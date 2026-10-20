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Giới trẻ

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Quán quân Sao Mai cùng dàn nghệ sĩ khuấy động sân khấu chào tân học viên Sĩ quan Lục quân 1

Nguyễn Minh

TPO - Trở lại nơi từng học quân sự, Quán quân Sao Mai 2017 - ca sĩ Tố Hoa mang tiếng hát đến với những học viên vừa bắt đầu hành trình binh nghiệp, trong đêm giao lưu chào học viên mới của Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Với “Tiếng đàn Ta Lư” của nhạc sĩ Huy Thục, ca sĩ Tố Hoa trở lại Trường Sĩ quan Lục quân 1, nơi cô từng học lớp bồi dưỡng kiến thức chính trị - quân sự năm 2021. Lần này, quán quân Sao Mai đứng trên sân khấu, hát tặng những người lính vừa nhập học.

Toàn cảnh chương trình giao lưu nghệ thuật “Chào học viên Khóa 94, Khóa 8 văn bằng 2” tại Trường Sĩ quan Lục quân 1. Video: Nguyễn Minh

Cuộc gặp diễn ra tối 19/10, trong chương trình giao lưu nghệ thuật “Chào học viên Khóa 94, Khóa 8 văn bằng 2”.

Cùng biểu diễn có các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội; cán bộ, giảng viên, nhân viên, học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1; sinh viên các Trường Đại học Ngoại ngữ, Trường Quốc tế thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội và đoàn viên thanh niên đơn vị kết nghĩa.

Ca sĩ Đỗ Tố Hoa hiện mang quân hàm Đại úy và là giảng viên Khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Văn hóa Nghệ thuật Quân đội. Nữ ca sĩ giành giải nhất phong cách thính phòng tại Sao Mai 2017.

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Nữ quán quân Sao Mai 2017 Đỗ Tố Hoa biểu diễn tại chương trình giao lưu tối 19/10.

Âm hưởng Trường Sơn, nhịp bước đoàn quân ra trận trong ca khúc cô lựa chọn đã góp thêm sắc màu cho đêm giao lưu sôi động.

Không chỉ mang tiếng hát tới đây, nữ ca sĩ còn có màn giao lưu thú vị với những bạn trẻ khi MC của chương trình gợi nhắc tới những dãy núi, triền đồi, điểm cao gắn với việc học tập, rèn luyện của học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Cùng mang tiếng hát đến chào các tân học viên, NSƯT Ploong Thiết trình bày “Đôi chân trần” của nhạc sĩ Y Phôn K’sor. Đại tá, NSND Hồng Hạnh - Giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội, thể hiện ca khúc “Khát vọng”, rồi cùng ca sĩ, nhạc sĩ Hoàng Hồng Ngọc và tốp múa biểu diễn “Đi giữa lòng dân”.

Chuyện của người lính trẻ cũng được kể bằng âm nhạc qua tốp ca nam “Chuyện lính trẻ” do các nghệ sĩ Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội thể hiện. Những tiết mục đơn ca, tốp ca, hát múa đan xen, đưa khán giả đi qua nhiều sắc thái của tình yêu quê hương, tình đồng đội và khát vọng tuổi trẻ.

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Tại đêm nghệ thuật, nữ ca sĩ Tố Hoa có màn giao lưu thú vị với những bạn trẻ ở Trường Sĩ quan Lục quân 1.

Góp thêm không khí sôi động là màn nhảy hiện đại của Câu lạc bộ Step Up Dancing Club (Trường Đại học Ngoại ngữ); nữ sinh Trường Quốc tế mang đến hoạt cảnh lắng đọng “Những âm thanh chưa cũ”. Sân khấu trở thành nơi gặp gỡ giữa học viên Quân đội và sinh viên các trường qua tiếng hát, điệu múa, những bước nhảy trẻ trung.

Dịp này, các học viên khóa trước ở Trường Sĩ quan Lục quân 1 cùng đơn vị kết nghĩa chào những người đồng đội mới bằng một số màn hát múa ấn tượng; cán bộ, giảng viên, nhân viên và hạt nhân văn nghệ của trường cũng tham gia biểu diễn.

Đêm giao lưu còn có chương trình tuyên truyền viên trẻ về giữ gìn, phát huy giá trị văn hóa “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới. Đây là chương trình giành giải Xuất sắc tại Hội thi cán bộ Đoàn giỏi và tuyên truyền viên trẻ toàn quân năm 2026, được đưa trở lại sân khấu để giới thiệu với các tân học viên.

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Tham dự chương trình có Thiếu tướng, Tiến sĩ Nguyễn Trung Hiếu - Hiệu trưởng Trường Sĩ quan Lục quân 1; Trung tướng, Tiến sĩ Lê Văn Duy - Chính ủy Trường Sĩ quan Lục quân 1; đại biểu các cơ quan, đơn vị trong và ngoài Quân đội.
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Đại tá, NSND Hồng Hạnh trình bày nhạc phẩm “Khát vọng” tại chương trình.
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NSƯT Ploong Thiết biểu diễn trong sự cổ vũ nhiệt tình của các học viên Trường Sĩ quan Lục quân 1.
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Màn nhảy hiện đại, sôi động của Câu lạc bộ Step Up Dancing Club (Trường Đại học Ngoại ngữ).

Chương trình giao lưu nhằm tuyên truyền, giáo dục cho đoàn viên thanh niên nhà trường, nhất là các học viên mới nhập học năm 2026 hiểu biết sâu sắc hơn về lịch sử, truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam. Từ đó nhận thức rõ niềm vinh dự, tự hào để bước vào một hành trình mới tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 - nhà trường đầu tiên của Quân đội.

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#Đỗ Tố Hoa #ca sĩ Tố Hoa #Trường Sĩ quan Lục quân 1 #tân học viên #giao lưu nghệ thuật #quán quân Sao Mai

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