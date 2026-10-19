Trại sinh rèn kỹ năng, gắn kết tuổi trẻ

TPO - Hơn 100 đoàn viên, thanh niên Lâm Đồng cùng xếp hình số 70 chào mừng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Hơn 100 trại sinh rèn kỹ năng, gắn kết tuổi trẻ

Trong hai ngày 17 và 18/10, Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng phối hợp Đoàn Trường Đại học Phan Thiết tổ chức Hội trại kỹ năng năm 2026, với sự tham gia của hơn 100 đoàn viên, thanh niên.

Sôi nổi các hoạt động tại hội trại.

Với phương châm "Vững lý luận, giỏi kỹ năng", hội trại tạo môi trường để cán bộ Đoàn, đoàn viên giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, rèn luyện kỹ năng tổ chức hoạt động tập thể và nâng cao nghiệp vụ công tác Đoàn.

Anh Nguyễn Quảng Lâm - Bí thư Đoàn Các cơ quan Đảng tỉnh Lâm Đồng, Trưởng ban tổ chức hội trại cho biết, chương trình hướng đến tăng cường giao lưu, học hỏi, rèn luyện bản lĩnh và kỹ năng cho đoàn viên, thanh niên, góp phần nâng cao chất lượng công tác Đoàn trong giai đoạn mới.

"Hội trại là hoạt động chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam và thành công Đại hội Hội LHTN Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2029", anh Lâm nhấn mạnh.

Ban Tổ chức trao giải cho các đội thi.

Dịp này, Ban tổ chức trao quà và học bổng cho sinh viên Trường Đại học Phan Thiết có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; tuyên dương 31 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trẻ tiêu biểu, xuất sắc.

Đặc biệt, hơn 100 đoàn viên thanh niên cùng xếp hình số 70 chào mừng Kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2026).

Ban tổ chức trao học bổng cho sinh viên.

Đoàn viên, thanh niên thực hiện xếp hình lá cờ Tổ quốc.

Đoàn viên, thanh niên xếp hình số 70.

Sôi nổi tranh tài tại "Vũ điệu học đường"

Ngày 18/10, Tỉnh Đoàn Lâm Đồng cho biết, đơn vị vừa phối hợp Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh tổ chức cuộc thi Vũ điệu học đường năm 2026 với chủ đề Tuổi trẻ Lâm Đồng hòa nhịp bản giao hưởng xanh.

Các đội thi mang đến nhiều tiết mục được đầu tư về âm nhạc, vũ đạo, trang phục và hiệu ứng sân khấu.

Theo chị Trần Diệp Mỹ Dung - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng, cuộc thi tạo sân chơi để học sinh, sinh viên thể hiện năng khiếu, sức sáng tạo và nhiệt huyết tuổi trẻ; đồng thời góp phần thúc đẩy phong trào sinh viên phát triển năng động, giàu bản sắc.

Cuộc thi cũng là hoạt động hưởng ứng Festival Hoa Đà Lạt lần thứ XI năm 2026, chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam tỉnh Lâm Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2026-2028.

Với sự chuẩn bị công phu, 17 nhóm nhảy mang đến những tiết mục được dàn dựng sáng tạo, kết hợp âm nhạc, vũ đạo, trang phục và hiệu ứng sân khấu. Các màn trình diễn đa dạng về phong cách, thể hiện cá tính, tinh thần đồng đội và sự nhiệt huyết của tuổi trẻ.

Ban Tổ chức trao cúp cho đội đạt giải Nhất bảng A.

Kết quả, ở bảng A, giải Nhất thuộc về đội DLC CREW (Trường Cao đẳng Đà Lạt); đội WAYD (Trường THPT Đơn Dương) giành giải Nhất bảng B. Ngoài ra, Ban tổ chức còn trao các giải Phong cách, Triển vọng và Ấn tượng cho những đội có phần trình diễn nổi bật; trao 20 suất học bổng cho sinh viên khó khăn, mỗi suất 1 triệu đồng.