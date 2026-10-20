32 giờ theo siêu sà lan chở vòm thép cầu đi bộ 3.400 tấn về TPHCM

TPO - Từ cảng Đông Xuyên, khu vực Bà Rịa - Vũng Tàu, tổ hợp vòm thép nặng khoảng 3.400 tấn được lai dắt vượt quãng đường 124km trên sông, biển để về đến khu vực trung tâm TPHCM chiều 19/10. Hành trình đặc biệt thu hút sự chú ý của đông đảo người dân, nhất là tại khu vực Bến Bạch Đằng.
TPO - Từ phản ánh của người dân và hình ảnh camera an ninh, lực lượng chức năng phường Tam Bình, TPHCM xác minh vụ đổ rác trái quy định, mời người liên quan đến làm việc, lập biên bản.
TPO - Chiều 19/10, Sở Nông nghiệp và Môi trường - Chi cục Phát triển nông thôn TPHCM phối hợp cùng Báo Tuổi Trẻ tổ chức lễ phát động cuộc thi "Đại sứ OCOP - Hành trình lan tỏa giá trị OCOP TPHCM năm 2026", kết hợp triển khai hội thảo chuyên đề: "Chiến lược phát triển sản phẩm OCOP - Sứ mệnh Đại sứ Thương hiệu trong kỷ nguyên số".
TPO - Chủ tịch UBND TPHCM vừa có quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều nhân sự giữ vị trí cán bộ chủ chốt các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc.
TPO - Sau sắp xếp mạng lưới trường học, TPHCM giảm 2.745 vị trí cán bộ quản lý, trong đó 2.462 người được chuyển sang làm giáo viên theo đúng chuyên môn đào tạo.
TPO - Chỉ trong tháng 9/2026, lực lượng CSGT TPHCM đã lập biên bản hơn 900 trường hợp học sinh vi phạm giao thông, trong đó có 454 trường hợp không đội mũ bảo hiểm và 321 trường hợp chưa đủ tuổi điều khiển phương tiện.
TPO - Một người đàn ông đi xe đạp điện bất ngờ chặn xe tải trên đường Quách Điêu (TPHCM), dùng gậy đập vỡ kính xe. Công an đang truy xét người liên quan để làm rõ vụ việc.
TPO - Tối 18/10, người dân phát hiện một thi thể trôi trên sông Sài Gòn, đoạn gần phố đi bộ Bạch Đằng, nơi hai ngày trước có cô gái để lại đôi dép và xe máy.
TPO - TPHCM ghi nhận 4 học sinh mắc não mô cầu nhóm B, trong đó một em tử vong. Trước diễn biến này, lượng người đến tiêm vaccine phòng bệnh tại Viện Pasteur TPHCM tăng gấp 8 lần ngày thường.
TPO - Quên hoa tươi chóng tàn, thị trường quà tặng 20/10 năm nay xuất hiện nhiều lựa chọn độc đáo. Không chỉ đẹp mắt, nhiều món quà còn có mức giá hạt dẻ, giúp người mua dễ dàng lựa chọn.
TPO - Trước thông tin học sinh tử vong do viêm não mô cầu, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM hướng dẫn những việc cấp bách trường học và phụ huynh cần làm ngay để phòng ngừa, ngăn chặn dịch bệnh lây lan.
TPO - TPHCM dự báo có mưa vừa, mưa to đến rất to trong ngày 18/10, tập trung vào chiều và tối. Đợt mưa có thể kéo dài đến ngày 21/10, nguy cơ gây ngập úng khi kết hợp với triều cường.
TPO - Xã An Thới Đông, TPHCM ra mắt hệ thống Dashboard hỗ trợ tiếp nhận, tổng hợp và theo dõi ý kiến góp ý, phản ánh, kiến nghị của người dân. Nền tảng được kỳ vọng giúp công tác nắm bắt tình hình ở khu dân cư thuận tiện hơn, tăng sự kết nối giữa Mặt trận Tổ quốc với người dân.
TPO - Sáng 17/10, sự cố mất điện tại Trạm biến áp 220kV Thủ Đức khiến hoạt động tuyến metro số 1 TPHCM (Bến Thành - Suối Tiên) bị ảnh hưởng, với 14 lượt tàu bị gián đoạn.
TPO - Từ ngày 18-19/10, TPHCM hạn chế lưu thông trên 4 luồng hàng hải để phục vụ lai kéo sà lan chở nhịp chính cầu đi bộ qua sông Sài Gòn.
TPO - Phát hiện clip nhóm thanh thiếu niên chạy xe máy vào làn dành cho ô tô trên đường Lê Quang Đạo (TPHCM), công an vào cuộc xác minh, lập hồ sơ xử lý những người liên quan.
TPO - UBND phường An Khánh (TPHCM) phát thông báo tìm cha mẹ hoặc người thân của 4 trẻ em bị bỏ rơi trước cổng chùa Diệu Giác trên đường Trần Não. Hiện các bé đang được chăm sóc tại Nhà nuôi dạy trẻ mồ côi Diệu Giác.