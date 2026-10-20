NSƯT Chí Trung: Bước qua giông bão, học cách sống bình thản!

Là gương mặt quen thuộc của sân khấu kịch Việt Nam, NSƯT Chí Trung được khán giả yêu mến bởi lối diễn xuất sắc sảo, hóm hỉnh và duyên dáng. Bên cạnh sự nghiệp biểu diễn, anh còn có nhiều năm đảm nhiệm công tác quản lý tại Nhà hát Tuổi trẻ. Trải qua những thăng trầm trong công việc và cuộc sống, ở tuổi ngoài xế chiều, nam nghệ sĩ có thêm những chiêm nghiệm về tình yêu, hạnh phúc và cách đón nhận những điều không như ý.

Hai năm chật vật và hành trình vượt qua biến cố

Đồng hành cùng Cuộc thi “Check-in Hạnh phúc” mùa 1 - “Từ đây có một Tôi khác” do báo Tiền Phong tổ chức, NSƯT Chí Trung mang đến câu chuyện về những thăng trầm trong cuộc đời, từ biến cố từng khiến anh chông chênh đến hành trình học cách buông bỏ, làm chủ cảm xúc và trân trọng những gì đang có.

Qua trải nghiệm của mình, nam nghệ sĩ chia sẻ một góc nhìn giản dị: Hạnh phúc không phải là cuộc sống không có khổ đau, mà là cách mỗi người học cách đi qua những ngày không như ý và bình thản bước tiếp.

Biến cố lớn trong cuộc đời NSƯT Chí Trung là sự đổ vỡ hôn nhân sau hơn ba thập kỷ gắn bó. Với nam nghệ sĩ, đây không phải điều dễ dàng đón nhận. Sau ly hôn, anh trải qua khoảng thời gian dài chông chênh. Vốn là người đàn ông cứng cỏi, từng là chỗ dựa cho cả một tập thể tại Nhà hát, anh mất khoảng hai năm mới dần tìm lại trạng thái cân bằng.

Đó là giai đoạn anh sống trong căn nhà gắn liền với nhiều kỷ niệm gia đình. Cả đời gắn bó với nghệ thuật và đảm đương công việc tại cơ quan, anh ít khi phải tự tay lo liệu những việc sinh hoạt thường ngày. Anh chưa từng biết nấu cơm, chẳng biết đi chợ hay chuẩn bị bữa ăn ra sao, cùng lắm chỉ biết đun một ấm nước sôi. Thế rồi, trong hoàn cảnh mới, người đàn ông ấy phải tự tay vào bếp, tự lo cho mình từng bữa ăn giản đơn nhất.

Hai năm ấy là khoảng thời gian NSƯT Chí Trung phải vật lộn với chính mình. Những bữa cơm tự nấu, những lúc ngồi một mình bên chiếc bàn ăn quen thuộc khiến anh cảm nhận rõ hơn sự thay đổi trong đời sống gia đình. Đồ đạc và hình ảnh trong căn nhà vẫn được anh giữ nguyên, không thay đổi vị trí, bởi trong tâm khảm, anh vẫn xem đó là ngôi nhà của gia đình mình.

Trong khoảng thời gian ấy, NSƯT Chí Trung đối diện với nhiều câu hỏi về bản thân, về những điều đã qua và cách mình sẽ bước tiếp. Anh không cố tô vẽ hay dùng những mỹ từ sáo rỗng như “chuyển hóa bi kịch thành nghệ thuật” hay “lấy công việc làm động lực vượt qua”. Với anh, mọi cảm xúc đều phải được trực tiếp trải qua. Anh nếm trải sự cô đơn từng ngày, dằn vặt từng đêm, cho đến khi những cảm xúc ấy dần dịu lại.

Từ những ngày tháng "chạm đáy" ấy, nam nghệ sĩ dần nhận ra một điều: Không phải mọi thứ trong cuộc sống đều diễn ra theo cách mình mong muốn, cũng không phải điều gì đã gắn bó lâu dài sẽ mãi ở lại. Danh vọng, chức vị, sự nghiệp hay những dự định từng được vun đắp đều có thể thay đổi theo thời gian. Điều mỗi người có thể làm là nhìn nhận những gì đã xảy ra, chấp nhận giới hạn của bản thân và học cách sống tiếp, thay vì để quá khứ níu giữ mình mãi.

Với NSƯT Chí Trung, bài học ấy không đến trong một sớm một chiều. Đó là quá trình tự trải nghiệm, suy ngẫm và điều chỉnh cách nhìn nhận cuộc sống. Anh hiểu rằng khi ngừng dằn vặt bản thân vì những điều không thể thay đổi, con người mới có thêm khoảng trống để đón nhận những điều tốt đẹp đang hiện hữu.

Buông bỏ cái tôi áp đặt, làm chủ cảm xúc để sống bình thản ở hiện tại

Sau khi bước qua giai đoạn giông bão, NSƯT Chí Trung của hiện tại được nhiều người nhận xét là mềm mỏng, nhẹ nhàng hơn trước. Tuy nhiên, anh không cho rằng mình đã hoàn toàn thay đổi tính cách hay trở thành một con người khác. Nam nghệ sĩ thẳng thắn nhìn nhận bản tính vẫn vậy, cái tôi mạnh mẽ vẫn còn nguyên vẹn, chỉ là anh không còn ở trong môi trường hay hoàn cảnh buộc phải bộc lộ nó ra bên ngoài.

Khi đảm nhiệm công tác quản lý tại Nhà hát Tuổi trẻ, anh giữ vai trò định hình con đường nghệ thuật. Khi rời xa ánh đèn sân khấu và nhận sổ hưu, anh chủ động để lại phía sau đời sống nghệ thuật cùng những áp lực về thời gian và trách nhiệm.

Anh cởi bỏ chiếc áo trách nhiệm từng mang, giảm bớt nhu cầu cá nhân và dành thời gian tập luyện thể thao, giữ gìn sức khỏe, xem phim, tận hưởng không gian tĩnh lặng. Anh vẫn làm việc vừa đủ để tự chủ tài chính, không phụ thuộc hay phiền lụy đến ai.

Từ trải nghiệm của bản thân, nam nghệ sĩ rút ra một nhân sinh quan giản dị: Hạnh phúc hay khổ đau không chỉ nằm ở hoàn cảnh bên ngoài, mà còn phụ thuộc vào góc nhìn và tâm thế của mỗi người. Cảm nhận của chúng ta về cuộc sống cũng giống như cảm giác về nhiệt độ: Khi tâm trí bình thản, cái lạnh âm vài chục độ dường như cũng bớt khắc nghiệt; ngược lại, lúc lòng đầy xáo trộn, ngay cả tiết trời se lạnh cũng đủ khiến ta nhói buốt. Thay vì thụ động chờ đợi cuộc sống hay người khác mang đến niềm vui, mỗi người cần học cách làm chủ cảm xúc của chính mình. Với anh, hành trình tự chữa lành phải bắt đầu từ việc tự chịu trách nhiệm với nội tâm.

“Thay vì ngồi thụ động mong chờ sự an ủi từ bên ngoài, tôi chủ động thu mình lại và tối giản mọi thứ. Tôi cắt giảm bớt những mối quan hệ bạn bè xã giao nhậu nhẹt không cần thiết, vì đến đoạn này tôi hiểu tất cả những thứ đó cũng chỉ là phù du. Mình không thể sống phụ thuộc cảm xúc vào bất kỳ ai, cũng không bắt bầu trời phải thay đổi theo ý mình. Khi mình coi bản thân là chủ thể, tự chịu trách nhiệm với niềm vui - nỗi buồn của mình, cộng với một tình yêu chân thành, đó mới là lúc cánh cửa hạnh phúc thực sự mở ra”, NSƯT Chí Trung nói.

Nhìn lại ở tuổi 65, sau khi trải qua đủ nốt trầm lẫn những thời khắc rực rỡ, nghệ sĩ Chí Trung cảm thấy mình vẫn còn may mắn. Ở tuổi này, anh vẫn có một người phụ nữ chân thành bên cạnh, cùng sẻ chia và đồng hành. Anh cũng nhận được tình cảm từ đông đảo bạn bè, đồng nghiệp, những người ghi nhận các thành quả mà anh đã dành cả đời gây dựng.

“Qua tất cả những thăng trầm, điều quan trọng nhất mà tôi nghiệm ra lúc này là: Cuộc sống này quý giá lắm, và tôi rất sợ mất nó. Khi biết sợ mất, người ta mới bắt đầu trân trọng từng ngày, từng khoảnh khắc mình đang được sống.

Cuộc sống vốn dĩ rất vô thường. Hạnh phúc là có thật mà khổ đau cũng là có thật, và mỗi người đều có phúc phận riêng không thể tránh né. Thế nhưng, nhiệm vụ của mỗi người là biết biến khổ đau hay những mảnh vỡ trong quá khứ thành động lực sống. Mình chắt lọc từng khúc đau thương, gom góp từng mảnh hạnh phúc nhỏ bé để tự nuôi dưỡng niềm tin và tiếp tục bước đi.

Làm được điều đó hay không còn tùy thuộc vào văn hóa ứng xử và trí tuệ của từng người. May rủi trong đời có thể do duyên số, phúc phận, nhưng cách ta đối diện và hành xử lại phụ thuộc vào vốn sống và bản lĩnh cá nhân.

Giống như hôm nay ngồi trò chuyện với bạn, khi có sự thấu hiểu và đồng cảm thì tôi mới có thể chia sẻ sâu sắc. Ngoài xã hội cũng vậy, mỗi người có một quan điểm và cách nhìn nhận riêng. Vì thế, đến thời điểm này, tôi chọn không đặt nặng hay gượng ép bất cứ điều gì nữa. Cứ bình thản sống, trân trọng những gì đang có và cư xử trọn vẹn với từng khoảnh khắc hiện tại.

Ở tuổi này nhìn lại, ngày trước tôi thường dằn vặt bản thân: tại sao mình không làm được việc này, tại sao lại để xảy ra chuyện kia. Nhưng hóa ra, đời người luôn có ngày may mắn và cả những ngày không như ý. Điều quan trọng là biết dung hòa tất cả.

Điều đó cũng giống như quy luật tự nhiên, khi có năm thường và năm nhuận. Cuộc sống cũng vậy, chỉ cần niềm vui nhỉnh hơn nỗi buồn một chút thôi là đã thắng rồi.

Khi biết đón nhận cả niềm vui lẫn nỗi buồn, kết hợp vốn sống và trí tuệ của mình với những may rủi trong đời, rồi chuyển hóa tất cả thành sự tĩnh tâm bên trong, lúc đó bạn sẽ tìm thấy hạnh phúc. Bởi sau cùng, mỗi người đều sở hữu một kho tàng hạnh phúc rất riêng cho chính mình”, nghệ sĩ Chí Trung chia sẻ.

Nhìn lại hành trình vượt qua biến cố của NSƯT Chí Trung, bài học dành cho người đang chông chênh trước vấp ngã không nằm ở những triết lý cao siêu, mà bắt đầu từ sự dũng cảm đối diện với thực tế. Hãy chấp nhận nỗi đau như một phần của cuộc sống, cho mình thời gian trải qua và để vết thương dần được xoa dịu. Đừng trao chìa khóa vui buồn của bản thân cho người khác; hãy học cách giảm bớt đòi hỏi, buông bỏ điều đã vượt khỏi tầm tay và tự làm chủ cuộc đời mình. Khi biết dừng lại đúng lúc, chấp nhận những gì không thể đổi thay và nhẹ nhàng bước tiếp, bình yên sẽ dần trở lại.