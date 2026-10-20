Hotline: 0865.015.015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf Xem thêm
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
Tết Việt
Đính chính
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Video
Vodcast
Ảnh
Infographics
Longform
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909.55.99.88 (Zalo) booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
D29, Phạm Văn Bạch, P.Cầu Giấy, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in 0903.444.897
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

[Clip] Người đàn ông đổ cả xe ba gác chứa rác xuống kênh

Nguyễn Dũng

TPO - Từ phản ánh của người dân và hình ảnh camera an ninh, lực lượng chức năng phường Tam Bình, TPHCM xác minh vụ đổ rác trái quy định, mời người liên quan đến làm việc, lập biên bản.

Clip camera ghi cảnh người đàn ông đổ cả xe ba gác chở rác xuống kênh.

Ngày 20/10, UBND phường Tam Bình cho biết, lực lượng chức năng đã xác minh, làm rõ vụ đổ rác không đúng nơi quy định tại khu vực hẻm 91C/39 đường Ngô Chí Quốc, khu phố 17.

Vụ việc được xác minh từ thông tin phản ánh của người dân và hình ảnh ghi nhận qua hệ thống camera an ninh tại khu vực. Hoạt động đổ rác gây ảnh hưởng đến vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Qua xác minh, lực lượng chức năng mời ông N.V.T. (SN 1977, thường trú tại tỉnh Cà Mau, người có liên quan đến vụ việc) đến làm việc.

do-rac-2503.png
Hình ảnh ghi lại người đàn ông quăng rác từ xe ba gác xuống kênh.

Đội Cảnh sát giao thông Rạch Chiếc phối hợp Công an phường Tam Bình lập biên bản ghi nhận sự việc, đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính.

UBND phường Tam Bình cho biết các hành vi vứt, đổ, tập kết rác thải không đúng nơi quy định trên đường, hẻm, khu đất trống và khu vực công cộng đều bị nghiêm cấm. Khi phát hiện vi phạm, cơ quan chức năng sẽ xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

855503806-28900842642871371-6460179277721220690-n.jpg
857117306-2751980988537606-103167034678838990-n.jpg
Lực lượng chức năng làm việc với người đàn ông đổ rác sai quy định (áo đen).

Chính quyền địa phương yêu cầu cá nhân, tổ chức thực hiện việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác đúng quy định, không vì sự thuận tiện hoặc lợi ích cá nhân mà ảnh hưởng đến môi trường sống chung.

Qua vụ việc, phường Tam Bình tiếp tục tuyên truyền, cảnh báo hành vi đổ rác trái quy định, trong đó có việc lợi dụng đêm khuya, khu vực vắng người để lén lút đổ chất thải.

Xem thêm

#đổ rác #Tam Bình #TPHCM #quản lý môi trường #công an #vệ sinh #Camera ghi lại vụ đổ rác trái quy định tại TPHCM #công an vào cuộc điều tra #đổ rác sai quy định #phường Tam Bình #đường Ngô Chí Quốc #camera an ninh #Công an phường Tam Bình #vệ sinh môi trường

Cùng chuyên mục

Tiền lương cán bộ, công chức phải gắn với vị trí việc làm

Tiền lương cán bộ, công chức phải gắn với vị trí việc làm

TPO - Bộ trưởng Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nhấn mạnh, việc tính toán tiền lương phải gắn với vị trí việc làm, khối lượng công việc và năng lực thực tế, đồng thời đổi mới phương thức làm việc, tinh gọn biên chế để tạo dư địa nâng cao thu nhập cho cán bộ, công chức, viên chức.

32 giờ theo siêu sà lan chở vòm thép cầu đi bộ 3.400 tấn về TPHCM

32 giờ theo siêu sà lan chở vòm thép cầu đi bộ 3.400 tấn về TPHCM

TPO - Từ cảng Đông Xuyên, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, tổ hợp vòm thép nặng khoảng 3.400 tấn được lai dắt vượt quãng đường 124km trên sông, biển để về đến khu vực trung tâm TPHCM chiều 19/10. Hành trình đặc biệt thu hút sự chú ý của đông đảo người dân, nhất là tại khu vực Bến Bạch Đằng.

Đánh giá bằng KPI: Ai làm được việc mới giao trọng trách

Đánh giá bằng KPI: Ai làm được việc mới giao trọng trách

TPO - Mục tiêu tăng trưởng hai con số đặt ra yêu cầu cho mỗi cán bộ là phải chuyển mạnh từ làm đúng quy trình sang tạo ra kết quả cụ thể, có thể đo lường. Đánh giá cán bộ bằng KPI/OKR vì thế trở thành căn cứ quan trọng để nhận diện ai làm được việc, ai để công việc đình trệ, ai không còn đáp ứng yêu cầu cần được xem xét, bố trí lại.

Bộ Chính trị quyết định đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

Bộ Chính trị quyết định đổi tên Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương

TPO - Bộ Chính trị vừa ban hành Quyết định đổi tên Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương thành Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương; đồng thời, ban hành Quyết định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy của Đảng ủy Dân vận, Mặt trận và các đoàn thể Trung ương.

Hà Nội ban hành danh mục quản lý cây xanh: Không còn cây hoa sữa

Hà Nội ban hành danh mục quản lý cây xanh: Không còn cây hoa sữa

TPO - UBND Thành phố Hà Nội vừa chính thức ban hành quy định về công tác quản lý công viên, cây xanh và mặt nước trên địa bàn. Trong đó có danh sách 33 loại cây xanh được phép trồng trên đường phố và khu vực công cộng, cùng với 18 loại cây không được phép trồng.

Gian hàng các sản phẩm xuất khẩu từ cói của Nghệ nhân ưu tú Trần Thị Việt

RISEP tiếp sức sản phẩm công nghiệp nông thôn vươn xa

TP - Từ những sợi cói mộc mạc đến giọt nước mắm truyền thống, nhiều sản phẩm công nghiệp nông thôn Thanh Hóa đã từng bước khẳng định vị thế trên thị trường. Thông qua bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu (RISEP), cùng chính sách khuyến công và xúc tiến thương mại, những sản phẩm địa phương có thêm cơ hội xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường.

Bộ Chính trị: Đổi mới chính sách tiền lương, đãi ngộ theo vị trí việc làm, khắc phục cào bằng, coi trọng ngạch, bậc

Bộ Chính trị: Đổi mới chính sách tiền lương, đãi ngộ theo vị trí việc làm, khắc phục cào bằng, coi trọng ngạch, bậc

TPO - Kết luận của Bộ Chính trị nêu rõ, từng bước đổi mới cơ chế đánh giá, chính sách tiền lương và đãi ngộ theo vị trí việc làm, năng lực và kết quả công việc; khắc phục bình quân, cào bằng, coi trọng ngạch, bậc, thâm niên hơn hiệu quả công việc; hoàn thiện các điều kiện cải cách chính sách tiền lương theo lộ trình, từng bước nâng cao đời sống và đãi ngộ tương xứng.

Miền Bắc oi nóng đến bao giờ?

Miền Bắc oi nóng đến bao giờ?

TPO - Dự báo nhiệt độ cao nhất miền Bắc hôm nay (20/10) từ 34-35 độ, mức nhiệt khá cao trong thời gian cuối tháng 10. Từ khoảng đêm 21/10, không khí lạnh yếu gây mưa dông mới khiến nền nhiệt miền Bắc giảm nhẹ nhưng vẫn ở ngưỡng trên 30 độ.

Xã hội

Pháp luật

Giải trí

Thế giới

Sức khỏe