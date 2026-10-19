Bảo vật quốc gia gần 400 năm tuổi ở Hưng Yên

TPO - “Mặc cho bao người ghét, mình vẫn kiên định ở team yêu hoa sữa nhé”, MC Diễm Quỳnh bày tỏ. Giữa những lời phàn nàn về mùi hương quá nồng, vẫn có người đứng về phía hoa sữa. Có người còn so sánh, hoa sữa sao độc bằng khói thuốc, mà chưa thấy ai đòi “bứng” người hút thuốc ra khỏi thành phố.