Từ đây có một tôi khác

Năm mười tám tuổi, tôi có hai tiếng gọi. Một tiếng gọi muốn tôi đi thật xa, ngắm nhìn thế giới rộng lớn. Một tiếng gọi muốn tôi khoác lên mình màu áo xanh, cống hiến sức mình cho Tổ quốc.

Ở độ tuổi ấy, tôi mê vẻ đẹp của núi non, những vịnh biển yên bình, những di sản mang trong mình những câu chuyện văn hóa. Tôi tò mò về những vùng đất mình chưa từng đặt chân đến và tin rằng thế giới rộng lớn đến mức một đời người cũng chẳng thể đi hết.

Tôi chọn học Du lịch, đơn giản vì tôi thích được đi đây đi đó. Những ngày trên chiếc xe buýt số 19 đến giảng đường ở Làng Đại học Linh Xuân, Thủ Đức, mỗi khi xe đến ngã rẽ vào trường, tôi thường đưa mắt nhìn qua cửa kính cho đến khi tầm mắt không còn với tới.

Thứ tôi nhìn không phải cảnh đẹp, không phải xe cộ, cũng chẳng phải cái rộn ràng của những ngày đầu nhập học, mà là một ngôi trường nằm cạnh trường tôi. Không ít lần tôi tự hỏi: Nếu mà tôi chọn… à mà thôi.

Tại Nhân Văn, tôi từng háo hức hô vang khẩu hiệu: “Du lịch Nhân văn, chân dung con người Việt”. Những năm tháng dưới mái trường ấy cho tôi hiểu rằng Du lịch không chỉ là những chuyến đi.

Tôi biết bước vào một vùng đất xa lạ mà không còn thấy mình là người ngoài; biết lắng nghe một câu chuyện khác mình; biết rằng sau mỗi danh thắng là một lớp văn hóa cần được hiểu và trân trọng.

Và đôi khi, trong những cuộc trò chuyện với bạn bè đến từ những đất nước khác, tôi tự hào kể về Việt Nam bằng những điều mình biết và yêu: từ lịch sử, văn hóa, ẩm thực đến những điều rất đỗi bình thường trong đời sống. Tôi đã đi trên con đường mình chọn.

Chỉ có điều, suốt những năm tháng học hành ấy, đôi mắt tôi đôi lần vẫn nhìn qua ô cửa kính, vẫn ngoái lại về một ngôi trường nằm bên kia ngã rẽ.

Du lịch cho tôi một nghề để sống, một công việc để tự nuôi mình và những người bạn mà có lẽ tôi sẽ chẳng thể gặp nếu chọn một con đường khác.

Tôi đã có những ngày bận rộn giữa thành phố lớn, có những chuyến đi, những cuộc gặp gỡ và một cuộc sống mà ở tuổi mười tám, tôi từng mong muốn. Câu hỏi năm nào dần nằm yên đâu đó. Cho đến khi tôi nhận được lệnh gọi nhập ngũ.

Trước mắt tôi lại là màu áo xanh năm nào. Tôi do dự. Rồi cuối cùng, tôi bước vào.

Tôi chọn nhập ngũ không phải vì muốn rời bỏ cuộc sống hiện tại, càng không phải vì cho rằng mình đã chọn sai ở tuổi mười tám. Tôi chỉ muốn biết: nếu năm xưa tôi bước đi trên con đường còn lại, tôi sẽ trở thành người như thế nào?

Những ngày trong quân ngũ cho tôi hiểu thêm về ý nghĩa của màu áo xanh mà năm mười tám tuổi tôi từng muốn khoác lên mình.

Đó không chỉ là những điều lớn lao. Đôi khi, ý nghĩa của nó nằm trong những điều rất bình thường: để một người dân có thể yên tâm trở về nhà, để một con đường vẫn bình yên sau một ngày dài, để những đứa trẻ có thể đạp xe đến trường.

Tôi nhận ra, gìn giữ bình yên cũng là một cách làm cho người khác hạnh phúc. Có lẽ, đó cũng là hạnh phúc của tôi.

Tôi từng nghĩ Du lịch và Công an sẽ đưa tôi đến hai bầu trời khác biệt. Nhưng có lẽ tôi đã nhầm. Những chuyến đi đã dạy tôi biết yêu những vùng đất mình đặt chân đến. Còn màu áo xanh dạy tôi biết trân trọng sự bình yên nơi mình đang đứng. Một tôi muốn đi khắp thế gian. Một tôi muốn bảo vệ một phần thế gian ấy.

Nếu một ngày nào đó tôi lại đi trên chiếc xe buýt số 19 về Làng Đại học, có lẽ tôi sẽ không còn ngoái nhìn ngôi trường bên kia ngã rẽ nữa. Bởi lần này, đó đã là trạm dừng của tôi.