An Giang ghi nhận thêm ổ dịch tả lợn châu Phi

TPO - Tỉnh An Giang vừa ghi nhận thêm ổ dịch tả lợn châu Phi tại xã Hòn Đất. Đây là ổ dịch thứ 12 được ghi nhận trên địa bàn tỉnh tính từ đầu năm đến nay.

Ngày 20/10, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang cho biết, ổ dịch tả lợn châu Phi mới nhất được phát hiện tại ấp Chòm Sao, xã Hòn Đất. Chính quyền địa phương đã tổ chức tiêu hủy toàn bộ 11 con lợn mắc bệnh, tổng trọng lượng hơn 300 kg.

Ngay sau khi phát hiện ổ dịch tại xã Hòn Đất, địa phương đã tiến hành tiêu hủy số lợn bệnh, xử lý vệ sinh môi trường để ngăn lây lan dịch bệnh. Địa phương cũng rà soát các hộ chăn nuôi lợn quanh ổ dịch để kịp thời phát hiện, kiểm soát và dập dịch.

An Giang ghi nhận 12 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 8 xã, với 216 con lợn mắc bệnh, 283 con chết và bị tiêu hủy.

Với ổ dịch mới này, tính từ đầu năm đến ngày 18/10, toàn tỉnh An Giang ghi nhận 12 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 8 xã (Bình An, Thạnh Đông, Thạnh Lộc, Châu Thành, Đông Hòa, Giồng Riềng, Gò Quao và Hòn Đất). Tổng số lợn mắc bệnh, chết bị tiêu hủy gần 500 con (tổng trọng lượng hơn 14 tấn).

Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh An Giang nhận định, dịch tả lợn châu Phi có khả năng lây lan nhanh, các địa phương cần khẩn trương khoanh vùng, khống chế ổ dịch, kiểm soát chặt việc vận chuyển, kinh doanh lợn và sản phẩm từ lợn.

Ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi lợn chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, giữ vệ sinh chuồng trại, hạn chế người và phương tiện vào khu vực nuôi. Khi phát hiện lợn có biểu hiện mắc bệnh cần báo ngay chính quyền để kiểm tra, xử lý. Đặc biệt, người dân không được tự ý bán, vận chuyển, giết mổ lợn bệnh hoặc vứt xác lợn ra môi trường.