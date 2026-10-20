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Hà Tĩnh điều động, luân chuyển nhiều cán bộ chủ chốt

Hoài Nam

TPO - Tỉnh ủy Hà Tĩnh công bố các quyết định luân chuyển, điều động, bổ nhiệm đối với 10 cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý.

Sáng 20/10, Tỉnh ủy Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy đã công bố các quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý với 10 đồng chí, kể từ ngày 21/10/2026.

Cụ thể: Điều động đồng chí Trần Việt Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh, đến nhận công tác tại Sở Tài chính từ ngày 21/10/2026 để phân công, bổ nhiệm chức vụ Giám đốc Sở Tài chính.

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Đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm. Ảnh; Báo Hà Tĩnh

Điều động đồng chí Lê Ngọc Huấn - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, đến nhận công tác tại Ban Nội chính Tỉnh ủy, phân công, bổ nhiệm chức vụ Phó Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy.

Đồng chí Nguyễn Hoài Sơn - Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Sông Trí, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy phường Sông Trí nhiệm kỳ 2025 - 2030; điều động đến nhận công tác tại Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh để bổ nhiệm chức vụ Trưởng ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh.

Luân chuyển đồng chí Hồ Đức Đàn - Quyền Giám đốc Sở Tài chính đến nhận công tác tại Đảng bộ phường Sông Trí, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy phường Sông Trí nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Điều động đồng chí Đoàn Hoài Sơn - Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh, làm thành viên chuyên trách Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Hà Tĩnh.

Tiếp nhận đồng chí Đặng Thái Sơn - Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Trường Đại học Vinh, Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật và Công nghệ thuộc Trường Đại học Vinh, về công tác tại Trường Đại học Hà Tĩnh, bổ nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đại học Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Thị Ái Liên - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Lạc, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thạch Lạc nhiệm kỳ 2025 - 2030, điều động làm thành viên chuyên trách Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Hà Tĩnh.

Đồng chí Nguyễn Hoài Nam - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Thạch Khê, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư Đảng ủy xã Thạch Khê nhiệm kỳ 2025 – 2030; luân chuyển đến công tác tại Đảng bộ xã Thạch Lạc, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Thạch Lạc nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Luân chuyển đồng chí Lê Văn Sơn - Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, đến nhận công tác tại Đảng bộ xã Thạch Khê, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã Thạch Khê nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Nam - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ, thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy xã Cẩm Duệ nhiệm kỳ 2025 - 2030, điều động làm thành viên chuyên trách Bộ phận nghiên cứu chuyên đề tỉnh Hà Tĩnh.

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Duy Lâm - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh nhấn mạnh, việc sắp xếp, bố trí cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cân nhắc kỹ lưỡng, toàn diện trên cơ sở đánh giá đầy đủ phẩm chất, năng lực thực tiễn, kinh nghiệm, sở trường, quá trình công tác và sự nỗ lực phấn đấu của từng đồng chí; đồng thời gắn với yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương, bảo đảm bố trí đúng người, đúng việc.

Đồng chí Nguyễn Duy Lâm đề nghị các đồng chí nhận nhiệm vụ mới luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống, phát huy trách nhiệm nêu gương; chấp hành nghiêm nguyên tắc tổ chức, kỷ luật của Đảng và quy chế làm việc; kế thừa và phát huy những kết quả của các thế hệ cán bộ đi trước; cùng tập thể giữ vững đoàn kết, phát huy dân chủ, thống nhất hành động; khẩn trương nắm bắt công việc, vận dụng kinh nghiệm thực tiễn, đổi mới tư duy, phương pháp lãnh đạo; chủ động, quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ.

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#Công tác cán bộ #Luân chuyển cán bộ #Bổ nhiệm cán bộ #nhân sự mới Hà Tĩnh #nhân sự mới nhất #quyết định về công tác cán bộ

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