hoa hậu thiết kế poster, video vận động giảm thiểu rác thải nhựa

Các cô gái hoa hậu thiết kế poster, video vận động giảm thiểu rác thải nhựa

TPO - Trong chiến dịch tuyên truyền bảo vệ môi trường, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng nhau lên ý tưởng, thiết kế poster, vẽ tranh và làm video giúp nâng cao nhận thức cộng đồng. Các cô gái cũng đến tận nơi thuyết phục từng chủ nhà hàng chung tay làm sạch bãi biển Đồ Sơn, giảm thiểu rác thải nhựa.

Theo chân Á hậu Châu Anh trải nghiệm thanh toán số

Theo chân Á hậu Châu Anh trải nghiệm thanh toán số

TPO - Đảm nhận vai trò Đại sứ Ngày Thanh toán số Việt Nam 2026, Á hậu Trần Ngọc Châu Anh tham gia kết nối chương trình với cộng đồng, lan tỏa những trải nghiệm thanh toán số hiện đại và khuyến khích người dùng trẻ tiếp cận công nghệ trong đời sống hàng ngày.

Tranh biện về AI và bằng cấp ở Hoa hậu Việt Nam 2026

Tranh biện về AI và bằng cấp ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Chọn việc yêu thích hay thu nhập cao, sử dụng AI có làm giảm khả năng tư duy, hoa hậu nên được đánh giá thế nào là những vấn đề được Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026 thảo luận trong phần thi tranh biện ngày 15/10.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe