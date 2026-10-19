Dâng hương tưởng niệm 13 liệt sĩ ở Truông Bồn

TPO - Cách đây 58 năm, 13 chiến sĩ thanh niên xung phong đã anh dũng hy sinh tại Truông Bồn, trở thành biểu tượng bất tử của lòng quả cảm và tinh thần cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngày 19/10, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn (xã Bạch Hà, Nghệ An), ông Võ Trọng Hải - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An - cùng đoàn công tác dâng hoa, dâng hương tưởng niệm 13 Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong nhân lễ giỗ lần thứ 58.

Cùng dự có Thiếu tướng Vũ Văn Tùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh cùng lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Tỉnh Đoàn Nghệ An và một số địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải và các đại biểu dâng hoa, dâng hương tưởng niệm tại Khu Di tích lịch sử quốc gia Truông Bồn.

Tại khu mộ tập thể 13 liệt sĩ thuộc Đại đội 317, đoàn công tác thành kính dâng hoa, dâng hương, tưởng nhớ những người đã anh dũng hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Đoàn tiếp tục dâng hương tại Nhà tưởng niệm 1.240 Anh hùng liệt sĩ, bày tỏ lòng biết ơn đối với các cán bộ, chiến sĩ và thanh niên xung phong đã ngã xuống trên tuyến lửa Truông Bồn vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Ngày 31/10/1968, trong lúc làm nhiệm vụ san lấp hố bom, bảo đảm giao thông trên tuyến đường 15A, 13 chiến sĩ thanh niên xung phong thuộc Đại đội 317, Đội 65, Tổng đội Thanh niên xung phong chống Mỹ, cứu nước tỉnh Nghệ An đã anh dũng hy sinh.

Bà Nguyễn Thị Phương Thúy - Bí thư Đảng ủy xã Kim Liên (Nghệ An) - dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sĩ.

Trong kháng chiến chống Mỹ, Truông Bồn là vị trí chiến lược trên tuyến đường 15A, giữ vai trò quan trọng trong vận chuyển lực lượng, vũ khí và hàng hóa từ miền Bắc chi viện chiến trường miền Nam. Nơi đây từng là trọng điểm bị không quân Mỹ đánh phá ác liệt.

Giữa bom đạn, các lực lượng thanh niên xung phong, bộ đội và những người làm nhiệm vụ bảo đảm giao thông vẫn kiên cường bám trụ, ngày đêm sửa đường, san lấp hố bom, giữ cho tuyến vận tải huyết mạch không bị gián đoạn.

Sự hy sinh của 13 chiến sĩ Đại đội 317 trở thành biểu tượng của lòng quả cảm, tinh thần cống hiến và ý chí quyết tâm bảo vệ tuyến giao thông chiến lược. Ngày nay, Truông Bồn là địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, nhắc nhở các thế hệ về những mất mát, hy sinh trong cuộc đấu tranh giành độc lập dân tộc.

Lễ giỗ lần thứ 58 là dịp tri ân các Anh hùng liệt sĩ, đồng thời hướng tới kỷ niệm 58 năm Chiến thắng Truông Bồn (31/10/1968-31/10/2026), góp phần lan tỏa đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ.

Nghi lễ tưởng niệm Nhà tưởng niệm trong khuôn viên Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn.

Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải dâng hương trước tượng 13 Anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong.