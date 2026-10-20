Chuyện gì đang xảy ra với Hoàng Thùy Linh?

TPO - Hoàng Thùy Linh tái xuất thị trường nhạc Việt bằng sản phẩm được đầu tư khủng cả phần nghe và nhìn. Tuy nhiên, sau 4 ngày, MV "Thầy dùi" thu hút lượng view không tốt như kỳ vọng.

Tính đến sáng 20/10, MV Thầy dùi của Hoàng Thùy Linh mới chỉ cán mốc hơn 950.000 lượt xem/nghe - con số khá khiêm tốn so với chuỗi thành tích "khủng" của nữ ca sĩ trước đây.

Trên đường đua "top trending", sự trở lại lần này của cô đang tỏ ra hụt hơi trước sức nóng từ Rhyder hay MCK. Không chỉ vậy, ở mặt trận mạng xã hội, hiệu ứng của Thầy dùi cũng "lép vế".

Sản phẩm mới của Hoàng Thùy Linh tạo ra làn sóng tranh luận gay gắt vì màu sắc âm nhạc, nội dung ca khúc và đường lối sản xuất MV. Thầy dùi có nhiều điểm mới, giúp Hoàng Thùy Linh vượt qua vùng an toàn nhưng chính sự bứt phá đó lại khiến khán giả khó nghe và khó cảm nhận.

Âm nhạc không nịnh tai

Thầy dùi mở đầu bằng phần đoạn spoken word - kiểu trộn lẫn giữa hát và nói, có nhịp điệu rõ ràng, gần giống với đoạn rap thuần túy. Sau đó, bố cục âm nhạc chuyển tiếp sang phân đoạn đẩy cao trào (build up), nhạc cụ dồn dập hơn trước khi thả vào drop để đưa cảm xúc của người nghe chạm đến đỉnh điểm.

Khắc Hưng xây dựng bố cục lạ lẫm ở Thầy dùi, so với công thức thường thấy ở nhạc Việt. Với Hoàng Thùy Linh, đây là chất liệu mới, đặt nữ ca sĩ vào giữa lằn ranh: đưa bản thân bứt phá hoặc thử nghiệm hỏng vì mang đến cho khán giả "món ăn" hoàn toàn xa lạ.

Tuy nhiên, trước những luồng ý kiến trái chiều từ công chúng, dường như sự thử nghiệm táo bạo lần này chưa mang lại hiệu ứng bứt phá như kỳ vọng.

Hoàng Thùy Linh trong MV mới.

Ở Hoàng Thùy Linh, khán giả đã quen với những ca khúc thiên về giọng hát, bố cục đi lên từ verse đến điệp khúc/hook và drop. Điển hình Để Mị nói cho mà nghe, See tình và Bo xì bo, điểm chung đều là những ca khúc có tuyến giai điệu bắt tai, đi xuyên suốt từ verse đến điệp khúc/hook trước khi drop dội xuống để đẩy cao trào,

Với Thầy dùi, một khán giả bình luận: "Khó chịu khi nghe Hoàng Thùy Linh đọc nhiều hơn hát". Ê-kíp của Hoàng Thùy Linh chọn phương án này nhằm truyền tải rõ nội dung, với nhiều câu ca dao, tục ngữ. Bên cạnh đó, qua lối thể hiện vocal kiểu spoken word, nữ ca sĩ thể hiện được độ "xéo xắt" và châm biếm theo đúng tinh thần ca khúc bàn về chuyện "thầy dùi".

Spoken word và rap/hip hop có nhiều điểm tương đồng, đòi hỏi một ca sĩ/rapper phải kiểm soát tốt về nhịp, có thái độ (delivery) rõ ràng và quan trọng hơn hết là chất giọng phù hợp để giải quyết bài toán làm sao thể hiện rõ lời, bám beat (bản phối) và không gây cảm giác khó chịu cho người nghe.

Hoàng Thùy Linh từng rap ở một số ca khúc, nhưng chỉ là sự chắp vá thay vì hội tụ đủ kỹ năng cần thiết để "nuốt trọn con beat" - điều mà khán giả thường gọi để ca ngợi các rapper giỏi.

Sang đến Thầy dùi, sự xéo xắt của Hoàng Thùy Linh tạo nên 2 luồng ý kiến tranh luận. Có người thích vì sự đột phá của nữ ca sĩ. Và những khán giả không thích sẽ nhận định Hoàng Thùy Linh cố "gồng" để chạy theo tinh thần, bố cục bài nhạc.

Nhìn ở góc độ tích cực, đây là sản phẩm tâm huyết của Khắc Hưng và Hoàng Thùy Linh. Sau 3 năm, nữ ca sĩ nỗ lực bứt phá với màu sắc âm nhạc mới, cách thể hiện mới và đầu tư mạnh tay cho MV. Sự phá cách luôn đi kèm với cảm giác xa lạ, khó cảm từ góc độ khán giả và Hoàng Thùy Linh phải đối mặt với điều này.

4 năm trước, See tình từng bị chê "sến", không tái hiện được thành công của Để Mị nói cho mà nghe. Nhờ bản remix đột phá sang dòng nhạc House, See tình bất ngờ gây sốt và thành hiện tượng đình đám trên mạng xã hội.

Có gì ở MV đắt đỏ?

MV Thầy dùi kết hợp giữa quay dựng bối cảnh thật và dùng kỹ xảo đồ họa (CGI/VFX). Với những MV nặng về CGI/VFX, kinh phí đầu tư tính bằng tiền tỷ. Đây là cú chơi lớn để đánh dấu màn trở lại của Hoàng Thùy Linh sau nhiều năm ở ẩn, chỉ tung sản phẩm nhạc quảng cáo hoặc kết hợp với Đen Vâu.

Đạo diễn Nhu Đặng là người đứng sau MV Bắc Bling đình đám. Chính Nhu Đặng dựng nên MV Để Mị nói cho mà nghe đưa sự nghiệp của Hoàng Thùy Linh sang trang. Lần này, với ca khúc dùng nhiều chất liệu dân gian, văn hóa truyền thống Việt Nam, Hoàng Thùy Linh chọn Nhu Đặng là phương án tối ưu.

Nhiều hình ảnh ấn tượng trong MV của Hoàng Thùy Linh.

Bối cảnh MV diễn ra tại một vũ trụ giả tưởng giao thoa giữa nét cổ kính Việt Nam và công nghệ tương lai. Tại đây, Hoàng Thùy Linh hóa thân thành nữ học sĩ thông tuệ, nắm giữ cán cân tri thức. Đối trọng với cô là hình tượng Thầy dùi - kẻ đại diện cho những người thích "đâm bị thóc, chọc bị gạo".

Mạch truyện dẫn dắt người xem qua ba tầng nghĩa rõ rệt. MV mở đầu với cảnh người dân bị thao túng bởi những lời đàm tiếu. Hình ảnh chú lừa, tượng đất và những con rối gỗ ẩn dụ cho sự nhẹ dạ của đám đông khi dễ dàng bị "thầy dùi" dắt mũi. Giữa làn sóng hỗn loạn, nữ học sĩ dùng nghệ thuật, sách vở và tri thức để đối đầu với cái xấu.

Những câu ca dao, tục ngữ quen thuộc liên tục được lồng ghép như một vũ khí để vạch trần lời dối trá. Trải qua các phân cảnh kỹ xảo hoành tráng, đám đông dần tỉnh ngộ và nhận ra bộ mặt thật của kẻ chia rẽ.

MV kết thúc với thông điệp hướng thiện, kêu gọi con người giữ vững lập trường, tỉnh táo trước dư luận độc hại để bảo vệ những giá trị cốt lõi.

MV dàn dựng nhiều bối cảnh và cài cắm loạt chi tiết, dẫn đến mạch chuyển cảnh rất nhanh. Kỹ xảo xuất hiện quá nhiều khiến người xem mơ hồ giữa việc đó là CGI/VFX hay AI. Song, thực tế đó là hình ảnh từ CGI/VFX và khâu sản xuất này sẽ khiến Hoàng Thùy Linh tốn bộn tiền.

MV của Hoàng Thùy Linh gây tranh cãi vì nghi vấn đạo nhái trang phục. Tuy nhiên, ê-kíp của nữ ca sĩ nhanh chóng phản hồi, làm rõ ý tưởng sản xuất. Tính đến hiện tại, về cơ bản Hoàng Thùy Linh đang kiểm soát tốt luồng ý kiến trái chiều, giúp MV Thầy dùi chưa đến mức khủng hoảng truyền thông.

MV Thầy dùi còn đủ thời gian để cải thiện vị trí trên "top trending" nhưng chen chân vào top 3 là thách thức lớn. Việc mất hút trong thời gian dài là một phần nguyên nhân khiến Hoàng Thùy Linh không còn giữ vững thế thống trị mỗi khi ra mắt sản phẩm mới.

Tới đây, khi Hoàng Thùy Linh bắt đầu đánh mạnh vào social bằng nội dung sáng tạo xoay quanh MV Thầy dùi và sự ra đời của các phiên bản remix, ca khúc có thể lột xác so với hiệu ứng ở hiện tại.