Thông tin mới vụ hàng loạt xe ô tô bị đập vỡ kính trong đêm

Ngày 20/10, nguồn tin riêng của phóng viên Báo Tiền Phong cho biết, cơ quan công an đã bắt giữ 3 nghi can liên quan vụ hàng loạt ô tô bị đập vỡ kính trước chung cư T&T, số 1 đường Quang Trung, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An. Danh tính những người này hiện chưa được công bố.
Trước đó, sáng 19/10, người dân tá hỏa khi phát hiện 8 ô tô đỗ trên vỉa hè trước chung cư T&T bị đập vỡ kính. Một số chủ xe trình báo bị mất tiền và giấy tờ để trong xe.
Cũng trong sáng cùng ngày, tại xã Diễn Châu, hai ô tô khác bị phá kính, nghi bị lục lọi, lấy trộm tài sản. Hai địa điểm xảy ra các vụ việc cách nhau khoảng 40km.
Việc nhiều ô tô liên tiếp bị đập vỡ kính trong cùng buổi sáng khiến người dân lo lắng về nguy cơ mất an toàn tài sản khi đỗ xe tại khu vực công cộng.
Hiện cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ các vụ việc liên quan.