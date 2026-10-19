Bên trong bảo vật quốc gia gần 400 năm tuổi ở Hưng Yên

TPO - Chùa Keo (Thần Quang tự) ở Hưng Yên là công trình kiến trúc gỗ lim độc đáo có tuổi đời gần 400 năm. Để dựng chùa, người dân đã mất 19 năm chuẩn bị vật liệu, đưa gỗ từ miền ngược về xuôi.
Năm mười tám tuổi, tôi có hai tiếng gọi. Một tiếng gọi muốn tôi đi thật xa, ngắm nhìn thế giới rộng lớn. Một tiếng gọi muốn tôi khoác lên mình màu áo xanh, cống hiến sức mình cho Tổ quốc.
TPO - Nhằm giảm thiểu ảnh hưởng từ mùi hương quá nồng, các phường xã sẽ khảo sát và lấy ý kiến cộng đồng dân cư về phương án cắt tỉa, điều chỉnh mật độ, đánh chuyển cây hoa sữa tại các tuyến phố.
TPO - Ông Lê Duy Mạnh - Phó Trưởng Ban Quản lý di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc - nhìn nhận các hoạt động của thí sinh Hoa hậu Việt Nam 2026 góp phần quảng bá, phát huy các di sản văn hóa tiêu biểu của đất nước trong đó có quần thể di tích quốc gia đặc biệt Côn Sơn - Kiếp Bạc.
TPO - Theo nhà văn Nguyễn Trương Quý, câu chuyện hoa sữa liên quan đến cách Hà Nội nhận diện bản sắc, ứng xử với thiên nhiên và lựa chọn cây xanh đô thị. Anh cho rằng cần bình tĩnh cả khi nhân rộng một nét đẹp lẫn khi phản ứng trước những tác động không mong muốn. Các quyết định trồng, di dời hay chặt bỏ cây cần tính đến sự hợp lý, tránh những xáo trộn vô ích.
TPO - Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam biểu dương các tổ chức, cá nhân có nhiều đóng góp cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024-2026, trong số đó có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng.
TPO - Từ hoa sữa Hà Nội đến bạch quả ở Mỹ hay phượng tím tại Nam Phi, nhiều loài cây không chỉ tạo cảnh quan mà còn gắn với ký ức và bản sắc của một thành phố. Tuy nhiên, khi mùi hương, quả rụng hoặc nguy cơ xâm lấn ảnh hưởng đến đời sống, chính quyền phải tìm cách dung hòa giá trị văn hóa với nhu cầu của cư dân.
TPO - Di tích quốc gia đặc biệt Đồng Khởi Bến Tre được quy hoạch tổng diện tích 9.000 ha, thuộc địa bàn 5 xã của tỉnh Vĩnh Long.
TPO - “Mặc cho bao người ghét, mình vẫn kiên định ở team yêu hoa sữa nhé”, MC Diễm Quỳnh bày tỏ. Giữa những lời phàn nàn về mùi hương quá nồng, vẫn có người đứng về phía hoa sữa. Có người còn so sánh, hoa sữa sao độc bằng khói thuốc, mà chưa thấy ai đòi “bứng” người hút thuốc ra khỏi thành phố.
TPO - Tối 16/10, Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026 khai mạc tại tỉnh Lào Cai với điểm nhấn là màn đại Xòe quy tụ 2.026 nghệ nhân, diễn viên, tôn vinh di sản văn hóa của đồng bào dân tộc Thái.
TPO - Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát động cuộc thi sáng tác các tác phẩm văn học, nghệ thuật về đề tài thương binh, liệt sĩ và người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2027). Cuộc thi kỳ vọng tạo ra những tác phẩm giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật, góp phần gìn giữ ký ức lịch sử và lan tỏa đạo lý uống nước nhớ nguồn.
TPO - Khánh Hòa vận động các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước hiến tặng tài liệu, hình ảnh, kỷ vật lịch sử về Trường Sa để phục vụ trưng bày tại bảo tàng đang được xây dựng.
TPO - Ngay trước giờ G của đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa, Du lịch Mường Lò năm 2026, bầu không khí tại địa phương đang nóng lên từng giờ. Các hoạt động bên lề đang diễn ra sôi nổi, thu hút du khách tham quan.
TPO - Theo dự thảo mới của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, việc tổ chức biểu diễn nghệ thuật, cuộc thi, liên hoan và cuộc thi người đẹp, người mẫu không còn phải xin văn bản chấp thuận mà chuyển sang thực hiện thông báo.
TPO - Cuộc thi Tiếng hát Hà Nội 2026 chính thức khởi động với nhiều thay đổi trong phương thức tuyển chọn, mở rộng thể loại âm nhạc và tăng quyền bình chọn cho khán giả. Thí sinh có thể tham gia vòng sơ khảo bằng video trực tuyến, tranh tài ở bốn phong cách âm nhạc. Giải Đặc biệt trị giá khoảng 700 triệu đồng.
TPO - Đạo diễn Lê Thiện Viễn cho biết ban giám khảo đạt mức đồng thuận khoảng 90% khi chọn Top 25 Hoa hậu Việt Nam 2026. Một số thí sinh khiến ông thay đổi điểm số vào phút chót nhờ phần trình diễn trên sân khấu chung khảo.
TPO - Mùa hoa sữa về, hương thơm đặc trưng lại lan tỏa trên nhiều tuyến phố Hà Nội. Tuy nhiên, không phải ai cũng yêu thích mùi hương này. Trong khi một số người cảm thấy dễ chịu với hương hoa thoang thoảng, những người khác lại cho rằng mùi hoa quá nồng, thậm chí khó chịu khi phải ngửi trong thời gian dài, đặc biệt ở những khu vực trồng dày đặc loại cây này.