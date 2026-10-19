Các trường Quân đội đua tài chạy vũ trang 3.000m, vượt vật cản, pickleball

TPO - Chạy vũ trang 3.000m, bơi, vượt vật cản cùng các trận bóng đá, cầu lông, pickleball là những cuộc đua sức tại hội thao các trường Quân đội năm 2026.

Trước lễ khai mạc sáng 19/10, môn chiến sĩ khỏe đã xác định người giành giải nhất toàn năng với cách biệt 9 điểm so với vị trí thứ hai.

Với 1.697 điểm, vận động viên Vừ A Hùng (Trường Sĩ quan Chính trị) giành giải nhất toàn năng cá nhân môn chiến sĩ khỏe.

Xếp tiếp theo là Trần Văn Phong (Trường Sĩ quan Lục quân 2) với 1.688 điểm và Hoàng Văn Hảo (Trường Sĩ quan Chính trị) với 1.570 điểm. Vừ A Hùng còn đứng đầu nội dung chạy vũ trang 3.000m, đạt thành tích 11 phút 20 giây.

Quang cảnh khai mạc hội thao, sáng 19/10.

Đây là những kết quả được ghi nhận trước lễ khai mạc Hội thao Thể thao các học viện, trường sĩ quan, trường đại học năm 2026, do Bộ Tổng Tham mưu tổ chức sáng 19/10 tại Trung tâm Huấn luyện Quân sự quốc gia 4.

Hội thao quy tụ hơn 1.700 vận động viên đến từ 20 học viện, nhà trường trong Quân đội. Các vận động viên tranh tài ở 5 môn thể thao Olympic (bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, pickleball, bóng bàn) và 4 môn thể thao quân sự (chiến sĩ khỏe, bơi ứng dụng, vượt vật cản, chạy 3.000m và vũ trang 3.000m).

Theo Ban tổ chức, các nội dung thi đấu đã bắt đầu từ ngày 14/10. Tính đến chiều ngày 18/10, hội thao đã có kết quả 227 trận đấu và 300 lượt thành tích chiến sĩ khỏe.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cho biết kết quả hội thao là cơ sở để các học viện, nhà trường đánh giá công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực và hoạt động thể thao của đơn vị.

Ở môn chiến sĩ khỏe, vận động viên tranh tài qua 5 nội dung: chạy 100m, nhảy xa có đà, co tay xà đơn, bơi tự do 100m và chạy vũ trang 3.000m. Giải nhất đồng đội thuộc về Trường Sĩ quan Chính trị với 4.692 điểm; Trường Sĩ quan Lục quân 2 xếp thứ hai với 4.536 điểm; Trường Sĩ quan Lục quân 1 đứng thứ ba với 4.282 điểm.

Ở môn cầu lông, các vận động viên Trường Sĩ quan Chính trị và Học viện Kỹ thuật Quân sự lần lượt vô địch đơn nam, đơn nữ, cùng thắng 2-0 trong trận chung kết.

Bên cạnh những nội dung thể thao quân sự như bơi ứng dụng, vượt vật cản, hội thao còn có bóng đá, bóng chuyền, cầu lông, pickleball, bóng bàn. Theo lịch thi đấu, ngày 19/10 diễn ra các trận bán kết bóng đá khối 2 và khối 3.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực trao cờ lưu niệm tặng các đội tham gia hội thao.

Theo Trung tướng Nguyễn Bá Lực - Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam (Trưởng Ban tổ chức hội thao), việc thường xuyên rèn luyện thể lực, ý chí và tinh thần vượt khó đối với đội ngũ sĩ quan tương lai có ý nghĩa rất quan trọng.

Đây là nền tảng phục vụ quá trình học tập, huấn luyện, công tác và chỉ huy bộ đội sau này, góp phần bảo đảm sức cơ động, khả năng hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả hội thao cũng là cơ sở để các học viện, nhà trường kiểm tra, đánh giá công tác huấn luyện, rèn luyện thể lực và hoạt động thể thao của đơn vị; đồng thời tạo dịp để vận động viên giao lưu, học hỏi.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực yêu cầu khi có khiếu nại về thi đấu, Ban tổ chức phải nghiên cứu kỹ quy chế, kết quả và chỉ đạo trọng tài xem xét chi tiết thông qua băng hình.

Việc đánh giá phải chính xác, chặt chẽ, đúng luật, điều lệ và quy tắc thi đấu; nội dung khó báo cáo Trưởng Ban tổ chức xem xét, quyết định.

Lực lượng trọng tài tại hội thao được yêu cầu điều hành công minh, khách quan, trung thực; các đoàn chấp hành nghiêm kỷ luật, thi đấu hết khả năng, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Trung tướng Nguyễn Bá Lực cùng các đại biểu động viên các vận động viên tham gia hội thao.