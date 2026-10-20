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Đà Nẵng rà soát thông tin hố chôn khoảng 200 hài cốt liệt sĩ tại đồi Ngok Tavak

Hoài Văn

TPO - Từ thông tin của một cựu chiến binh trực tiếp chôn cất khoảng 200 người sau các trận đánh năm 1968, lực lượng chức năng TP. Đà Nẵng đang rà soát khu vực đồi keo ở xã Phước Năng, nơi được cho là có nhiều hài cốt nằm dọc hệ thống giao thông hào cũ.

Ngày 20/10, trao đổi với Tiền Phong, ông Lê Viết Thắng - Chủ tịch UBND xã Phước Năng (TP. Đà Nẵng), xác nhận địa phương đã tiếp nhận thông tin do người dân cung cấp về một hố chôn tập thể tại khu vực đồi keo trên địa bàn.

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Lực lượng chức năng khảo sát khu vực được trình báo có khoảng 200 hài cốt tại Ngok Tavak, xã Phước Năng, TP. Đà Nẵng. (Ảnh: CTV)

“Có một người dân gửi văn bản nêu vị trí hố chôn. Sau khi tiếp nhận thông tin, chúng tôi đã cử lực lượng quân sự rà soát, khảo sát thực tế và báo cáo Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố để phối hợp xác minh, triển khai các bước tiếp theo theo quy định”, ông Thắng cho biết.

Ông Nguyễn Quốc Nhung (79 tuổi, cựu chiến binh Sư đoàn 2, hiện sống tại phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ) cung cấp thông tin cho Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Hồ sơ sau đó được chuyển đến Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng.

Theo nội dung đơn, tháng 5/1968, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 1, Sư đoàn 2 tham gia đánh vào cứ điểm Ngok Tavak. Sau các trận giao tranh ác liệt, ông Nhung được giao nhiệm vụ thu dọn chiến trường và trực tiếp chôn cất khoảng 200 người trong các giao thông hào quanh cứ điểm, gồm khoảng 120 chiến sĩ quân giải phóng và 80 lính đối phương.

Khu vực nghi có hài cốt nằm trên địa bàn xã Phước Năng, thuộc huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam trước đây. Hiện, nơi này được người dân trồng keo, tràm và hoa màu. Cách vị trí được chỉ điểm khoảng 200 m có hệ thống hào lũy từng được đào làm công sự chiến đấu.

Theo Ban Chỉ huy Quân sự xã Phước Năng, đơn vị đã nhiều lần cử lực lượng đến khảo sát khu vực để xác minh thông tin.

Năm 1968, Ngok Tavak là địa bàn diễn ra những trận chiến đấu ác liệt giữa bộ đội ta và đối phương nhằm giành quyền kiểm soát các điểm cao, tạo điều kiện tiến công sân bay quân sự Khâm Đức cũ.

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Thiết bị ra đa xuyên đất được đưa đến hiện trường để khảo sát, hỗ trợ xác minh thông tin về khu vực nghi có hài cốt.

Chiều 19/10, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng đã tổ chức ghi nhận thực tế tại khu vực đồi Ngok Tavak, xã Phước Năng, đồng thời triển khai các thủ tục chuẩn bị cho công tác thăm dò, cất bốc hài cốt.

Thiết bị ra đa xuyên đất được đưa đến hiện trường để hỗ trợ kiểm tra, củng cố dữ liệu phục vụ công tác xác minh. Kết quả đo ghi nhận nhiều dị vật dưới lòng đất, cùng những lớp đất có kết cấu khác biệt so với đất nguyên thổ.

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Đánh dấu các vị trí nghi có hài cốt.

Kết hợp dữ liệu khảo sát, thông tin từ nhân chứng và tư liệu lịch sử về các trận đánh, nhiều ý kiến nhận định khu vực dọc các lũy giao thông hào phía sau Di tích lịch sử chiến thắng Ngok Tavak có khả năng còn nhiều hài cốt. Tuy nhiên, vị trí, số lượng và danh tính những người đã hy sinh cần được xác minh qua các bước chuyên môn tiếp theo.

Phương án khai quật sẽ được báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định. Sau khi được phê duyệt, Bộ Chỉ huy Quân sự TP. Đà Nẵng dự kiến điều động lực lượng quy tập đến khu vực đồi Ngok Tavak, dựng lán trại và tổ chức tìm kiếm theo quy định.

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#Hài cốt liệt sĩ #Đà Nẵng #Ngok Tavak #quân đội #chiến tranh #quy tập #cứ điểm

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