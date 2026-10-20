Cô gái đất Cảng chuẩn 'con nhà người ta' ở Hoa hậu Việt Nam 2026

TPO - Phạm Vân Hà (18 tuổi) là thí sinh nhỏ tuổi nhất lọt vào top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Sở hữu chiều cao 1,75 m, IELTS 7.5 và chứng chỉ tiếng Pháp DELF B2.
TPO - Trong hành trình khám phá miền di sản Hải Phòng, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 đến quần thể di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc dâng hương. Hành trình trở về cội nguồn không chỉ giúp các cô gái thêm hiểu về lịch sử, văn hóa dân tộc mà còn bồi đắp hành trang tri thức, bản sắc và trách nhiệm trên chặng đường hướng tới tương lai.
TPO - Từ cô gái từng rụt rè, ngại thể hiện bản thân, Phạm Lê Ái Linh (SBD 826), sinh năm 2007, quê Hưng Yên, dần trở nên tự tin qua hành trình Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Lưu Phương Anh là một trong bốn đại diện Hải Phòng vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Nữ sinh viên Đại học Hàng hải Việt Nam chia sẻ về áp lực khi thi trên quê nhà và sự thay đổi của bản thân sau hơn hai tháng sống, tập luyện tại nhà chung.
TPO - Từ sàn đấu Taekwondo đến sân khấu sắc đẹp, Nguyễn Thị Kim Châu (SBD 168) cho thấy màu sắc riêng tại Hoa hậu Việt Nam 2026. Cô gái sinh năm 2006, cao 1,74 m, từng giành nhiều thành tích võ thuật và danh hiệu á hậu 2 Hoa hậu Sinh viên Hòa bình Việt Nam 2025.
TPO - Chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026 sẽ diễn ra ngày 7/11 tại TP Hải Phòng. Quy mô sự kiện lên tới gần 9.000 khán giả.
TPO - Ở tuổi 20, Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên vừa duy trì thành tích học tập với 4 học kỳ liên tiếp nhận học bổng tại Học viện Hàng không Việt Nam, vừa theo đuổi đam mê nghệ thuật và thử sức tại Hoa hậu Việt Nam 2026.
TPO - Bùi Minh Phương và Vũ Hồng Hạnh mặc áo nhật bình, thực hiện thử thách chụp hình tại đền Kiếp Bạc, Hải Phòng. Với Minh Phương, trải nghiệm trang phục cổ truyền để lại nhiều cảm xúc.
TP - Múa quạt, hát, kể chuyện, biểu diễn võ thuật và viết thư pháp, các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 mang đến nhiều màu sắc trong Thử thách Tài năng và Nghệ thuật. Đây là một trong những hoạt động thuộc chặng Chung kết, góp phần lựa chọn gương mặt đảm nhận vai trò Đại sứ Truyền thông và Nghệ thuật.
TPO - Sở hữu chiều cao 1,73 m, nhan sắc ngọt ngào cùng năng khiếu đàn, hát và viết lách, Đinh Hoàng Gia Linh là một trong 25 thí sinh vào chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Nữ sinh Trường Đại học RMIT Việt Nam gây chú ý với câu chuyện rẽ hướng từ ngành y sang lĩnh vực truyền thông.
TPO - Đinh Hoàng Gia Linh, Lưu Phương Anh, Nguyễn Hồng Hạ Nghi và Trịnh Ngọc Huyền diện áo dài, chụp ảnh tại chùa Côn Sơn. Giữa không gian cổ kính, bốn cô gái thể hiện nét dịu dàng trong thử thách tìm kiếm Đại sứ Thời trang và Thể thao.
TPO - Đồng hành Hoa hậu Việt Nam qua hai mùa thi, MC Đỗ Ngọc Sơn ấn tượng với sự tự tin, bản lĩnh của các thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026. Anh đánh giá các cô gái ngày càng hoàn thiện kỹ năng, thể hiện rõ tiến bộ qua những thử thách tranh biện, tài năng và xử lý tình huống.
TPO - Dâng hương tại chùa Côn Sơn, đền Kiếp Bạc, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 có dịp tìm hiểu vùng đất gắn với nhiều danh nhân lịch sử. Họ ấn tượng từ lối đi dưới hàng thông đến không gian cổ kính, trầm mặc.
TPO - Nguyễn Thái Anh Thư là cô gái duy nhất đến từ Đồng Tháp lọt vào vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2026. Dù gặp sự cố đau chân ngay trước đêm chung khảo nhưng Anh Thư vẫn giữ tinh thần lạc quan và tỏa sáng trong đêm thi.
TPO - Chuyến thăm Làng trẻ em SOS Hải Phòng cũng như hành trình nhân ái xuyên suốt cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2026 giúp các thí sinh hiểu được những thôi thúc từ trái tim. Họ mong muốn được cống hiến và cho đi nhiều hơn vì sự tốt đẹp của cả xã hội.
TPO - Cổng bình chọn Đại sứ của Hoa hậu Việt Nam 2026 chính thức mở từ 20h ngày 17/10. Khán giả có thể đăng nhập, lựa chọn hạng mục hoặc thí sinh yêu thích và thực hiện bình chọn theo hướng dẫn trên hệ thống.
TPO - Trong chiến dịch tuyên truyền bảo vệ môi trường, thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 cùng nhau lên ý tưởng, thiết kế poster, vẽ tranh và làm video giúp nâng cao nhận thức cộng đồng. Các cô gái cũng đến tận nơi thuyết phục từng chủ nhà hàng chung tay làm sạch bãi biển Đồ Sơn, giảm thiểu rác thải nhựa.