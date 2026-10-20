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Trung ương Đoàn nhận danh hiệu tập thể xuất sắc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026

Xuân Tùng

TPO - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh dự được trao danh hiệu Tập thể xuất sắc tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu, năm 2026.

Lễ trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026 vừa diễn ra tại Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vinh dự được trao danh hiệu Tập thể xuất sắc tại Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Sáu, năm 2026.

Thành tích này gắn liền với những nỗ lực, cách làm sáng tạo của tổ chức Đoàn trong triển khai công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

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T.Ư Đoàn vinh dự đạt danh hiệu tập thể có thành tích xuất sắc.

Năm 2026, Cuộc thi cấp Trung ương ghi nhận 905.681 tác phẩm dự thi trên toàn quốc.

Riêng Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong đoàn viên, thanh thiếu niên do T.Ư Đoàn triển khai đã tiếp nhận 462.629 bài dự thi (chiếm 51% số lượng bài dự thi trên toàn quốc).

Từ kết quả đó, T.Ư Đoàn đã lựa chọn 150 tác phẩm xuất sắc gửi tham dự Cuộc thi cấp Trung ương.

Đây là dấu mốc ý nghĩa, tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đoàn trong phát huy tinh thần tiên phong, bản lĩnh, trí tuệ và sức sáng tạo của tuổi trẻ trên mặt trận tư tưởng; góp phần lan tỏa thông tin tích cực, củng cố niềm tin và nâng cao sức đề kháng cho đoàn viên, thanh niên trước các thông tin sai trái, thù địch.

Chiều 19/10, Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ Hai, năm 2026.

Đảng bộ T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong tổ chức Cuộc thi. Toàn Đảng bộ có 2 tác phẩm đạt giải, đều thuộc Đảng bộ Báo Thanh Niên.

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Lãnh đạo Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương tặng bằng khen cho 8 tập thể xuất sắc.

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